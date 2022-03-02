Российские гонщики остались в международном автоспорте

Всемирный совет по автоспорту ФИА принял решение в соответствии с рекомендациями МОК не проводить международные и зональные соревнования на территории России и Беларуси, сообщает официальный сайт ФИА. Также на всех стартах такого уровня запрещено использование флагов, символов и гимнов этих стран.

Сборные России и Беларуси отныне не допускаются к соревнованиям. Но отдельные гонщики и официальные лица из этих стран могут появляться на них в нейтральном статусе под флагом ФИА при условии принятия особых обязательств и соблюдения принципов мира и политического нейтралитета. Гонщикам запрещено использование российских и белорусских национальных символов, цветов, флагов на форме, экипировке и машинах, а также исполнение гимнов.

Все члены ФИА от России и Беларуси временно отстранены от своих постов и обязанностей. Также представители этих странне будут получать новые гранты от организации, а финансирование существующих приостановлено. Решения по грантам должны быть дополнительно одобрены Всемирным советом по автомобильной мобильности и туризму.

По предложению владельца коммерческих прав «Формулы 1» Гран-при России отменен по причине форс-мажорных обстоятельств. Все решенияВсемирного совета по автоспорту немедленно вступили в силу и действуют до специального уведомления.

Таким образом российским гонщикам сохранили возможность для выступления в международных гоночных чемпионатах в нейтральном статусе. Им повезло больше, чем представителям некоторых других видов спорта. Впрочем, это не означает, что тот же Никита Мазепин точно выйдет на старт в «Ф1» в сезоне-2022. Вопрос о сотрудничестве с ним и титульным спонсором компанией «Уралкалий» команда «Хаас» собирается решить на этой неделе.

«Ф1» отказалась проводить Гран-при России, «Хаас» может расстаться с Мазепиным

В день, когда Международный совет по автоспорту принимал решение, с заявлением выступил экс-пилот «Ф1» Даниил Квят. В своем твиттере он выразил мнение, что недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением.

Квят сейчас готовится к выступлениям в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP2 в составе G-DriveRacing. ВрамкахWEC онидолжны и стартовать в «24 часах Ле-Мана». Организаторы гонки из Автомобильного клуба Запада собиралисьв понедельник обнародовать предварительный стартовый лист на суточный марафон, однако отложили публикацию по административным причинам.Теперь они собираются сделать это позднее на нынешней неделе. Одной из возможных причин переноса публикации могло быть как раз ожидание решения Всемирного совета по автоспорту.

С международными гонками в России все закончено.Теперь этап «Формулы 1» в 2022 году был окончательноотменен ФИА и ему уже ищут замену. А сама серия несколькими днями ранее объявила о невозможности провести его.

«Формула 2», заезды которой должны были проходить на Сочи Автодроме в один уикенд с Гран-при России 23-25 сентября, заявила, что приняла такое же решение.

Организаторы Кубка мира по турингутоже сочли невозможным проведение этапа в Сочи, запланированного на 6-7 августа.

«В связи с тревожными событиями в Украине компания Discovery Sports Events, промоутер WTCR — FIA World Touring Car Cup, подтверждает, что в текущих обстоятельствах невозможно проведение WTCR Race of Russia, запланированныхв качестве 13 и 14 этапов сезона-2022», — говорится в заявлении.

Отдельного заявления до вторника не было по Интерконтинентальному кубку ФИА по дрифту. Но теперь Международный совет по автоспорту подтвердил, что утвердит новые календари для всех вышеуказанных серий и соревнований на заседании в Бахрейне.

Международная мотоциклетная федерация в свою очередь отменила российский этап чемпионата мира по спидвею совместно с промоутером серии SpeedwayGPкомпанией Discovery Sports Events. Соревнования должны были пройти в Тольятти 9 июля.

Также FIMсовместно с промоутером InfrontMoto Racing отказалась от проведения российского этапа чемпионата мира по мотокроссу. Заезды в классах MXGPиMX2 должны были пройти на трассе лагеря «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края 30 апреля-1 мая.

Что касается решения FIMпо участию российских гонщиков в международных стартах, то организация заявила, что онобудет обнародовано в ближайшее время.

Единственным крупным соревнованием в России, судьба которого в 2022 году не вполне ясна, остается ралли-рейд «Шелковый путь». Гонка запланирована на 7-16 июля и должна пройти только по территории России. В нынешнем сезоне она не была включена в календари чемпионатов мира ни у FIAни у FIM. Впрочем, даже если она состоится, вряд ли можно ожидать на ней представительного международного состава за исключением российских и белорусских участников.