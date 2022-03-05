С Мазепиным разорвали контракт – Россия осталась без пилота в «Формуле-1»

Команда «Хаас» в пятницу заявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и титульным спонсором компанией «Уралкалий», сообщив об этом в социальных сетях.

Информация о грядущем расторжении соглашений появлялась в медиа всю неделю и не стала сюрпризом. Мазепин был четвертым российским пилотом в «Формуле-1», но, как и Сергей Сироткин, он провел в чемпионате мира только один сезон.

После расторжения контракта Мазепин сообщил в инстаграме, что был готов принять условия соглашения, которое должен подписать каждый гонщик из России и Беларуси для возможности продолжения выступлений в международных соревнованиях под эгидой ФИА. Однако это не помогло.

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Таким образом, у России впервые с 2013 года – когда ушел Виталий Петров и еще не пришел Даниил Квят – не будет своего пилота в «Формуле-1». Это если не считать короткого периода в 2017-м, когда Квята досрочно уволили из «Торо Россо».

Кто заменит Мазепина и станет напарником Мика Шумахера в «Хаасе» не сообщается. Основными кандидатами считаются бразилец Пьетро Фиттипальди и итальянец Антонио Джовинацци. Также журналисты называют кандидатуры опытнейшего немца Нико Хюлькенберга и чемпиона «Формулы-2» австралийца Оскара Пиастри.

Мазепин в своем заявлении сообщил: ему будет, что рассказать болельщикам в ближайшее время. Но где он продолжит карьеру пока не ясно. Раньше Никита говорил, что является поклонником гонок по бездорожью и хотел бы выступить на «Дакаре».

Что же касается потери титульного спонсора компании «Уралкалий», то пока неясно найдет ли «Хаас» подходящую замену. Но вряд ли его уход поставит команду на грань выживания. Ранее телеканал RTL сообщал, что другой спонсор «Хааса» немецкая телекоммуникационная компания 1&1 собиралась разорвать контракт, если бы «Уралкалий» остался титульным партнером американского коллектива.

Из других представителей России в «Ф1» остается Роберт Шварцман в качестве тест-пилота «Феррари». Для него по-прежнему запланировано участие в практиках на двух Гран-при по ходу сезона-2022. Также в числе спонсоров «Феррари» остается компания российского происхождения Kaspersky, поставляющая программное обеспечение.