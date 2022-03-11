Магнуссен заменил Мазепина, Россию отключили от «Ф1»

НЕОЖИДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Главным событием недели в «Формуле 1» стало неожиданное возвращение в серию Кевина Магнуссена. Датчанина поначалу не считали претендентом на место Никиты Мазепина в «Хаасе» — его фамилия появилась в прессе буквально за день до подписания контракта. Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 годы после чего перебрался в США, где сосредоточился на чемпионате спорткаров IMSA. А еще Магнуссен за это время принял участие в одной гонке «Индикара» и в «Ле-Мане». Команда сообщила, что подписала с датчанином многолетний контракт.

«Хаас» также попал в неприятную историю перед началом тестов в Бахрейне. Грузы команды, в том числе детали машины, задержались в Великобритании из-за проблем с самолетом, зафрахтованным «Формулой 1». Они прибыли в Бахрейн с двухдневным опозданием из-за чего «Хаас» был вынужден пропустить утреннюю сессию тестов в четверг. «Ф1» сначала собиралась в качестве компенсации разрешить команде дополнительно поработать на трассе утром в воскресенье, отдельно от остальных. Но другие коллективы «Ф1» опротестовали это решение. Как сообщает Racer, «Хаасу» позволили только взять дополнительные часы на трассе по вечерам в течение трех дней. В первый день тестов в Бахрейне за руль, как и планировалось, сел резервист американской команды Пьетро Фиттипальди.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ «МЕРСЕДЕС»

В период между тестами в Барселоне и Бахрейне машины многих команд претерпели значительные изменения, в том числе и у команды «Мерседес». Действующие обладатели Кубка конструкторов выставили на трассу болид с экстремально узкими боковыми понтонами.

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Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер уже заявил Auto Motor und Sport, что такое решение противоречит духу правил. Но руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф ответил Хорнеру в интервью Motorsport, что не беспокоится из-за этих слов и уверен — машина соответствует техническому регламенту.

Тем не менее пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали в пятницу только 9-е и 11-е время. Между ними расположился Серхио Перес на «Ред Булле», а вот его напарник Макс Ферстаппен, продливший недавно контракт с командой аж до 2028 года, на трассу не выезжал.

Лучшее время было на счету Пьера Гасли из «Альфа Таури», следом расположились две «Феррари».

По ходу дня проблемы возникли на «Макларене» Ландо Норриса, который заменил в четверг приболевшего Даниэля Риккардо, и на «Альпин» Фернандо Алонсо. Красные флаги появлялись дважды: у Лэнса Стролла сломалась матрица датчиков из-за чего на трассе появились обломки, также вылетал в гравий Перес.

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В Бахрейне на трассе показала свою новую ливрею команда «Альфа Ромео». В Барселоне она выступала в камуфляжной раскраске и провела презентацию уже после завершения заездов в Испании. Некоторые другие команды, в том числе «Хаас», тоже слегка или заметно поменяли ливрею.

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ПОЧТИ НИКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ

Бывший российский пилот «Формулы 1» Никита Мазепин не только покинул «Хаас», но и попал в санкционные списки Евросоюза. А это существенно затруднит для него продолжение международной карьеры.

Программа развития российского автоспорта SMP Racing отказалась выполнять требования ФИА по допуску пилотов из РФ к участию в международных сериях. Это значит, что Александр Смоляр не сможет стартовать в «Формуле 3», а Ирина Сидоркова — в W Series. Также в SMP Racing планировали выступления Сергея Сироткина в GT World Challenge Endurance Cup, включая популярную гонку «24 часа Спа», Кирилла Смаля в Европейской региональной Формуле, Никиты Бедрина в итальянской «Формуле 4» и Владимира Иванникова в картинге.

Ничего не сказано о тест-пилоте «Феррари» Роберте Шварцмане, который помимо программы SMP Racing входит в академию гонщиков «Феррари». Но у него и не планировалось участия в международных соревнованиях в этом году, если не считать пятничных практик «Ф1».

При этом команда «Феррари» не стала разрывать контракт с российским спонсором Kaspersky, но приостановила его, пишет RacingNews365.com. Логотипы убрали с машин и шлемов гонщиков.

Остается ли хоть кто-то из россиян в международных «формулах» в сезоне-2022? Пока неясно. Михаэль Белов зимой стартовал в Азиатской региональной Формуле, но информации о подписании им соглашения с командами из других чемпионатов не было. У Владислава Ломко есть контракт в Евроформуле Open, где сезон начнется в конце апреля. Владислав Рябов и Максим Архангельский собирались выступать в испанской «Формуле 4», а Даниэль Мавлютов — в британской «Формуле 4».

Сайт RacingNews365.com также сообщил, что «Ф1» разорвала контракт на трансляции с «Матч ТВ», а значит в России на телевидении гонок больше не увидят. Также серия находится в процессе удаления возможности для показа россиянам трансляций в стриминговом сервисе F1 TV.