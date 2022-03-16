Пуршер против академии «Ред Булла»

ДВЕ ГОНКИ ЗА ЭТАП

Самым заметным изменением в спортивном регламенте «Формулы-2» стал возврат к двум гонкам за уикенд. Прошлогодний формат с тремя гонками должен был помочь сократить расходы на бригады механиков, поскольку многие команды участвуют параллельно и в «Формуле-3». Однако он не понравился участникам и болельщикам, поскольку между этапами появились неоправданно длительные перерывы.

В обновленном формате «Ф2» спринты будут проходить по субботам, а основные заезды с обязательным пит-стопом по воскресеньям, хотя раньше было наоборот. Пятница остается днем для свободных заездов и квалификации, которая определяет порядок старта в воскресенье. В субботу же решетка будет перевернутой для топ-10.

В основной гонке используется та же система набора очков, что и в «Ф1», для топ-10 пилотов: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. В спринте баллы зарабатывает первая восьмерка по схеме: 10-8-6-5-4-3-2-1. В обеих гонках бонусное очко получает пилот, показавший лучшее время круга, если он финишировал в топ-10. Два дополнительных балла по итогам квалификации выигрывает гонщик, завоевавший поул на воскресенье.

ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ

Первая четверка «Формулы-2» по итогам прошлого сезона покинула серию. Чемпион Оскар Пиастри стал главным резервистом «Альпин» и одним из запасных в «Макларене». Вице-чемпион россиянин Роберт Шварцман получил статус тест-пилота «Феррари». Чжоу Гуаньюй в составе «Альфа Ромео» станет первым китайским гонщиком «Ф1». А скандально известный британец Дэн Тиктум отправился в «Формулу-E».

Главным фаворитом стартующего чемпионата считается лучший новичок 2021 года француз Тео Пуршер из команды ART, который был пятым в прошлом сезоне. У него уже есть достаточный для титула опыт, и при этом он моложе большинства соперников. Пуршеру только 18, многие в этом возрасте дебютируют в «Ф3», а на счету Тео уже есть победы в гонках «Ф2». Француз входит в юниорскую программу «Заубера». В предстоящем сезоне у него запланировано участие в одной из пятничных тренировок «Ф1» в составе «Альфа Ромео».

ПЯТЕРКА ИЗ «РЕД БУЛЛА»

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко в этом году будет следить за «Формулой-2» очень внимательно. Здесь выступает сразу пять участников молодежной программы австрийского коллектива «Ф1». К эстонцу Юри Випсу (Hitech), индийцу Джехану Дарувале (Prema) и новозеландцу Лиаму Лоусону (Carlin), которых ждет второй полноценный сезон в «Ф2», добавились прошлогодний чемпион «Формулы-3» норвежец Деннис Хаугер (Prema) и японец Аюму Иваса (DAMS).

Особое внимание, конечно, стоит обратить на Хаугера. Скандинав попал в сильнейшую команду «Ф2» последних лет и выступит с номером 1 на болиде. Норвежцу, как и Пуршеру, только 18 лет и от него ждут многого. Впрочем, Випс, Дарувала и Лоусон тоже будут цепляться за свои шансы. Вполне возможно, что в «Ред Булле» или «Альфа Таури» освободятся места к следующему сезону «Ф1». И среди пилотов молодежной программы будет острая внутренняя конкуренция за освободившиеся вакансии.

ДРУГИЕ ДЕБЮТАНТЫ

У «Ред Булла» вполне могло быть и шесть пилотов молодежной программы в стартующем чемпионате. В ней еще в прошлом сезоне числился австралиец Джек Дуэн, но зимой вице-чемпион «Ф3» перебрался в академию «Альпин». Сын пятикратного чемпиона мира по мотогонкам в классе 500 куб. см (предшественник класса MotoGP) Мика Дуэна будет выступать за Virtuosi. Первый полный сезон проведет в «Ф2» и другой пилот из академии «Альпин» британец Олли Колдуэлл (Campos).

Занявшие вслед за Хаугером и Дуэном третье и четвертое места в «Формуле-3» пилоты также поднялись на уровень выше. «Бронзовый призер» француз Клеман Новалак получил место в MP. Гонщик академии «Мерседеса» датчанин Фредерик Вести, который был четвертым в «Ф3» два сезона подряд, дебютирует в роли напарника Пуршера в ART.

Перешел в «Ф2» и американец Логан Сарджент (Carlin), входящий в молодежную программу «Уильямса». Он был третьим в «Ф3» в 2020 году, но едва не закончил карьеру в «формулах» из-за недостатка финансирования. Первый полный сезон в «Ф2» проведет представитель известной гоночной семьи Энцо Фиттипальди (Charouz). Бразилец ранее находился в академии пилотов «Феррари», но покинул ее в начале прошлого года.

В сезоне-2022 в главной молодежной серии дебютируют еще три пилота: австралиец Калан Уильямс (Trident), экс-пилот виртуальной «Ф1» турок Джем Белюкбаши (Charouz) и бельгиец Амаури Кордел из новой команды «Ф2» Van Amersfoort, которая пришла на смену HWA. Но от них не ждут высоких результатов.

СЕРЕДНЯКИ И ВЕТЕРАНЫ

Из участников, проведших в «Формуле-2» два сезона и более, выделяется бразильский гонщик Фелипе Другович. Во время дебюта в 2020 году от него не ждали многого, однако он удивил своими результатами. В прошлом сезоне выступления были достаточно стабильными, но не было побед. Сейчас Другович вернулся в команду MP, в которой дебютировал.

Новозеландец Маркус Армстронг (Hitech) некогда был серьезным соперником Роберта Шварцмана в молодежных чемпионатах. Но два сезона в «Ф2» он провалил и зимой был исключен из академии «Феррари». Тем не менее, Армстронг нашел средства, чтобы провести в серии еще один год.

Второй сезон в «Ф2» начнет нидерландец Ричард Вершур (Trident). Он показывал в 2021-м средние результаты, но победил в одной гонке. А японец Марино Сато, который за два с лишним года в серии лишь дважды набирал очки, перешел в сильную команду Virtuosi.

Швейцарец Ральф Бошунг (Campos) выступал в каждом сезоне «Ф2» с момента ее возрождения в сезоне-2017, хотя в некоторые годы стартовал только на отдельных этапах. В 2021-м ему впервые удалось подняться на подиум в серии.

В этом году Бошунгу исполнится 25, но в «Ф2» есть гонщики и старше. 27 лет израильтянину Рою Ниссани (DAMS), который показывает слабые результаты, но входит в академию пилотов «Уильямс» и неоднократно выступал в тренировках «Ф1». Его ровесник британец Джейк Хьюз — опытный пилот молодежных серий. Он призван помочь Van Amersfoort в дебютном для команды сезоне «Ф2».