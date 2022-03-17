Сезон «Формулы-1» стартует без Феттеля. Превью Гран-при Бахрейна

РАСКЛАД СИЛ ПОСЛЕ ТЕСТОВ

Судя по двум тестовым сессиям «Ф1» в Барселоне и Бахрейне, главным фаворитом на старте сезона-2022 будет «Феррари». Итальянская команда выглядела стабильнее всех, что дает ее болельщикам надежду на окончание беспобедной серии, которая тянется с Гран-при Сингапура 2019.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен показал на тестах в Бахрейне лучшее время в последний день, как раз когда на машину «Ред Булл» были установлены последние обновления. Наверняка команда не показывала свой истинный потенциал как, впрочем, и «Мерседес».

Форма обладателей восьми последних Кубков конструкторов вызывает вопросы, особенно с учетом серьезных изменений, сделанных на болиде между заездами в Барселоне и Бахрейне. Семикратный чемпион «Ф1» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что машина «Мерседес» в данный момент не дает возможности бороться за победы, но ситуация может измениться через какое-то время.

В Барселоне хороший темп демонстрировал «Макларен», но на тестах в Бахрейне ситуация была хуже. Возможно, так получилось из-за болезни Даниэля Риккардо, и британская команда все же сможет вмешаться в борьбу лидеров.

Также эксперты выделяют «Альфа Ромео» как команду, которая могла добиться наибольшего прогресса в сравнении с прошлым годом. Так что Валттери Боттас имеет шансы после ухода из «Мерседеса» оказаться не так далеко позади, как представлялось.

Впрочем, после серьезной смены технического регламента машины всех команд остаются достаточно «сырыми». Расклад сил по ходу сезона может не раз поменяться. А впервые настоящую форму команд все увидят только в субботу в квалификации.

ХЮЛЬКЕНБЕРГ ОПЯТЬ ПРИГОДИЛСЯ

Не успел сезон-2022 стартовать, как потребовалась очередная замена. Себастьян Феттель заболел коронавирусом и пропустит этап в Бахрейне. «Астон Мартин» заменил его на другого немецкого гонщика Нико Хюлькенберга. В прошлый раз Нико выступал в «Ф1» в 2020 году в той же команде, когда она еще называлась «Рейсинг Пойнт». Как и сейчас он «выходил на замену». Хюлькенберг тогда садился за руль на двух этапах вместо Серхио Переса и на одном вместо Лэнса Стролла, когда те заболевали ковидом. Немцу будет тяжело. Нико еще ни разу не садился за руль нового болида, ему предстоит изучать AMR22 по ходу уикенда.

Даниэль Риккардо, который пропустил тесты на прошлой неделе из-за ковида, выздоровел и сможет выступить в Бахрейне, сообщил официальный сайт «Макларена».

СКАНДАЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛА

Во время тестов в Бахрейне многие обратили внимание на миниатюрные боковые понтоны и необычные зеркала заднего вида на «Мерседесах». «Ред Булл» и «Феррари» поставили под сомнение легальность такого подхода. Но технический консультативный комитет ФИА не нашел нарушений и на днях признал конструкцию соответствующей правилам.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, не оспаривая решения международной федерации, попросил от нее разъяснений по части зеркал.

«Никто не ставит под сомнение законность решений «Мерседеса», — приводит слова Бинотто Motorsport. — Но в 2018 году мы установили зеркала, которые имели крепление к гало. Решение было законным, согласно правилам. Тем не менее, через две гонки новая техническая директива ФИА вынудила нас снять их, потому что зеркала давали неслучайное аэродинамическое влияние.

Это принципиальный момент, на который я обращаю внимание. У ФИА есть полномочия разъяснять, и мне любопытно посмотреть, как будет развиваться ситуация в этом случае. Больше, чем апелляции, я ожидаю разъяснений».

По словам Бинотто, остается неясным насколько агрессивны команды могут быть в решениях по зеркалам. Согласно правилам, любая аэродинамическая выгода от опоры для крепления зеркал может быть только случайной. Но босс «Феррари» считает, что некоторые решения на болидах сейчас вовсе не случайно помогают аэродинамике.

В БАХРЕЙНЕ ЖДУТ АНШЛАГ

Организаторы Гран-при Бахрейна сообщили, что ожидают аншлаг во время гонки в воскресенье. Почти все билеты уже проданы.

По прогнозам синоптиков на этот раз погода будет не такой жаркой как на тестах неделю назад. Вечером, когда пройдут основные сессии «Ф1», ожидается температура в районе 18-20 градусов Цельсия. При этом будет достаточно ветрено, особенно в пятницу. Это может оказать серьезное влияние на поведение новых машин с граунд-эффектом.

«Пирелли» выбрала на первый этап три самых жестких типа сликов C1, C2 и C3.

Источник фото: Formula1

Длина круга 5412 м, количество кругов 57, расстояние между линиями старта и финиша 246 м, гоночная дистанция 308 238 м (5412×57−246).

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА (по московскому времени)

18 марта. 15:00. Первая практика

18 марта. 18:00. Вторая практика

19 марта. 15:00. Третья практика

19 марта. 18:00. Квалификация

20 марта. 18:00. Гонка