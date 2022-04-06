В «Альпин» объяснили, как справились с «дельфинированием» без дополнительных деталей

Одной из основных проблем для участников «Формулы-1» в 2022 году стало раскачивание болидов вдоль продольной оси, которое также называют «дельфинированием», «галопированием» или «козлением». Оно появилось поскольку команды, видимо, не до конца просчитали влияние граунд-эффекта, разрешенного по новому техническому регламенту.

В какой-то момент прижимная сила под днищем машин оказывается столь велика, что просвет между болидом и асфальтом становится слишком мал и воздуху негде циркулировать. Происходит срыв воздушного потока, прижимная сила резко снижается, а затем вновь растет и все повторяется. Это приводит к раскачке болидов, которая похожа на своеобразные «клевки».

У нескольких команд проблема усугубляется на высокой скорости из-за того, что днища машин сильно изгибаются по краям, поток воздуха под автомобилем «запирается» еще сильнее, и это приводит к внезапному увеличению прижимной силы.

Столкнувшись с этими трудностями на тестах, некоторые участники, в том числе «Мерседес», добавили в конструкцию специальные стойки для укрепления краев днища. Но их использование было разрешено лишь незадолго до старта первого этапа сезона.

Главный технический директор «Альпин» Пэт Фрай рассказал, что команда не добавляет такие стойки, поскольку днища ее машин и так оказались достаточно жесткими. По его мнению, из-за изменения в регламенте соперники получили преимущество.

«Я бы не сказал, что мы были умнее всех и сразу спроектировали машину с учетом «дельфинирования» или чего-то в этом роде, — приводит слова Фрая Motorsport. — Мы проектировали ее для достижения максимальной производительности, понимая, что она будет немного тяжелее. Мы добавили больше жесткости днищу, а поскольку верхняя часть кузова у нашей машины довольно широкая, она также добавляет жесткости. Так что, если честно, это нас выручило.

И когда разрешили добавить стойки, нам было немного неприятно. Мы их не ставили, потому что наша конструкция уже достаточно жесткая. Но я думаю, что это сильно помогло нашим соперникам. Это все часть игры. Мы просто должны принять это во внимание и учесть при разработке следующих обновлений».

По словам Фрая, «Альпин» привезет множество новинок для своих машин на Гран-при Эмилии-Романьи в конце апреля. Он также отметил, что приходится тщательно работать с деталями и их весом, чтобы они не оказались слишком хрупкими.

«Нам нужно повышать эффективность машины и избавляться от излишнего веса, — добавил Фрай. — Понятно, что главное – улучшить результаты на круге, но действовать надо продуманно. В ближайших двух-трех гонках на нашей машине появятся обновления. Все они задумывались еще до того, как мы присмотрелись к автомобилям соперников. В дальнейшем обновлений будет больше, ведь все теперь увидели интересные решения у других команд».

«Альпин» занимает четвертое место в Кубке конструкторов по итогам двух этапов чемпионата мира. В Бахрейне Эстебан Окон финишировал седьмым, а Фернандо Алонсо девятым. В Саудовской Аравии француз занял шестое место, а испанец сошел из-за технических проблем.