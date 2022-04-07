Вернется ли Хэмилтон в топ-6? Главные интриги Гран-при Австралии

Был ли провал Хэмилтона в Джидде разовым?

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон неожиданно плохо выступил на прошлом этапе чемпионата мира в Джидде. Британец по времени не смог выйти из первого сегмента квалификации, а в гонке стал лишь десятым. Конечно, он мог набрать больше очков, если бы его вовремя позвали на пит-стоп, когда пит-лейн еще не был закрыт из-за поломок двух машин на въезде. Но все равно Льюис выглядел хуже в сравнении с напарником Джорджем Расселлом. Тот, конечно, тоже не блеснул, но все-таки показал, что «Мерседес» сейчас является третьей по силе командой, уверенно заняв пятое место.

Сложно припомнить, когда в прошлый раз у Хэмилтона был такой провал. Речь не об ошибках, которые случаются у всех гонщиков, а о нехватке темпа в течение всего уикенда. Гонка в Мельбурне поможет ответит на вопрос, было случившееся в Саудовской Аравии отдельным эпизодом или же проблемы Льюиса гораздо сильнее, чем можно было предположить.

Возвращение Феттеля после болезни

По итогам двух этапов пилоты «Астон Мартин» не набрали ни одного очка. Себастьян Феттель пропустил их из-за ковида, и неизвестно в какой форме он окажется после болезни. Но его настроение с учетом результатов команды сейчас точно тревожное.

Сумеет ли четырехкратный чемпион мира на этой машине выступить лучше, чем Лэнс Стролл и ранее Нико Хюлькенберг? Если нет, то возможно «Астон Мартин» ждет непростой сезон.

Перес сможет побороться с Ферстаппеном?

В квалификации Гран-при Саудовской Аравии первый поул в карьере неожиданно завоевал Серхио Перес. Мексиканец оказался быстрее не только двух «Феррари», но и напарника по команде Макса Ферстаппена. В прошлом году Перес почти всегда был позади нидерландца в квалификациях. Он никак даже невольно не мешал напарнику в сражении за титул, а только помогал ему. На финише в Джидде Серхио стал только четвертым, но на самом деле мексиканец мог выиграть гонку, если бы не неудачное для него время выезда сейфти-кара. Если Перес и в Мельбурне будет быстр, то не исключено, что зрители увидят его борьбу с Ферстаппеном на трассе.

Шумахер после аварии

Мик Шумахер пропустил Гран-при Саудовской Аравии после серьезной аварии в квалификации. Машина получила серьезные повреждения, и команда решила не торопиться с ее восстановлением. Работы над болидом Мика были закончены только в среду в Мельбурне. Правда теперь у «Хааса» здесь осталось мало запчастей и в случае еще одной серьезной аварии в гонке выступит только одна машина. Если ситуация повторится, то это станет ударом по команде.

Эксперименты в Австралии

На предстоящем Гран-при впервые на трассе будет сразу четыре зоны DRS. Правда точек детекции только две, но все равно вместе с несколько измененной конфигурацией трека и новым асфальтом это может помочь обгонам в Мельбурне, где раньше их было мало. Кроме того, «Пирелли» впервые с 2019 года, когда были введены текущие правила, привезла составы сликов, которые не идут подряд в ее линейке — С2, С3 и С5. Интересно, как сработают все эти новшества.