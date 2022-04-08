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Леклер показал лучшее время в пятницу в Мельбурне

На обновленной трассе в Альберт-парке прошли две тренировки Гран-при Австралии 2022.
Леклер показал лучшее время в пятницу в Мельбурне
08 апреля 2022 11:50
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: "Формула-1"

В пятницу утром по московскому времени на трассе в Мельбурне прошли две тренировки третьего этапа чемпионата мира Гран-при Австралии. В обеих лучшее время показали пилоты «Феррари». В первой протокол возглавил Карлос Сайнс с результатом 1.19,806, следом расположился его партнер по команде Шарль Леклер. Третьим стал Серхио Перес из «Ред Булла», а его напарник Макс Ферстаппен показал четвертое время.

Во второй тренировке первую строчку занял уже Леклер, который поставил время 1.18,978. Ферстаппен был вторым, а Сайнс третьим. На четвертое место пробился Фернандо Алонсо, показавший высокий потенциал «Альпин» на этой трассе. Замкнул первую пятерку Перес. Все указывает на то, что и третий этап сезона-2022 пройдет в борьбе «Феррари» и «Ред Булла» за победу.

(результаты второй тренировки)

У Себастьяна Феттеля, который вернулся к выступлениям после двух пропущенных из-за ковида этапов, возникли проблемы. В первой сессии он остановился на трассе из-за поломки силовой установки на его «Астон Мартине». А во второй немец вовсе не выезжал.

В прошлый раз «Формула 1» приезжала в Австралию в марте 2020 года. Тогда этап в Мельбурне должен был открывать новый сезон чемпионата мира. Пандемия ковида набирала обороты, и когда в четверг выяснилось, что заболел один из сотрудников «Макларена», это вызвало серьезный переполох в паддоке. Команда из Уокинга заявила, что откажется от участия, другие были готовы выступать. Но утром в пятницу руководство «Ф1» и местный промоутер подтвердили отмену этапа. Сезон-2020 в итоге начался только в июле.

Гонок в Австралии не было с 2019 года, но с тех пор трасса несколько изменилась. В Альберт-парке переложили асфальт, и изменили конфигурацию трека. Это сделали для увеличения возможности обгонов, которых здесь было немного, так как на трассе, по сути, имелась одна идеальная траектория.

Были расширены 1-й, 3-й и 6-й повороты, причем скорость в последнем значительно возросла. Исчезла шикана, ранее расположенная вскоре после восьмого поворота — этот участок был спрямлен. Также расширен и перепрофилирован поворот, ставший 11-м. Там теперь должна появиться возможность для обгона. Для облегчения преследования расширен и 13-й поворот.

После этих изменений на трассе появились рекордные четыре зоны DRS. Правда, точек детекции только две. Так что можно рассматривать их как две двойные зоны DRS.

На этот этап «Пирелли» привезла уникальный набор составов шин C2 («хард»), C3 («медиум») и C5 («софт»). С введением нынешней системы маркировки в 2019 году до сих пор на всех этапах использовались только последовательные наборы: C1+C2+C3, C2+C3+C4 или C3+C4+C5.

Длина круга 5278 м, количество кругов 58, расстояние между линиями старта и финиша 0 м, гоночная дистанция 306 124 м (5278×58).

РАСПИСАНИЕ (время московское)

9 апреля. 06:00. Третья практика

9 апреля. 09:00. Квалификация

10 апреля. 08:00. Гонка

источник: «Советский спорт»
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