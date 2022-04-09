Леклер выиграл у Ферстаппена борьбу за поул Гран-при Австралии

Шарль Леклер выиграл борьбу у двух «Ред Буллов» за поул Гран-при Австралии. В первой попытке в третьем сегменте монегаск опередил Серхио Переса на 0,159 секунды. Во второй пилот «Феррари» еще прибавил. Итоговое преимущество монегаска над чемпионом мира Максом Ферстаппеном составило 0,286 секунды. Нидерландец опередил своего напарника Переса, оставшегося третьим.

Карлос Сайнс на другой «Феррари» занял лишь девятое место. В первой попытке в третьем сегменте он показывал хорошее время, но буквально перед пересечением им черты появились красные флаги. Время испанца не было засчитано. А во второй попытке Сайнс ошибся и проиграл напарнику более полутора секунд.

Причиной красных флагов в третьем сегменте стал Фернандо Алонсо. Испанец претендовал на хороший результат, но на быстром круге в 11-м повороте у него возникла проблемы с переключением передач вниз. Машина «Альпин» вылетела за пределы трассы. Алонсо пытался избежать удара, но задел барьер левым передним колесом и сломал подвеску.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «МАКЛАРЕНА»

Четвертое место в квалификации занял Ландо Норрис, чем порадовал болельщиков «Макларена». Британская команда не лучшим образом выступала на первых двух этапах сезона, но трасса в Мельбурне ей явно подходит. Напарник Норриса Даниэль Риккардо тоже прошел в третий сегмент и показал седьмой результат. Австралиец на 0,03 секунды обогнал «Альпин» Эстебана Окона.

Между двумя «Макларенами» оказались «Мерседесы». Пятое место можно считать хорошим результатом для Льюиса Хэмилтона, ведь в Саудовской Аравии он не вышел из первого сегмента. К тому же остался позади его напарник Джордж Расселл. Оба «Мерседеса» имели проблемы с прогревом резины и в отличие от большинства они проезжали по два медленных круга перед быстрым.

БОТТАС НЕ ВЫШЕЛ В ТРЕТИЙ СЕГМЕНТ

Две клиентских команды «Феррари» — «Альфа Ромео» и «Хаас» в Австралии оказались не так быстры, как на двух предыдущих этапах. Оборвалась легендарная серия Валттери Боттаса, который заканчивал квалификацию в первой десятке 103 раза подряд. На этот раз финн только 12-й. Но напарник по «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй остался позади.

Кевин Магнуссен, набравший очки для «Хааса» в Бахрейне и Саудовской Аравии, даже не сумел выйти из первого сегмента. Датчанин проиграл напарнику Мику Шумахеру, который пробрался во второй сегмент, где остался 15-м.

Также не сумели выйти в третий сегмент представители «Альфа Таури». Пьер Гасли вновь опередил Юки Цуноду, но на этот раз занял только 11 место.

КАНАДСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Оба пилота «Астон Мартин» разбили машины в третьей тренировке, оставив механикам немного времени на восстановление болидов. Автомобиль Лэнса Стролла починили к концу первого сегмента квалификации, а доделать AMR22 Себастьяна Феттеля команда уже не успевала.

Немцу помогла еще одна авария напарника. Стролл и его канадский соотечественник Николас Латифи находились на медленных кругах, но не разобрались, кто кого должен пропустить. В какой-то момент пилот «Уильямса» ускорился, чтобы опередить Лэнса, а тот не заметил этого маневра и смещался в сторону Николаса. Латифи не успел проскочить и задел левым задним колесом правое переднее колесо «Астон Мартина». «Уильямс» ударился в стену, а Стролл не сумел доехать до боксов с поврежденной подвеской.

Красные флаги дали механикам время, чтобы доделать болид Феттеля. Немец успел проехать быстрый круг, но опередил только Латифи. Уже после окончания первого сегмента возникли проблемы и у другого пилота «Уильямса» Александра Албона. Он не прошел в следующую стадию квалификации, и на его машине что-то сломалось на круге заезде в боксы. Таиландцу пришлось остановиться на трассе. Албон также получит штраф в три позиции на решетке за аварию со Строллом на прошлой гонке в Джидде.

В МЕЛЬБУРНЕ ОСТАЛОСЬ ТРИ ЗОНЫ DRS

В гонке в воскресенье будет на одну зону DRS меньше, чем планировалось. После двух тренировок гоночный директор «Ф1» на этом этапе Нильс Виттих распорядился убрать зону DRS между 8-м и 9-м поворотами по причинам безопасности. Точка детекции перенесена к началу 9-го поворота. Таким образом, рекордных четырех зон активации подвижного заднего антикрыла в Мельбурне не будет.