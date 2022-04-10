Леклер принес «Феррари» победу в Мельбурне

ПЕРВЫЙ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

Победители двух прошедших этапов нынешнего сезона Шарль Леклер и Макс Ферстаппен боролись за первое место и в Мельбурне. Монегаск начинал гонку с поула и сохранил преимущество над нидерландцем на старте. Гоночный темп «Феррари» был выше, чем у «Ред Булла», поэтому Шарль сумел оторваться от своего соперника. Леклер даже отправился на пит-стоп на четыре круга позже Макса, но это не помешало ему сохранить лидерство.

По ходу заезда Ферстаппен только один раз угрожал позиции Леклера. Нидерландец атаковал пилота «Феррари» на 27-м круге сразу после второго периода сейфти-кара, выехавшего на трассу из-за аварии Себастьяна Феттеля. Обгонять в Австралии непросто, так что Леклер сохранил первое место. В дальнейшем он только увеличивал свое преимущество и в итоге заработал первый в карьере «большой шлем» — Шарль лидировал от старта до финиша и собрал победу, поул и лучший круг.

Ферстаппен должен был финишировать вторым, но на 39-м круге остановился на трассе из-за технических проблем. Действующий чемпион мира не закончил уже две из трех прошедших гонок по причине поломки автомобиля.

ПЕРЕС ПРОТИВ «МЕРСЕДЕСА»

Второе место в Мельбурне досталось напарнику Макса по «Ред Буллу» Серхио Пересу. Большую часть гонки он провел в борьбе с «Мерседесами». В сражении с Льюисом Хэмилтоном мексиканец дважды терял свою позицию. Сначала на старте, а затем из-за более раннего пит-стопа — требовалось время, чтобы прогреть «хард» пока британец был достаточно быстр даже на изношенном «медиуме». Но затем Перес дважды отыгрывался у Хэмилтона на трассе и выходил вперед.

Правда к моменту их второго сражения оба уступили позицию относительно «Мерседеса» Джорджа Расселла. Он в отличие от Льюиса и Переса сделал пит-стоп в период машины безопасности, что позволило отыграть два места. На 36-м круге Перес, который был очень быстр на прямых, обогнал и Расселла. После схода Ферстаппена мексиканец вышел на второе место и сохранил его до финиша. Хэмилтон догнал Расселла, который занимал третью позицию, но не атаковал и кажется был не слишком доволен решениями команды.

Следом пересекли черту «Макларены» Ландо Норриса и Даниэля Риккардо. В начале гонки они пытались навязать борьбу «Мерседесу», но затем отстали. Тем не менее после провала на старте сезона команда из Уокинга добилась хорошего результата в Мельбурне.

«УИЛЬЯМС» В ОЧКАХ

Эстебан Окон из «Альпин» вновь финишировал в очках на седьмом месте. Его напарник Фернандо Алонсо имел отличающуюся от большинства тактику, стартовав на «харде». Два выезда сейфти-каров были слишком ранними для его пит-стопа. Он поднялся до четвертого места и направился в боксы, только когда был введен режим вирутальной машины безопасности из-за поломки «Ред Булла» Ферстаппена. На выезде Алонсо оказался в плотной группе гонщиков на грани очковой зоны. Сначала испанец отыгрывал позиции, но затем износил «медиум» и начал терять места. Фернандо пришлось заезжать на пит-стоп еще раз, и он откатился в конец пелотона.

Валттери Боттас вновь набрал очки для «Альфа Ромео», став восьмым. Незадолго до финиша финн воспользовался ошибкой Пьера Гасли на трассе и опередил француза, который закончил заезд девятым.

Единственным пилотом, который извлек преимущество из старта на «харде», оказался Александр Албон. Гонщик «Уильямса» продержался на одном комплекте 57 кругов и особо не терял в темпе, поднявшись до седьмого места. Таиландцу по правилам требовалось воспользоваться шинами другого состава. Он заехал на пит-лейн на предпоследнем круге и в итоге стал 10-м в протоколе, набрав для своей команды первое очко в сезоне.

Для второй «Феррари» Карлоса Сайнса уикенд получился провальным. Испанцу не повезло в квалификации, которую он закончил девятым. Гонку Сайнс начинал на «харде», но уровень сцепления шин с трассой на старте был слишком маленьким. Пилот «Феррари» потерял пять позиций и откатился на 14-е место, а на втором круге гонки слишком широко вышел из 9-го поворота. Машину развернуло, она пересекла трассу и застряла в гравии в 10-м повороте, вызвав появление первого в гонке сейфти-кара.