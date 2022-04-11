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Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне

Преимущество Шарля Леклера над ближайшим преследователем в сезоне-2022 «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии достигло 34 очков, а Макс Ферстаппен отстал от монегаска еще сильнее.
Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне
11 апреля 2022 00:06
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1.com

ЛЕКЛЕР ЗАРАБОТАЛ ПРАВО НА ОШИБКУ

По результатам трех этапов в чемпионате мира появился явный фаворит. Шарль Леклер опережает ближайшего соперника в общем зачете уже на 34 очка. Это большой отрыв, хотя впереди еще очень длинный сезон. И еще непонятно кто сможет бросить вызов Шарлю. Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнсу на прошедших этапах уступал монегаску. А машины остальных команд, в том числе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в данный момент проигрывают в скорости и надежности. Так что Леклер уже сейчас заработал себе отрыв, который дает право по крайней мере на одну ошибку в чемпионате.

ФЕРСТАППЕН НЕ СМОЖЕТ БОРОТЬСЯ ТИТУЛ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ФИНИШИРОВАТЬ

Второй сход в трех гонках – для чемпиона мира Макса Ферстаппена старт нового сезона получается непростым. После гонки в Мельбурне нидерландец назвал неприемлемыми проблемы «Ред Булла» с надежностью, если команда хочет бороться за титулы в этом году.

Ферстаппен вновь сошел из-за проблем с топливной системой, причем эта поломка не имеет ничего общего с той, что была в Бахрейне. Теперь отставание нидерландца от Леклера составляет уже 46 очков. Максу потребуется приложить много усилий, чтобы отыграться. Но если «Ред Булл» останется таким же ненадежным, то результат все равно не придет.

ПРОВАЛ ХЭМИЛТОНА В ДЖИДДЕ БЫЛ РАЗОВЫМ

После неудачи на Гран-при Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон вернулся на те позиции, за которые ему позволяет бороться машина команды «Мерседес». По ходу гонки в Мельбурне британец даже сражался с Серхио Пересом. Но преимущество «Ред Булла» было велико, и мексиканец дважды обгонял семикратного чемпиона мира.

Хэмилтон вполне мог подняться в Австралии на подиум если бы не везение Джорджа Расселла. Напарник Льюиса воспользовался «бесплатным» пит-стопом за машиной безопасности. В конце гонки Хэмилтон преследовал Джорджа и показалось, что был недоволен командой по ходу радиопереговоров. Но позднее Льюис разъяснил, к чему относились слова: «Парни, вы поставили меня в действительно сложное положение», ему пришлось отставать от напарника, чтобы ехать в чистом воздухе, так как машина перегревалась. А о борьбе с Расселлом и речи ни шло.

Хэмилтон остался четвертым в Мельбурне, а Расселл впервые в сезоне поднялся на подиум. Джордж теперь занимает второе место в общем зачете.

АЛБОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ПРОПУСКАТЬ СЕЗОНЫ

«Уильямс» по итогам тестов называли главным аутсайдером сезона-2022. Но первые две гонки показали, что команда способна вести борьбу в конце пелотона и не будет просто проигрывать всем подряд. По крайней мере это касается Александра Албона. После пропущенного сезона таиландец показывает, что его рано списывали со счетов. В Мельбурне он принес «Уильямсу» первое очко. Александр остается претендентом в 2023-м на место если не в «Ред Булле», то в «Альфа Таури» уж точно.

«АСТОН МАРТИН» ЖДЕТ ТРУДНЫЙ ГОД

Возвращение Себастьяна Феттеля после ковида не сделало «Астон Мартин» сильнее. Британская команда после Австралии опустилась на последнее место в Кубке конструкторов без набранных очков. Уикенд для «Астон Мартина» запомнится авариями и поломками. Несмотря на них в гонке Лэнс Стролл в принципе мог бороться за десятку сильнейших, но справедливо получил пятисекундный штраф за две смены траектории при обороне на прямой и затем откатился назад. Команда «Астон Мартин» не настолько слаба как может показаться. Но еще в 2020-м под названием «Рейсинг Пойнт» она выиграла гонку. С тех пор результаты регрессируют и непонятно за счет команда может переломить эту тенденцию.

источник: «Советский спорт»
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