Хэмилтон не смог повторить рекорд Сенны по числу поулов подряд на одной трассе

· Шарль Леклер в прошедшие выходные одержал четвертую победу в карьере в «Формуле 1». По этому показателю монегаск сравнялся с Дэном Герни, Брюсом Маклареном и Эдди Ирвайном. Все четыре раза Шарль финишировал первым после старта с поула. Его победа стала 240-й для «Феррари» в серии.

· Леклер также завоевал 11-й поул в карьере. По их числу он превзошел Йохена Риндта, 10 раз стартовавшего с первой позиции. При этом монегаск выигрывал поулы уже на 10 разных Гран-при. Леклер стал 26-м гонщиком, которому такое удавалось. Для «Феррари» этот поул стал 232-м в истории. В прошлый раз пилот команды из Маранелло стартовал первым в Австралии в 2007 году. Это был Кими Райкконен.

· Леклер прервал серию поулов Льюиса Хэмилтона, выигранных на одной трассе подряд. Британец стартовал с первой позиции в Альберт-парке шесть раз с 2014 по 2019 годы. Хэмилтон не смог побить рекорд Айртона Сенны, который взял семь поулов подряд в Имоле с 1985-го по 1991-й.

· Шарль Леклер в 3-й гонке подряд показал лучший круг. За всю историю «Формулы 1» это всего 32-й случай, когда у пилота получается такая или более длительная серия. В прошлый раз три быстрых круга подряд делал Льюис Хэмилтон на этапах в Италии, Сингапуре и Японии в 2014 году. Всего в карьере Леклера стало 7 быстрых кругов, он сравнялся по их числу с Жаком Лаффитом. У «Феррари» их стало 257.

· Шарль Леклер в 1-й раз в карьере лидировал в гонке «Ф1» от старта до финиша. Он стал 57-м пилотом, которому это удалось. Среди действующих гонщиков в этом списке есть четыре чемпиона мира: Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Макс Ферстаппен, а также Даниэль Риккардо и Валттери Боттас, причем австралиец и финн лидировали от старта до финиша только по одному разу. Всего же Леклер возглавлял пелотон в «Ф1» в 15 Гран-при.

· На счету Леклера 1-й «большой шлем» в карьере: победа, поул, лучший круг и лидирование от старта до финиша. Монегаск стал всего 26-м гонщиком в истории, которому это удавалось. В прошлый раз представитель «Феррари» делал «большой шлем» в 2010 году. Это был Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура.

· «Большой шлем» — хорошее предзнаменование для Леклера. С 2011 года любой пилот, которому удавалось сделать хотя бы на одном Гран-при «большой шлем», в тот же сезон становился чемпионом мира. Так было с Себастьяном Феттелем в 2011-м, 2012-м и 2013-м, Льюисом Хэмилтоном в 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2019-м, Нико Росбергом в 2016-м и Максом Ферстаппеном в 2021-м.

· Из всех гонщиков, которым покорялся «большой шлем» хотя бы на одном из Гран-при, только семеро завершили карьеру без чемпионского титула. Последним из них был Герхард Бергер, который одержал победу с поулом, лучшим кругом и лидированием от старта до финиша на Гран-при Австралии-1987.

· Леклер также во 2-й раз в карьере сделал хет-трик: победа, поул, лучший круг. Первый у него был совсем недавно на этапе в Бахрейне, где «Феррари» добилась своеобразного командного «большого шлема», поскольку в гонке лидировали только Леклер и его напарник Карлос Сайнс.

· Ферстаппен в 31-й раз в карьере стартовал с первого ряда стартового поля и сравнялся с Ники Лаудой по этому показателю. «Ред Булл» стартовал с первого ряда в Мельбурне впервые с 2014 года, когда вторую позицию на решетке занял Даниэль Риккардо. Шарль Леклер стартовал с первого ряда в 13-й раз в карьере.

· Валттери Боттас прервал свою грандиозную серию попаданий в топ-10 в квалификации. Она остановилась на отметке в 103 Гран-при.

· Себастьян Феттель впервые в карьере не вышел в третий сегмент квалификации в Мельбурне. На этот раз немец не смог пройти даже во второй сегмент и остался лишь 18-м. Его напарник по «Астон Мартину» Лэнс Стролл был только 20-м. Это худший результат в истории команды с Гран-при Испании 2009 года, когда она еще называлась «Форс Индия». Тогда Адриан Сутил был в квалификации 19-м, а Джанкарло Физикелла 20-м.

· Мик Шумахер впервые в карьере опередил в квалификации напарника по «Хаасу» Кевина Магнуссена.

· На счету Шарля Леклера и Серхио Переса теперь по 16 подиумов. По их числу они сравнялись с Филом Хиллом. Для Джорджа Расселла подиум в Мельбурне стал всего 2-м в карьере после второго места на прошлогоднем этапе в Бельгии. Из действующих гонщиков по два подиума также у Александра Албона и Эстебана Окона.

· Гран-при Австралии стал 134-м в «Ф1» для Серхио Переса и Валттери Боттаса, в которых они набрали очки. Они опередили по этому показателю Нико Росберга. И теперь делят девятое место в истории.

· Из-за схода в Мельбурне прервались две серии Карлоса Сайнса. Он финишировал в 31-й гонке подряд с Гран-при Айфеля-2020 по Гран-при Саудовской Аравии-2022. Эта пятая по длительности серия в истории «Ф1». Также испанец набирал очки в 17 гонках подряд. Это 19-й случай в «Ф1», когда гонщикам удавалась такая или более длинная серия.

· Льюис Хэмилтон финишировал в Мельбурне за пределами топ-3 впервые с 2010 года. Сейчас он стал 5-м, а тогда, выступая в составе «Макларена», занял 11 место.

· Два «Макларена» Ландо Норриса и Даниэля Риккардо заняли в прошедшей гонке 5 и 6 места соответственно. Оба пилота команды впервые финишировали в топ-6 после победного дубля на Гран-при Италии-2021.

· Льюис Хэмилтон провел 181-ю гонку в составе «Мерседеса». По числу стартов за одну команду он превзошел Михаэля Шумахера (180 за «Феррари»). Так как немец один раз не стартовал из-за поломки машины (во Франции в 1996-м), по числу участий в Гран-при за одну команду у Хэмилтона и Шумахера сейчас равенство.

· Фернандо Алонсо в 337-й раз стартовал в гонке «Формуле 1». На счету рекордсмена Кими Райкконена 349 стартов.

· Алонсо, занявший в Мельбурне 17 место, впервые с Гран-при Италии-2001 стал последним среди финишировавших.

· Преимущество лидера чемпионата мира Шарля Леклера над ближайшим преследователем Джорджем Расселом после трех гонок достигло 34 очков. Более весомый отрыв после трех Гран-при с момента введения нынешней очковой системы в 2010 году имел только Нико Росберг над Льюисом Хэмилтоном в 2016-м. Тогда немец опережал британца на 36 баллов.

· После поломки «Ред Булла» в Альберт-парке Макс Ферстаппен вновь стал худшим в нынешнем пелотоне по проценту сходов в гонках. У него он составляет 21,53%, а у Николя Латифи 21,43%.

· В Гран-при Австралии-2022 было всего три схода. Для Мельбурна это очень мало. Столько же было здесь в 2013 и 2019 годах, но никогда меньше.