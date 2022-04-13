ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА

На Гран-при Австралии гоночная дирекция обратила внимание на правила, о которых редко вспоминают.
Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА
13 апреля 2022 21:33
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1.com

Перед стартом Гран-при Австралии-2022 помимо стандартных сообщений, которые распространяет Международная автомобильная федерация во время уикенда, появилась и одна необычная заметка.

Один из новых гоночных директоров «Ф1» Нильс Виттих обратил внимание участников на один из пунктов Международного спортивного кодекса ФИА, который гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга или металлических цепочек во время соревнований запрещено и это может быть проверено перед стартом».

Об этом правиле не вспоминали много лет. По данным Motorsport, данная заметка ФИА не является реакцией на какой-либо конкретный случай, когда гонщик с украшениями или пирсингом пилотировал машину «Ф1». Появление этого сообщения, вероятно, было вызвано желанием Виттиха обеспечить максимально высокие стандарты безопасности с учетом уроков, извлеченных из аварии со взрывом машины Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна-2020.

Украшения используют многие гонщики, но рекордсменом «Ф1» по части использования аксессуаров является Льюис Хэмилтон. Он заявил прессе, что не будет исполнять требование ФИА, а некоторые из его сережек невозможно снять физически.

«Я не планирую ничего снимать, приводит слова Хэмилтона Motorsport. Я считаю, что это личное ты можешь быть тем, кем хочешь. Есть штуки в моем правом ухе, которые я даже не могу вытащить, они буквально встроены туда. Мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся».

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф в интервью Press Association позитивно отозвался о работе Виттиха в первых гонках, но считает, что ФИА стоит гибко подойти к вопросу украшений.

«Все было уважительно и четко, в первых гонках с его стороны не было ни одной ошибки, сказал Вольфф. – Но действительно ли это (запрет украшений) то, чем ему нужно заниматься сейчас? Впрочем, если самой досадной ошибкой гоночного директора будет это, я тысячу раз готов согласиться на такое».

ФИА напомнила в Мельбурне и о другом правиле безопасности «Ф1». Международная федерация хочет, чтобы пилоты соблюдали требования о ношении огнеупорного нижнего белья. Брифинг во время Гран-при Австралии, где это обсуждалось, получился затяжным и, по словам босса «Ред Булла» Кристиана Хорнера, «развлекательным для гонщиков». Возможность выборочной проверки нижнего белья явно не вызвала всеобщей поддержки пилотов.

В «Формуле-E» в последние годы было несколько случаев, когда ФИА наказывала гонщиков за несоответствие нижнего белья правилам. В 2018 году на этапе в Уругвае бразильского пилота Лукас ди Грасси оштрафовали на 10 тысяч евро и добавили три штрафных балла. В том же сезоне на этапе в Нью-Йорке получили наказания француз Жан-Эрик Вернь и немец Андре Лоттерер.

Теперь и в «Формуле-1» могут появится оштрафованные за неправильное нижнее белье или украшения. Но все-таки вряд ли ФИА пойдет на спортивные наказания в виде дополнительных секунд или мест на стартовой решетке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА
Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА
На Гран-при Австралии гоночная дирекция обратила внимание на правила, о которых редко вспоминают.
13.04.2022 21:33
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Победный шлем Никиты Мазепина пополнил коллекцию Музея спорта
Победный шлем Никиты Мазепина пополнил коллекцию Музея спорта
Российский пилот Никита Мазепин передал в Государственный музей спорта шлем, в котором соревновался на этапах чемпионата мира «Формулы-1».
13.04.2022 10:00
Формула-1
Хэмилтон не смог повторить рекорд Сенны по числу поулов подряд на одной трассе
Хэмилтон не смог повторить рекорд Сенны по числу поулов подряд на одной трассе
Занимательная статистика Гран-при Австралии-2022.
12.04.2022 10:18
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне
Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне
Преимущество Шарля Леклера над ближайшим преследователем в сезоне-2022 «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии достигло 34 очков, а Макс Ферстаппен отстал от монегаска еще сильнее.
11.04.2022 00:06
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер принес «Феррари» победу в Мельбурне
Леклер принес «Феррари» победу в Мельбурне
Лидер сезона-2022 Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии и увеличил свой отрыв от преследователей в чемпионате мира.
10.04.2022 11:05
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер выиграл у Ферстаппена борьбу за поул Гран-при Австралии
Леклер выиграл у Ферстаппена борьбу за поул Гран-при Австралии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стартует с первой позиции на третьем этапе сезона-2022 «Формулы-1» в Мельбурне. Следом за ним два представителя команды «Ред Булл».
09.04.2022 11:25
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер показал лучшее время в пятницу в Мельбурне
Леклер показал лучшее время в пятницу в Мельбурне
На обновленной трассе в Альберт-парке прошли две тренировки Гран-при Австралии 2022.
08.04.2022 11:50
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Вернется ли Хэмилтон в топ-6? Главные интриги Гран-при Австралии
Вернется ли Хэмилтон в топ-6? Главные интриги Гран-при Австралии
В Мельбурне стартует третий этап чемпионата мира «Формулы 1», и вот основные интриги предстоящего Гран-при Австралии.
07.04.2022 22:28
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
В «Альпин» объяснили, как справились с «дельфинированием» без дополнительных деталей
В «Альпин» объяснили, как справились с «дельфинированием» без дополнительных деталей
По мнению технического директора французской команды, разрешение на укрепление днища с помощью стоек, дало соперникам преимущество.
06.04.2022 22:44
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
В «Ред Булле» признали возможность ухода Гасли
В «Ред Булле» признали возможность ухода Гасли
Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли может покинуть систему «Ред Булл», если не получит места в основной команде.
02.04.2022 23:04
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Как же вовремя Эмери выпустил Чуквуэзе! Бывший тренер «Спартака» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
«Вильярреал» Унаи Эмери добился сенсационной ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) и впервые за 16 лет оказался в четверке лучших клубов Европы.
Это дерби может продолжаться вечно! В полуфинале СКА — ЦСКА будет седьмой матч
В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина московские армейцы взяли верх над петербургскими одноклубниками (3:1) и сравняли счет в серии (3-3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика