Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА

Перед стартом Гран-при Австралии-2022 помимо стандартных сообщений, которые распространяет Международная автомобильная федерация во время уикенда, появилась и одна необычная заметка.

Один из новых гоночных директоров «Ф1» Нильс Виттих обратил внимание участников на один из пунктов Международного спортивного кодекса ФИА, который гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга или металлических цепочек во время соревнований запрещено и это может быть проверено перед стартом».

Об этом правиле не вспоминали много лет. По данным Motorsport, данная заметка ФИА не является реакцией на какой-либо конкретный случай, когда гонщик с украшениями или пирсингом пилотировал машину «Ф1». Появление этого сообщения, вероятно, было вызвано желанием Виттиха обеспечить максимально высокие стандарты безопасности с учетом уроков, извлеченных из аварии со взрывом машины Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна-2020.

Украшения используют многие гонщики, но рекордсменом «Ф1» по части использования аксессуаров является Льюис Хэмилтон. Он заявил прессе, что не будет исполнять требование ФИА, а некоторые из его сережек невозможно снять физически.

«Я не планирую ничего снимать, – приводит слова Хэмилтона Motorsport. – Я считаю, что это личное – ты можешь быть тем, кем хочешь. Есть штуки в моем правом ухе, которые я даже не могу вытащить, они буквально встроены туда. Мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся».

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф в интервью Press Association позитивно отозвался о работе Виттиха в первых гонках, но считает, что ФИА стоит гибко подойти к вопросу украшений.

«Все было уважительно и четко, в первых гонках с его стороны не было ни одной ошибки, – сказал Вольфф. – Но действительно ли это (запрет украшений) – то, чем ему нужно заниматься сейчас? Впрочем, если самой досадной ошибкой гоночного директора будет это, я тысячу раз готов согласиться на такое».

ФИА напомнила в Мельбурне и о другом правиле безопасности «Ф1». Международная федерация хочет, чтобы пилоты соблюдали требования о ношении огнеупорного нижнего белья. Брифинг во время Гран-при Австралии, где это обсуждалось, получился затяжным и, по словам босса «Ред Булла» Кристиана Хорнера, «развлекательным для гонщиков». Возможность выборочной проверки нижнего белья явно не вызвала всеобщей поддержки пилотов.

В «Формуле-E» в последние годы было несколько случаев, когда ФИА наказывала гонщиков за несоответствие нижнего белья правилам. В 2018 году на этапе в Уругвае бразильского пилота Лукас ди Грасси оштрафовали на 10 тысяч евро и добавили три штрафных балла. В том же сезоне на этапе в Нью-Йорке получили наказания француз Жан-Эрик Вернь и немец Андре Лоттерер.

Теперь и в «Формуле-1» могут появится оштрафованные за неправильное нижнее белье или украшения. Но все-таки вряд ли ФИА пойдет на спортивные наказания в виде дополнительных секунд или мест на стартовой решетке.