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«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги

Российская сторона потребовала от «Хааса» возврата 12 миллионов евро спонсорских выплат. Американская команда в свою очередь хочет получить от «Уралкалия» 8 миллионов евро из-за упущенной выгоды.
«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги
15 апреля 2022 08:05
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: "Хаас"

Команда «Формулы 1» «Хаас» и ее бывший титульный спонсор компания «Уралкалий» продолжают финансовые споры. Американская сторона отклонила требование российского производителя калийных удобрений о возвращении уже выплаченных для сезона-2022 средств и требует компенсацию за упущенную выгоду.

В начале марта американская команда расторгла контракт с «Уралкалием», основным владельцем которого является российский предприниматель Дмитрий Мазепин. Соглашение с его сыном Никитой Мазепиным, который должен был пилотировать болид команды в сезоне-2022, также было аннулировано. Впоследствии российского гонщика заменил датчанин Кевин Магнуссен. Мазепины же были включены в санкционные списки Евросоюза.

«Уралкалий» потребовал немедленного возврата 12 миллионов евро спонсорских выплат, полученных «Хаасом», и рассматривает возможность подачи иска в суд. По мнению представителей компании, команда не выполнила своих обязательств по сезону-2022. В «Уралкалии» считают, что у «Хааса» не было права на одностороннее расторжение контракта.

Американская команда недавно ответила на требования «Уралкалия», в котором полностью отвергла претензии в свой адрес. С копией письма ознакомились в Motorsport.com.

В «Хаасе» считают, что имели право расторгнуть соглашение из-за пункта, согласно которому от «Уралкалия» требовалось «не наносить ущерба, не оспаривать, не высмеивать и не принижать общественную репутацию, деловую репутацию или благоприятный имидж «Хааса».

По мнению представителей команды, связи Дмитрия Мазепина с Кремлем вместе с санкциями ЕС против Никиты и его отца привели пункт о нарушении репутации в действие, хотя на момент расторжения контракта ни Евросоюз, ни другие стороны не вводили никаких санкций.

«Согласно единодушному мнению правоведов и прецедентному праву, сторона, которая расторгает соглашение из-за нарушения другой стороны, не обязана возвращать такой стороне то, что она уже получила по договору, — говорится в письме американской команды. — Требование «Уралкалия» о возврате уплаченной суммы в размере 12 миллионов евро является необоснованным и отклонено».

В «Хаасе» считают, что помимо уже полученных денег также имеют право на компенсацию за упущенную выгоду, которая, по мнению команды, была бы получена, если бы сделка с «Уралкалием» продолжалась. В связи с этим она отказалась выполнять пункт контракта о передаче российской компании одной из машин «Ф1» Никиты Мазепина 2021 года, пока не получит платеж в размере 8 миллионов евро. Сообщается также, что в «Хаасе» отказалась выплатить российскому гонщику зарплату за время, отработанное в 2022 году до того, как его контракт был расторгнут.

Если стороны не договорятся дело им предстоит выяснить отношения в суде.

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«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги
«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги
Российская сторона потребовала от «Хааса» возврата 12 миллионов евро спонсорских выплат. Американская команда в свою очередь хочет получить от «Уралкалия» 8 миллионов евро из-за упущенной выгоды.
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