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ФИА ответила на претензии гонщиков к «черепашьей» скорости машины безопасности

Пилоты «Формулы-1» на Гран-при Австралии остались недовольны темпом сейфти-кара, но в Международной автомобильной федерации считают, что все было нормально.
ФИА ответила на претензии гонщиков к «черепашьей» скорости машины безопасности
16 апреля 2022 16:20
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formule1.nl

После этапа чемпионата мира в Мельбурне несколько гонщиков «Ф1» выразили недовольство скоростью автомобиля безопасности марки «Астон Мартин». По их мнению, он не такой быстрый, как сейфти-кар от «Мерседеса», использовавшийся в других гонках, и болиды ехали за ним слишком медленно. Особенно недоволен был действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

«Сцепление шин с трассой было совсем слабым, да еще машина безопасности ехала очень медленно, просто как черепаха, — приводит слова Ферстаппена Motorsport. — Невероятно. По задней прямой мы ехали на скорости 140 километров в час. Но там не было никаких поврежденных болидов, так что я не понимаю, почему мы ехали так медленно. Нужно в этом разобраться.

Конечно, сейфти-кар «Мерседеса» быстрее, потому что у него есть дополнительная аэродинамика, а «Астон Мартин» очень медленный. Нам нужно больше сцепления с трассой, потому что сейчас шины просто застывают. То, как мы сейчас едем за машиной безопасности, — это просто ужасно».

Недовольство темпом сейфти-кара выразил также лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Шарль Леклер. Его ближайший преследователь в общем зачете Джордж Расселл сказал, что машина безопасности «Мерседеса» на пять секунд быстрее, чем у «Астон Мартин».

Однако Международная автомобильная федерация не согласилась с претензиями пилотов «Формулы-1». ФИА в своем твиттере опубликовала заявление, из которого следует, что разница в скорости между сейфти-карами разных марок не является проблемой. Темп определяется исходя из того, что нужно для обеспечения безопасности гонки.

«В свете недавних комментариев относительно скорости автомобиля безопасности «Формулы-1», ФИА хотела бы напомнить, что основная функция сейфти-кара — это, конечно, не абсолютная скорость, а безопасность гонщиков, маршалов и официальных лиц, — говорится в заявлении ФИА. — Процедура выезда автомобиля безопасности на трассу определяется несколькими целями в зависимости от инцидента, в том числе необходимостью собрать пелотон, содействовать устранению последствий аварии и сбору обломков, корректировать темп в зависимости от работ, которые могут проводиться на различных частях трассы.

Таким образом, скорость машины безопасности в целом определяется дирекцией гонки, а не ограничивается возможностями сейфти-каров – высокоскоростных автомобилей, которые созданы на заказ двумя ведущими мировыми производителями, подготовлены к постоянно меняющимся условиям на трассе и управляются квалифицированными гонщиком и штурманом с соответствующим опытом.

Влияние скорости сейфти-кара на темп следующих за ним машин имеет второстепенное значение, поскольку оно одинаково для всех участников, которые несут ответственность за безопасное пилотирование в любое время в соответствии с состоянием их болидов и трассы».

Гонщики, следующие за машиной безопасности, совершают различные маневры, чтобы поддерживать температуру шин и тормозов к рестарту. Из-за этого между ними может возникать заметная разница в скорости, что изредка приводит к авариям. На Гран-при Австралии едва не столкнулись Юки Цунода из «Альфа Таури» и Мик Шумахер из «Хааса». В связи с этим, ФИА выразила готовность обсудить возможные изменения в правиле требующем, чтобы во время езды за машиной безопасности гонщики оставались в пределах десяти длин автомобиля друг от друга. Однако претензии к скорости сейфти-каров Международная федерация, очевидно, сочла необоснованными.

источник: «Советский спорт»
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