«Альпин» готова отдать Пиастри в аренду ради Алонсо

Австралиец Оскар Пиастри – один из самых многообещающих молодых гонщиков, которые должны дебютировать в «Формуле-1». Он входит в академию пилотов «Альпин» и в прошлом году выиграл чемпионат «Формулы-2». Однако позиции основных гонщиков команды прочно заняты Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо, так что Пиастри вынужденно пропускает нынешний сезон. Австралиец получил в «Альпин» место резервиста, которое предполагает участие в тестах, работу на симуляторе, а также присутствие на командных разборах во время гоночных уикендов. Этого хватит на 2022 год, но маловероятно, что молодой австралиец будет рад провести в запасе еще и сезон-2023.

Поскольку контракт Окона рассчитан до конца 2024-го, единственной возможностью для Пиастри оказаться за рулем «Альпин» является замена Алонсо. Контракт команды с Фернандо заканчивается после сезона-2022. Однако во время уикенда Гран-при Австралии 40-летний испанец заявил, что собирается продолжать выступления в «Ф1».

«Думаю, я буду гоняться еще пару лет, два или три года, — приводит слова Алонсо ESPN. — Если это будет с «Альпин» — это хорошо, если с другой командой — тоже. Но я начну эти обсуждения, вероятно, летом. Посмотрим».

Алонсо хочет видеть в своей команде владелец «Астон Мартина» Лоуренс Стролл. Еще в прошлом году Auto Motor und Sport сообщал, что испанцу предлагали прийти в британскую команду вместо Себастьяна Феттеля с сезона-2022. Фернандо отказался. Недавно Motorsport Magazine предположил, что Пиастри мог бы занять место Алонсо в «Альпин» в случае перехода испанца в «Астон Мартин» на позицию Феттеля. Но вряд ли это предложение может быть интересно двукратному чемпиону мира чем-то кроме денег. Алонсо и в нынешней команде хорошо зарабатывает, а ее перспективы в данный момент выглядят куда лучше, чем у «Астон Мартина».

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси отметил, что решение по составу на следующий год принимать еще очень рано. И если команда сохранит Алонсо, то она готова отдать Пиастри в аренду на сезон-2023, но возвращение австралийца будет обязательным условием сделки.

«Мы собираемся развивать Оскара через наш программу, ничего не меняется, — приводит слова Росси Motorsport. — Потом мы позаботимся о том, чтобы… здесь нет вопроса если, — когда Оскар придет в «Формулу-1», он будет максимально готов. Только это имеет для меня значение.

Если решение (об аренде) позволит мне вернуть его в какой-то момент, я мог бы подумать об этом. Я не против. Я хочу, чтобы Оскар прогрессировал и не хочу, чтобы он сидел на скамье запасных и ждал вечно.

Вариант с арендой всегда рассматривался. Но в прошлом году мы знали, как Фернандо выступает. И было бы очень удивительно, если бы вдруг зимой он потерял свое волшебство».

Возможно, идеальным сценарием для «Альпин» было бы возвращение Пиастри из аренды в тот момент, когда команда станет претендентом на титулы.

«Это то, что мы обсуждали с ним и (менеджером) Марком Уэббером, — сказал Росси. — Я бы хотел, чтобы Оскар был моим пилотом в «Альпин» в будущем, когда мы доберемся до вершины подиума. Для меня идеальный сценарий — его победы в гонках и чемпионатах с нами. Это то, чего мы постараемся достичь».

Одним из сценариев аренды Пиастри мог бы стать переход в «Уильямс» в случае, если, например, Александр Албон опять пойдет на повышение в системе «Ред Булла». Но это только предположение, ситуация на трансферном рынке в «Ф1» вряд ли начнет проясняться раньше лета.