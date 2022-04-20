ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Команды «Формулы-1» попросили ФИА проверить сходство «Хааса» с «Феррари»

Прогресс американской команды в сезоне-2022 вызвал подозрения у конкурентов.
Команды «Формулы-1» попросили ФИА проверить сходство «Хааса» с «Феррари»
20 апреля 2022 00:08
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Haas F1 Team

Три команды «Формулы-1» попросили Международную автомобильную федерацию проверить сходства машин «Хаас» VF-22 и «Феррари» F1-75, сообщает Auto Motor und Sport. По их мнению, сотрудничество американского и итальянского коллективов могло выйти за рамки, отведенные регламентом. Официально ни одна из команд не подтвердила, что обращалась с просьбой о проверке. Но это могли сделать «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» или «Мерседес».

Впрочем, по данным издания, перспектив у этого обращения не слишком много. Отмечается, что у «Феррари» и «Хааса» есть некоторое концептуальное сходство, в частности длинные, широкие и высоко расположенные боковые понтоны с узкими воздухозаборниками. Во многом они обусловлены использованием силовых установок «Феррари». Но отличий гораздо больше: носовая часть, переднее антикрыло, диффузор, система DRS, воздуховоды, элементы задних антикрыльев, днища, «жабры» и многое другое.

«Хаас» — маленькая команда, которая за зиму прыгнула с последнего на третье место, — сказал руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр. — Это немного удивляет. Я ожидал, что баланс сил немного поменяется из-за больших изменений в правилах, которые выгодны командам с большим количеством ноу-хау и лучшей инфраструктурой. Но я уверен, что ФИА расследует данный случай и придет к верным выводам по поводу сходств между этими двумя машинами».

Американская команда покупает в Маранелло много деталей, которые позволяет регламент. Как замечают журналисты Auto Motor und Sport, это никого не волновало, когда «Хаас» в 2020-м и особенно в 2021-м годах был в числе отстающих. А теперь американская команда, имея в штате 240 сотрудников, набирает очки и показывает результаты лучше других коллективов, имеющих в два раза больше людей. Кроме того, «Хаас» нанял около 25 инженеров из «Феррари», которых той пришлось уволить из-за ограничений бюджетов. А еще офисы американской команды расположены в Маранелло рядом с новым заводом итальянской марки. «Хаас» соседствует с подразделением «Феррари», которое занимается созданием гиперкаров для «Ле-Мана».

«Каждый, кто хочет туда попасть, должен использовать собственный вход, — заметил руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. — Наши компьютерные системы полностью разделены. Ни один сотрудник «Феррари» из «Формулы-1» туда не заходит».

Похожие споры уже возникали в «Ф1». В 2019 и 2020 годах болиды «Рейсинг Пойнт» болельщики прозвали «розовыми «Мерседесами» из-за цвета ливреи и подозрений в использовании наработок немецкой команды. Несколько коллективов в 2020-м протестовали из-за конструкции системы охлаждения тормозов у британской команды, которую нужно разрабатывать самостоятельно. После долгих обсуждений и взаимных уступок вопрос был снят.

«Хаас» сделала огромный шаг вперед с последнего места, — отметил руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. — И теперь мы, организация с 2000 сотрудников, добившаяся успеха в прошлом, боремся с командой, которая намного меньше. Они, должны быть, проделали отличную работу.

Переход персонала между командами и физическая близость используемой инфраструктуры создают разногласия. Мы делим аэродинамическую трубу с «Астон Мартин» уже два года. Но на нас вылилось много критики. В будущем, если бы нам пришлось прекратить сотрудничество, мы бы пошли на это. Поэтому надо искать решения, которые препятствуют слишком тесному сотрудничеству между командами».

Очевидно, что в ближайшее время «Ф1» ждет обсуждение, как могут взаимодействовать разные команды. И договориться им будет непросто.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Команды «Формулы-1» попросили ФИА проверить сходство «Хааса» с «Феррари»
Команды «Формулы-1» попросили ФИА проверить сходство «Хааса» с «Феррари»
Прогресс американской команды в сезоне-2022 вызвал подозрения у конкурентов.
20.04.2022 00:08
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
«Альпин» готова отдать Пиастри в аренду ради Алонсо
«Альпин» готова отдать Пиастри в аренду ради Алонсо
Французская команда готова на время отдать своего талантливого резервиста.
18.04.2022 13:15
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
ФИА ответила на претензии гонщиков к «черепашьей» скорости машины безопасности
ФИА ответила на претензии гонщиков к «черепашьей» скорости машины безопасности
Пилоты «Формулы-1» на Гран-при Австралии остались недовольны темпом сейфти-кара, но в Международной автомобильной федерации считают, что все было нормально.
16.04.2022 16:20
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги
«Хаас» отклонил просьбу «Уралкалия» вернуть спонсорские деньги
Российская сторона потребовала от «Хааса» возврата 12 миллионов евро спонсорских выплат. Американская команда в свою очередь хочет получить от «Уралкалия» 8 миллионов евро из-за упущенной выгоды.
15.04.2022 08:05
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА
Хэмилтон отказался снимать украшения по требованию ФИА
На Гран-при Австралии гоночная дирекция обратила внимание на правила, о которых редко вспоминают.
13.04.2022 21:33
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Победный шлем Никиты Мазепина пополнил коллекцию Музея спорта
Победный шлем Никиты Мазепина пополнил коллекцию Музея спорта
Российский пилот Никита Мазепин передал в Государственный музей спорта шлем, в котором соревновался на этапах чемпионата мира «Формулы-1».
13.04.2022 10:00
Формула-1
Хэмилтон не смог повторить рекорд Сенны по числу поулов подряд на одной трассе
Хэмилтон не смог повторить рекорд Сенны по числу поулов подряд на одной трассе
Занимательная статистика Гран-при Австралии-2022.
12.04.2022 10:18
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне
Ферстаппен проигрывает уже 46 очков, Леклер уходит в отрыв. Главные итоги уикенда в Мельбурне
Преимущество Шарля Леклера над ближайшим преследователем в сезоне-2022 «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии достигло 34 очков, а Макс Ферстаппен отстал от монегаска еще сильнее.
11.04.2022 00:06
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер принес «Феррари» победу в Мельбурне
Леклер принес «Феррари» победу в Мельбурне
Лидер сезона-2022 Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии и увеличил свой отрыв от преследователей в чемпионате мира.
10.04.2022 11:05
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Леклер выиграл у Ферстаппена борьбу за поул Гран-при Австралии
Леклер выиграл у Ферстаппена борьбу за поул Гран-при Австралии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стартует с первой позиции на третьем этапе сезона-2022 «Формулы-1» в Мельбурне. Следом за ним два представителя команды «Ред Булл».
09.04.2022 11:25
Формула-1
автор: Дмитрий Афонин
Игнашевич едва не выбил «Динамо» из Кубка. Как вторая команда РПЛ доигралась в Калининграде до пенальти
В четвертьфинале Кубка страны выступающая в ФНЛ «Балтика» уступила бело-голубым лишь в серии 11-метровых, сведя вничью основное время (1:1).
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды? Полный список юбилеев клубов РПЛ
Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов.
Так вот для чего Карпин вернулся в «Ростов»! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
Традиционный обзор «приключений» наших спортсменов, продолжающих выступать на международной арене в нейтральном статусе.
Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?
ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды идут со всего мира.
Выбери лучшего игрока за 30 лет и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей футбола
С 18 апреля по 31 мая 2022 года «Лига Ставок» совместно с медиахолдингом «Спорт День за Днем» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Назло возрасту, назло рекордам! Как Овечкин добрался до легендарного финна (видео)
В победном матче против «Колорадо» (3:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил достижение Теему Селянне, забросив 48 шайб за сезон в возрасте старше 36 лет.
Уральская традиция — проигрывать дома. Как ЦСКА повел в финале Кубка Гагарина с «Магниткой»
«Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина проиграл дома армейцам (1:3).
Нашим тренерам санкции нипочем! На юниорском ЧМ у Урманова — серебро, а у Слюсаренко — золото
В Таллине завершился последний крупный турнир международного сезона – чемпионат мира среди юниоров. Он прошел без российских фигуристов, но с российскими тренерами, чьи ученики завоевали две медали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика