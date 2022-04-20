Команды «Формулы-1» попросили ФИА проверить сходство «Хааса» с «Феррари»

Три команды «Формулы-1» попросили Международную автомобильную федерацию проверить сходства машин «Хаас» VF-22 и «Феррари» F1-75, сообщает Auto Motor und Sport. По их мнению, сотрудничество американского и итальянского коллективов могло выйти за рамки, отведенные регламентом. Официально ни одна из команд не подтвердила, что обращалась с просьбой о проверке. Но это могли сделать «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» или «Мерседес».

Впрочем, по данным издания, перспектив у этого обращения не слишком много. Отмечается, что у «Феррари» и «Хааса» есть некоторое концептуальное сходство, в частности длинные, широкие и высоко расположенные боковые понтоны с узкими воздухозаборниками. Во многом они обусловлены использованием силовых установок «Феррари». Но отличий гораздо больше: носовая часть, переднее антикрыло, диффузор, система DRS, воздуховоды, элементы задних антикрыльев, днища, «жабры» и многое другое.

«Хаас» — маленькая команда, которая за зиму прыгнула с последнего на третье место, — сказал руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр. — Это немного удивляет. Я ожидал, что баланс сил немного поменяется из-за больших изменений в правилах, которые выгодны командам с большим количеством ноу-хау и лучшей инфраструктурой. Но я уверен, что ФИА расследует данный случай и придет к верным выводам по поводу сходств между этими двумя машинами».

Американская команда покупает в Маранелло много деталей, которые позволяет регламент. Как замечают журналисты Auto Motor und Sport, это никого не волновало, когда «Хаас» в 2020-м и особенно в 2021-м годах был в числе отстающих. А теперь американская команда, имея в штате 240 сотрудников, набирает очки и показывает результаты лучше других коллективов, имеющих в два раза больше людей. Кроме того, «Хаас» нанял около 25 инженеров из «Феррари», которых той пришлось уволить из-за ограничений бюджетов. А еще офисы американской команды расположены в Маранелло рядом с новым заводом итальянской марки. «Хаас» соседствует с подразделением «Феррари», которое занимается созданием гиперкаров для «Ле-Мана».

«Каждый, кто хочет туда попасть, должен использовать собственный вход, — заметил руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. — Наши компьютерные системы полностью разделены. Ни один сотрудник «Феррари» из «Формулы-1» туда не заходит».

Похожие споры уже возникали в «Ф1». В 2019 и 2020 годах болиды «Рейсинг Пойнт» болельщики прозвали «розовыми «Мерседесами» из-за цвета ливреи и подозрений в использовании наработок немецкой команды. Несколько коллективов в 2020-м протестовали из-за конструкции системы охлаждения тормозов у британской команды, которую нужно разрабатывать самостоятельно. После долгих обсуждений и взаимных уступок вопрос был снят.

«Хаас» сделала огромный шаг вперед с последнего места, — отметил руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. — И теперь мы, организация с 2000 сотрудников, добившаяся успеха в прошлом, боремся с командой, которая намного меньше. Они, должны быть, проделали отличную работу.

Переход персонала между командами и физическая близость используемой инфраструктуры создают разногласия. Мы делим аэродинамическую трубу с «Астон Мартин» уже два года. Но на нас вылилось много критики. В будущем, если бы нам пришлось прекратить сотрудничество, мы бы пошли на это. Поэтому надо искать решения, которые препятствуют слишком тесному сотрудничеству между командами».

Очевидно, что в ближайшее время «Ф1» ждет обсуждение, как могут взаимодействовать разные команды. И договориться им будет непросто.