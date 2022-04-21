Первый спринт с новым регламентом. Главные интриги Гран-при Эмилии-Романьи

Поменяется ли характер борьбы в спринтерских гонках?

На Гран-при Эмилии-Романьи пройдет первый в 2022 году спринт в «Ф1». В нем разыграют больше очков, чем в аналогичных заездах прошлого сезона, – их получит первая восьмерка на финише. Однако риск потерпеть неудачу в субботнем спринте и остаться далеко позади на решетке в главной гонке в воскресенье сохраняется. В прошлом году пилоты из-за этого осторожничали. Тем более, что очки получала только первая тройка. Посмотрим, изменится ли тенденция в 2022-м.

Станет ли Сайнс вторым номером «Феррари»?

Шарль Леклер за три этапа создал отрыв от преследователей в чемпионате, в том числе от действующего обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса. Расклад сил в борьбе команд по ходу сезона может измениться. Так что Леклеру нужно наращивать свое преимущество уже сейчас. Помешать этому может и Сайнс. Пока испанец не поспевает за монегаском в гонках, но вряд ли он смирится с ролью второго номера. Интересно, предпримет ли что-то команда, если Карлос окажется впереди?

В каком состоянии «Макларен»?

На первом этапе сезона в Бахрейне «Макларен» выступал отвратительно. В Саудовской Аравии дела уже пошли чуть лучше, а на Гран-при Австралии команда финишировала в очках обеими машинами и даже пыталась составить конкуренцию «Мерседесу» в борьбе за звание третьей силы в пелотоне. Этап в Имоле поможет лучше понять перспективы «Макларена» в сезоне-2022.

Наберет ли очки «Астон Мартин»?

Старт сезона получился для команды «Астон Мартин» провальным. Она не набрала ни одного очка, а на последнем этапе в Австралии ее гонщики еще и разбивали свои машины несколько раз. Темпа «Астон Мартин» не хватает, но команда вовсе не выглядит явным аутсайдером. Трижды ее пилоты финишировали на 12-м месте и добраться до очков они могут уже в Имоле, где к тому же будет спринт с дополнительными баллами.

Сможет ли «Хаас» вернуться в борьбу в топ-10?

Этап в Австралии получился для «Хааса» неудачным на фоне успехов Кевина Магнуссена на первых двух Гран-при. Спад в Мельбурне получился очень резким и потому заметным. По словам босса команды Гюнтера Штайнера, теперь «Хаас» хочет отыграться. Любопытно, сможет ли американский коллектив вернуться к борьбе в очковой зоне или же начнет сдавать позиции.