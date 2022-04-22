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«Феррари» продлила контракт с Сайнсом перед домашним этапом

Превью Гран-при Эмилии-Романьи.
«Феррари» продлила контракт с Сайнсом перед домашним этапом
22 апреля 2022 12:16
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Формула-1

Автодром Энцо и Дино Феррари в Имоле вернулся в «Формулу 1» в 2020 году из-за пандемии, но с тех пор закрепился в календаре. Третий сезон подряд он примет Гран-при Эмилии-Романьи.

Это первый европейский этап в нынешнем сезоне и первый, в рамках которого состоится спринт. Изначально в «Формуле 1» собирались провести пять-шесть спринтов в 2022 году, но несколько команд потребовали компенсации за эти заезды, выведенные за рамки финансовых ограничений регламента. Участники не смогли договориться, и количество спринтов в сезоне сократилось до трех — столько же было в 2021 году. Еще два пройдут в Австрии и Бразилии.

Также изменился регламент проведения таких этапов. Обладателем поула будет считаться не победитель спринта в субботу, а гонщик с лучшим результатом по итогам пятничной квалификации. По итогам спринта очки получат первые восемь пилотов по схеме 8-7-6-5-4-3-2-1. В прошлом сезоне их зарабатывали только три лучших гонщика. Квалификация по-прежнему определяет стартовую решетку для спринта, а спринт — для основной гонки в воскресенье.

«Феррари» перед началом домашнего этапа продлила контракт с Карлосом Сайнсом до конца сезона-2024. Испанский гонщик дебютировал в команде в 2021-м, то есть проведет в ней как минимум четыре года. Сайнс опроверг слухи, что во время переговоров по новому соглашению возникли трудности. «Представьте, как я смеялся дома, когда люди начали писать такие вещи, — сказал он. — Потому что мы почти все сделали и просто ждали, чтобы объявить об этом в Имоле».

Его напарник лидер чемпионата мира Шарль Леклер в данный момент оторвался на 34 очка от ближайшего преследователя Джорджа Расселла из «Мерседеса». Прошлогодний обладатель титула Макс Ферстаппен из «Ред Булла» пока занимает только шестое место и уступает монегаску уже 46 очков.

На трассе в Имоле довольно трудно обгонять, машины настраивают на высокий уровень прижимной силы. В прошлые два сезона обладатель поула не выигрывал здесь гонки. В 2020-м первым стартовал Валттери Боттас, а победу одержал Льюис Хэмилтон. В 2021-м поул был у Льюиса, но первым на финише гонки оказался Ферстаппен.

Среди действующих пилотов только Фернандо Алонсо выступал в Имоле больше двух раз в «Ф1». Он еще застал времена, когда здесь проводился Гран-при Сан-Марино. С их учетом испанец стартовал на этом треке шесть раз. У всех нынешних гонщиков есть опыт выступлений на этой трассе, включая дебютанта чемпионата мира Чжоу Гуаньюя, который гонялся в Имоле в младших сериях в 2015-2016 годах.

На треке используется только одна зона DRS. Поставщик шин «Пирелли» выбрал на Гран-при Эмилии-Романьи средний по жесткости набор сликов — C2 («хард»), C3 («медиум») и C4 («софт»).

В пятницу утром в Имоле начался дождь, который закончится днем. Но не исключено его возобновление к старту квалификации ближе к вечеру. Температура воздуха в Имоле — 13-14 градусов. В субботу значительно потеплеет, воздух прогреется до 21 градуса. Вероятность дождя небольшая, но зато ожидаются сильные порывы ветра в районе 33 километров в час. В воскресенье будет пасмурно, температура воздуха может снизиться до значений пятницы. По ходу дня есть вероятность дождей с грозами, как и в субботу, будет дуть сильный порывистый ветер.

Длина круга 4909 м, количество кругов 63, расстояние между линиями старта и финиша 218 м, гоночная дистанция 309 049 м (4909×63–218).

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ ЭМИЛИИ-РОМАНЬИ (время московское)

22 апреля. 14:30. Первая практика

22 апреля. 18:00. Квалификация

23 апреля. 13:30. Вторая практика

23 апреля. 17:30. Спринт

24 апреля. 16:00. Гонка

источник: «Советский спорт»
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