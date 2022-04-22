Ферстаппен выиграл квалификацию с пятью красными флагами в Имоле

Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, опередив лидера чемпионата мира Шарля Леклера из «Феррари» на 0,779 секунды.

Финальный сегмент проходил на мокрой трассе и прерывался три раза. Сначала Кевин Магнуссен вылетел с трассы, пролетел через гравийную зону и остановил машину на полоске асфальта перед стеной. Заезд был остановлен красными флагами, а датчанин вырулил из сложного положения и доехал до боксов, после чего сессия возобновилась.

Все пилоты использовали промежуточную резину, наматывая круги по трассе. По ходу третьего сегмента первое место в протоколе в какой-то момент занял Леклер, а Ферстаппен уступал ему всего 0,020 секунды. Тут возникли механические проблемы на «Альфа Ромео» Валттери Боттаса. Финн свернул с трассы на третьем секторе и остановился, появились локальные желтые флаги. Ехавший следом со значительным улучшением своего результата Ферстаппен сбросил скорость в этом месте, но все равно опередил Леклера. И в этот момент появились красные флаги для эвакуации машины «Альфа Ромео».

Оставалось еще 2 минуты 58 секунд. Достаточно, чтобы успеть на еще один быстрый круг. Пока убирали машину Боттаса, начался еще один заряд дождя. Не факт, что в таких условиях можно было бы улучшить время. Но результата никто не успел показать. С трассы на круге выезда из боксов вылетел Ландо Норрис. Он лишь слегка задел носовой частью своего «Макларена» барьер, но вернуться на трассу не мог. Снова появился красный флаг, который окончательно прервал квалификацию.

Поул для субботнего спринта остался за Ферстаппеном, Леклер расположился следом. Норрис занял третье место, а четвертое у Кевина Магнуссена — лучший квалификационный результат в истории «Хааса». Второй «Ред Булл» Серхио Переса оказался на седьмой позиции позади Фернандо Алонсо и Даниэля Риккардо. Боттас остался восьмым, а девятое место у Себастьяна Феттеля.

САЙНС ПОПАЛ В АВАРИЮ, «МЕРСЕДЕС» БЕЗ ТРЕТЬЕГО СЕГМЕНТА

Карлос Сайнс после продления контракта с «Феррари» неудачно начал уикенд в Имоле. Во втором сегменте квалификации он потерял контроль над задней частью машины в 18-м повороте. Его развернуло, и автомобиль немного задел стену со стороны переднего левого колеса. Сайнс не смог продолжить заезд, но все равно формально прошел в финальную часть квалификации.

Дело в том, что второй сегмент разделился на две части — до аварии испанца и после. Пока машину Карлоса убирали, пошел дождь. Так что Джордж Расселл, Мик Шумахер, Льюис Хэмилтон, Чжоу Гуаньюй и Лэнс Стролл, расположившиеся на местах начиная с 11-го, уже не могли улучшить свои результаты. Оба «Мерседеса» не прошли в третий сегмент квалификации впервые с Гран-при Японии-2012.

ПРОВАЛ «АЛЬФА ТАУРИ»

В первом сегменте квалификация начиналась на подсыхающем треке после дождя в первой половине дня. Некоторые пилоты попробовали промежуточную резину, но быстро перешли на слики.

Поскольку трасса была объявлена влажной, пилоты не могли использовать DRS. Кроме того, из-за холодной погоды у всех гонщиков были проблемы с прогревом шин. Они могли проезжать пару быстрых кругов подряд с улучшением результатов.

Огромные проблемы с «дельфинированием» у «Мерседеса» в этих условиях только усилились. Расселл и Хэмилтон с трудом прошли во второй сегмент. Британец всего на 0,004 секунды опередил Юки Цуноду. Так что даже без инцидента с Сайнсом «Мерседесы» могли не попасть в третий сегмент. Цунода же оказался в числе первых выбывших наряду с партнером по «Альфа Таури» Пьером Гасли. Итальянская команда неудачно провела квалификацию домашней гонки.

Красные флаги в первом сегменте появились из-за проблем на машине Александра Албона. Из-за перегрева загорелись тормоза на правом заднем колесе его «Уильямса». Таиландец сумел добраться до боксов, разбрасывая кусочки опаленной шины по трассе. Его напарника по команде Николаса Латифи в первом сегменте развернуло. Канадец избежал удара об стену и продолжил квалификацию. Правда опередил он только Албона и Эстебана Окона из «Альпин». У француза возникли механические проблемы, и в конце первого сегмента он не выезжал на трассу.