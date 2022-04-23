Ферстаппен выиграл спринт в Имоле после обгона Леклера на предпоследнем круге

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл спринт в Имоле в плотной борьбе с Шарлем Леклером. Пилот «Ред Булла» начинал заезд с поула, но на старте из-за пробуксовки пропустил монегаска вперед. В дальнейшем Ферстаппен держался близко от «Феррари» и за несколько кругов до финиша сократил отставание, получив возможность активировать DRS.

Нидерландец провел успешную атаку на предпоследнем 20-м круге в конце стартовой прямой. Макс лучше сохранил резину, а у Леклера к концу спринта она оказалась изрядно изношенной. Казалось, что Шарль попробует контратаковать во время последнего проезда через зону DRS. Но Ферстаппен быстро отъехал от «Феррари» и у монегаска не было шансов вернуть лидерство.

Третье место в гонке занял напарник Ферстаппена Серхио Перес. Пилот «Ред Булла» стартовал седьмым, но сразу опередил Фернандо Алонсо и Даниэля Риккардо. К середине гонки Перес также прошел Кевина Магнуссена и Ландо Норриса. Мексиканец сохранил третье место до конца спринта.

Единственная авария произошла на первом круге — столкнулись Пьер Гасли и Чжоу Гуаньюй. Машину китайского гонщика развернуло, она врезалась в стену, и на трассе на несколько кругов появился сейфти-кар. На болиде француза было повреждено переднее антикрыло и правое переднее колесо. После посещения боксов Пьер продолжил гонку и даже отыграл несколько мест.

Второй пилот «Феррари» Карлос Сайнс несколько реабилитировался за аварию в квалификации. Испанец стартовал десятым и сразу отыграл две позиции, опередив Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса. После периода сейфти-кара Карлос обогнал Алонсо, Магнуссена, Риккардо, а на 19-м круге еще и Норриса. Четвертое место — неплохой результат для Сайнса после вчерашнего происшествия.

Следом за испанцем финишировали два «Макларена» Норриса и Риккардо. На седьмое место после не самого лучшего старта пробился Боттас. Финн потерял на старте две позиции и к моменту выезда сейфти-кара оказался десятым. Но затем пилот «Альфа Ромео» обогнал Феттеля, Риккардо и Магнуссена.

Замкнул очковую зону Магнуссен. Датский гонщик «Хааса» в отличие от других лидеров провел спринт на «медиуме», а не на «софте». Кевин сохранил четвертое место на старте, но после периода сейфти-кара только терял позиции и проехал под клетчатым флагом восьмым. Следом финишировал Алонсо, также потерявший четыре места относительно старта.

Оба «Мерседеса» по ходу спринта застряли в «поезде DRS», образовавшемся за Феттелем и Миком Шумахером, который долго не мог пройти четырехкратного чемпиона мира. В итоге Джордж Расселл стал лишь 11-м, а Льюис Хэмилтон, потерявший позиции на старте, — 14-м.