Ферстаппен доминировал в Имоле, Леклер ошибся и потерял место на подиуме

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ «РЕД БУЛЛ»

Гонка в Имоле в воскресенье стартовала на трассе, которая постепенно просыхала после дождя. Все пилоты начинали на промежуточной резине. Макс Ферстаппен на влажной трассе с поула стартовал лучше, чем днем ранее в спринте, и уверенно сохранил первую позицию. А вот Шарль Леклер, стоявший рядом с нидерландцем на первом ряду, наоборот потерял две позиции. Его на старте опередили Серхио Перес и Ландо Норрис. Леклер вернулся в тройку, обогнав пилота «Макларена» на 8-м круге. В дальнейшем он вел борьбу за второе место с Пересом. Ферстаппен же оторвался и всю гонку провел в одиночестве, не подпуская соперников.

После 19-го круга Серхио раньше Шарля перешел на слики, которые еще нужно было прогреть. Леклер поехал менять шины кругом позже, но до пит-стопа был на промежуточной резине быстрее Переса. После посещения пит-лейн пилот «Феррари» оказался впереди. Однако ему нужно было еще прогреть «медиум», и за это время мексиканец успел вернуть себе второе место.

Леклер большую часть гонки держался в паре секунд от «Ред Булла» на третьей позиции. Затем в «Феррари» попробовали тактически переиграть соперников. Монегаск поехал в боксы после 49 круга за «софтом». Шарлю не хватило созданного к тому моменту отрыва от Норриса, чтобы оказаться впереди британца. Впрочем, он почти сразу прошел «Макларен», на котором стояла старая резина. Перес поехал в боксы круг спустя и сохранил второе место, но Леклер приблизился и пытался атаковать Серхио в зоне DRS.

ОШИБКА ЛЕКЛЕРА

На 53-м круге пилот «Феррари» допустил ошибку, преследуя мексиканца. Леклер слишком агрессивно атаковал бордюр, машину развернуло, но к счастью для монегаска она только слегка задела стену. Шарль вернулся на трассу и поехал в боксы для смены резины и переднего антикрыла. После выезда с пит-лейн он был девятым. За оставшиеся до финиша круги Леклер успел обогнать Кевина Магнуссена, Себастьяна Феттеля и Юки Цуноду, заняв шестое место.

«Ред Булл» сделал дубль, а «Феррари» на домашней трассе впервые в сезоне осталась без подиума. Ферстаппен, который тоже побывал в боксах второй раз, поставил еще и лучший круг, заработав дополнительное очко. В чемпионате мира Макс вернул себе второе место и сократил отставание от Леклера до 27 очков.

Третье место в гонке занял Норрис, который принес «Макларену» первый подиум в сезоне. Следом финишировал Джордж Расселл, отыгравший много позиций на старте. На последних кругах британец отбил атаки Валттери Боттаса. Финский пилот «Альфа Ромео» вполне мог обогнать «Мерседес», особенно если бы не потерял на пит-стопе восемь секунд из-за проблем с креплением переднего правового колеса.

Отличную гонку провел Юки Цунода. Японец в начале гонке отбил атаки Лэнса Стролла, а во второй части заезды обогнал Магнуссена и Феттеля. Седьмое место — пока лучший результат «Альфа Таури» в сезоне.

«Астон Мартин» набрал первые очки в сезоне, причем сразу двумя машинами. Феттель добрался до финиша восьмым, а Стролл — десятым. Между ними Магнуссен, принесший еще пару очков «Хаасу».

НЕУДАЧИ ИСПАНЦЕВ И ПРОВАЛ ХЭМИЛТОНА

Вторая «Феррари» Карлоса Сайнса выбыла из борьбы в самом начале. После контакта с «Маклареном» Даниэля Риккардо на 1-м круге машину испанца развернуло, и она осталась в гравии, из-за чего на трассе появился сейфти-кар. Австралиец смог продолжить гонку. Риккардо первым перешел с промежуточной резины на слики, но выбраться из конца пелотона ему уже не удалось.

Еще одно столкновение на 1-м круге произошло между Миком Шумахером и Фернандо Алонсо. Машину немца занесло, и «Хаас» сильно ударился в понтон болида испанца. Алонсо ехал восьмым, но «Альпин» оказалась повреждена. После того, как уехал автомобиль безопасности, испанец сразу стал терять позиции, а затем от понтона его болида оторвался кусок аэродинамической обшивки. Там образовалась большая дыра, Алонсо поехал в боксы и сошел. Что касается Шумахера, то он после этого контакта с «Альпин» вылетел в траву, потерял позиции и уже не боролся за очки.

Неудачно сложилась гонка и для Льюиса Хэмилтона. На старте ему не удалось особо отыграться. После ухода сейфти-кара британец застрял за Цунодой и Строллом. Во время пит-стопа случилась заминка, из-за которой Льюис потерял несколько мест. А еще на пит-лейне в него едва не врезался Эстебан Окон — француз получил штраф в пять секунд. Затем у Хэмилтона возникли проблемы с прогревом шин. И в итоге он плотно застрял за Александром Албоном и Пьером Гасли. Льюис преследовал их больше половины дистанции гонки и не смог обогнать даже когда судьи разрешили включать DRS. Хэмилтон все время был близко к Гасли, но француз тоже постоянно активировал DRS за Албоном. При этом атак на «Уильямс» со стороны пилота «Альфа Таури» почти не было. Хэмилтон финишировал на 14-м месте, которое в протоколе превратилось в 13-е после прибавления штрафных секунд Окону.