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Ошибка Леклера напомнила неудачи Феттеля в «Феррари»

Главные итоги Гран-при Эмилии-Романьи.
Ошибка Леклера напомнила неудачи Феттеля в «Феррари»
26 апреля 2022 09:32
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: «Феррари»

ЛЕКЛЕР ОШИБСЯ И ОГОРЧИЛ ТИФФОЗИ

После трех этапов отрыв Шарля Леклера от Макса Ферстаппена в чемпионате мира составлял 46 очков. Такое преимущество над, вероятно, главным конкурентом в сезоне-2022 давало монегаску возможность совершить ошибку. И уже на домашнем для команды этапе в Имоле пилот «Феррари» ее допустил. Леклер преследовал Серхио Переса, рассчитывая побороться за второе место в гонке. Его машину развернуло после агрессивной атаки бордюра, но, к счастью для монегаска, удар об стену оказался слабым. Шарль откатился на девятую позицию, но за оставшиеся круги успел отыграть три места.

Этот разворот заставил вспомнить ошибки Себастьяна Феттеля на ровном месте, когда он в составе «Феррари» в 2017 и 2018 годах вел борьбу за титул. Те оплошности стали ключевыми в сражении с Льюисом Хэмилтоном в чемпионате.

Для Леклера, конечно, еще ничего не потеряно. Но его преимущество над Ферстаппеном, который в этом сезоне выиграл все гонки, в которых финишировал, сократилось до 27 очков.

ПЕРЕС – ЛУЧШИЙ ВТОРОЙ ПИЛОТ ДЛЯ «РЕД БУЛЛ»

Серхио Перес обычно недостаточно быстр, чтобы бороться с Ферстаппеном. Но его опыта и темпа в гонках часто хватает, чтобы мешать соперникам нидерландца и опережать их. Активная работа Переса в прошлом году помогла Максу взять первый титул, в то время как напарник Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас во второй половине сезона-2021 почти устранился от вмешательства в сражение претендентов.

Дубль в Имоле – еще одно подтверждение, что «Ред Булл» нашел подходящего напарника для Макса. Перес может рассчитывать на продление контракта и на сезон-2023.

РАССЕЛЛ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ВЫСТУПАЕТ СТАБИЛЬНЕЕ ХЭМИЛТОНА

Льюис Хэмилтон провалил уже второй уикенд в нынешнем сезоне. Но в отличие от этапа в Джидде в Имоле семикратный чемпион мира даже не попал в очки. В спринте он не смог выбраться из «поезда DRS», а гонка в воскресенье принесла еще больше проблем. Льюис стартовал не лучшим образом, после ухода сейфти-кара застрял за Цунодой и Строллом. Затем пилот «Мерседеса» потерял места из-за заминки на пит-стопе и проблем с прогревом шин. Еще до середины дистанции Льюис оказался позади Александра Албона и Пьера Гасли. В середине гонки британец стал замыкающим в этом «мини-поезде DRS», много атаковал, но пройти француза так и не смог. «Мерседес» плохо начал сезон, но напарник Хэмилтона выступает куда стабильнее. Позиции Джорджа Расселла в команде становятся все сильнее.

АЛОНСО – НЕФАРТОВЫЙ

На счету Фернандо Алонсо в сезоне-2022 всего 2 очка, набранные еще в Бахрейне. Впрочем, испанцу не за что себя корить. На трех других этапах он претендовал на неплохие позиции в топ-10, но мешали технические проблемы или обстоятельства. Вот и в Имоле в его болид врезался Мик Шумахер, разрушив гонку Фернандо. Положение Алонсо в чемпионате явно не соответствует возможностям испанца и машины «Альпин».

«АСТОН МАРТИН» НЕ ТАК СЛАБ, КАК МОЖНО БЫЛО ПОДУМАТЬ

Последнее место в Кубке конструкторов перед Гран-при Эмилии-Романьи не было реальным показателем возможностей «Астон Мартин». Ход этапа это подтвердил. Себастьян Феттель и Лэнс Стролл принесли команде первые очки. Теперь «Астон Мартин» впереди «Уильямс», впрочем, вряд ли в коллективе из Сильверстоуна удовлетворены таким раскладом. Но догнать кого-то еще и отвоевать хотя бы восьмое место команде будет уже не так просто.

источник: «Советский спорт»
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