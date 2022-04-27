Ферстаппен первым в «Ф1» набрал 34 очка за этап

· Макс Ферстаппен одержал 22-ю победу в «Формуле 1». Теперь он делит 14-е место в истории по этому показателю с Деймоном Хиллом. При этом нидерландец 10-й раз в карьере выиграл с поула. Для «Ред Булла» же эта победа стала 77-й.

· Ферстаппен завоевал 14-й поул в карьере. По их числу он сравнялся с Альберто Аскари, Джеймсом Хантом, Ронни Петерсоном и Рубенсом Баррикелло. Для команды «Ред Булл» это 75-й поул.

· Преимущество Макса в 0,779 секунды над ближайшим преследователем в квалификации — самое большой отрыв для обладателя поула в Имоле с 1992 года. Тогда Найджел Мэнселл более чем на секунду обогнал Риккардо Патрезе.

· Ферстаппен в 17-й раз в «Ф1» поставил лучший круг. Он сравнялся по их числу с Рубенсом Баррикелло. Для «Ред Булла» лучший круг стал 77-м. Теперь команда единолично занимает пятое место в истории по их числу, опередив «Лотус».

· Ферстаппен лидировал в гонке от старта до финиша в седьмой раз в карьере. По этому показателю Макс сравнялся с Альберто Аскари, Аленом Простом и Нико Росбергом. Всего же нидерландец лидировал уже в 42-м Гран-при «Ф1».

· На счету нидерландца второй «большой шлем» (победа, поул, лучший круг, лидирование от старта до финиша) в карьере. Первый Ферстаппен поставил в прошлом году на Гран-при Австрии. При этом в Имоле Макс еще и выиграл спринт. На прошлом этапе в Мельбурне «большой шлем» завоевал Шарль Леклер из «Феррари». Впервые в истории «Ф1» такое достижение в двух гонках чемпионата подряд покорилось представителям разных команд.

· Также у Ферстаппена четвертый хет-трик (победа, поул, лучший круг) за время его выступлений в «Ф1». Три предыдущих хет-трика нидерландец оформил в 2021 году.

· Дубль команды «Ред Булл» стал 18-м в ее истории и первым с Гран-при Малайзии-2016. Остальные 16 дублей австрийской команды пришлись на период с 2009 по 2013 годы.

· Ферстаппен в 62-й раз в карьере поднялся на подиум. По их числу он теперь делит 10-е место в истории с Дэвидом Култхардом.

· Серхио Перес финишировал в топ-3 в 17-й раз. Он сравнялся с Альберто Аскари и Кеке Росбергом и обошел Фила Хилла с Шарлем Леклером.

· Ландо Норрис поднялся на подиум в шестой раз. При этом британец закончил в топ-3 все три последних гонки «Ф1» в Италии — две в Имоле и одну в Монце.

· Ферстаппен стартовал с первого ряда в 32-й раз в карьере. Он сравнялся по этому показателю с Герхардом Бергером. Шарль Леклер начал гонку с первого ряда в 14-й раз, причем он стартовал первым или вторым на всех четырех этапах сезона-2022.

· Третье место Ландо Норриса в квалификации — лучшее для «Макларена» в нынешнем чемпионате.

· Четвертое место на стартовой решетке в спринте — повторение лучшего результата Кевина Магнуссена по итогам квалификации. Так высоко он начинал только гонки в Австралии и Германии в 2014 году.

· Серхио Перес показал в квалификации худший для себя результат в сезоне-2022 — седьмое место.

· Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон выбыли из борьбы в квалификации во втором сегменте. Ни одного «Мерседеса» не прошло в третий сегмент впервые за почти 10 лет — с Гран-при Японии-2012. Это было 187 Гран-при назад. Тогда Михаэль Шумахер и Нико Росберг тоже выбыли во втором сегменте.

· Оба пилота команды «Уильямс» третью квалификацию подряд вылетели в первом сегменте.

· Квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи-2022 останавливали красными флагами пять раз. Так много не было никогда с момента введения формата с сегментами в 2006 году.

· Мик Шумахер стартовал в спринте с 12-го места — это повторение его лучшей позиции на решетке, которая у него была в этом году в Бахрейне. А в гонке в воскресенье немец побил свой рекорд, начав заезд уже 10-м.

· Валттери Боттас в третий раз раза стартовал из топ-8 в гонке в этом сезоне (в четвертый, если учесть еще и спринт в Имоле). За весь прошлый год у «Альфа Ромео» было только два старта в первой восьмерке.

· Макс Ферстаппен стал первым гонщиком в «Ф1», который набрал за уикенд 34 очка. Это максимальный результат с введением новых правил спринта. Всего за карьеру у него стало 1616,5 очка, и он вышел на шестое место в истории, опередив Нико Росберга (1594,5).

· Фернандо Алонсо в 338-й раз стартовал в гонке чемпионата мира «Ф1». У рекордсмена Кими Райкконена 349 стартов.

· Феттель набрал очки в 16-м сезоне «Ф1» подряд (2007-2022). По 16 сезонов кряду очки набирали еще Михаэль Шумахер (1991-2006), Фернандо Алонсо (2003-2018) и Льюис Хэмилтон (2007-2022). Более длинная серия из 17 сезонов (2000-2016) была только у Дженсона Баттона.

· Льюис Хэмилтон в 182-й раз принял участие в этапе «Ф1» за «Мерседес». Он превзошел Михаэля Шумахера по числу Гран-при в составе одной команды. Немец принимал участие в 181-м этапе за «Феррари».

· Пятое место Валттери Боттаса — лучший результат для «Альфа Ромео» с Гран-при Бразилии-2019, когда Кими Райкконен стал четвертым, а Антонио Джовинацци пятым.

· В сезоне-2022 осталось только два пилота, которые набирали очки в каждой гонке. В Имоле Джордж Расселл стал четвертым, а худшим его результатом остается пятое место в Саудовской Аравии. Шестое место Леклера на Гран-при Эмилии-Романьи — его худший результат в сезоне.

· «Астон Мартин» набрал первые очки в 2022 году, причем сразу двумя машинами. Себастьян Феттель стал седьмым, а Лэнс Стролл десятым.

· Эстебан Окон занял 14-е место и прервал серию из семи финишей в очках подряд.