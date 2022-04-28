У «Формулы-1» возникли проблемы с гоночными директорами из-за ковида

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих и его заместитель Эдуарду Фрейташ сдали положительные тесты на COVID-19 после возвращения в свои страны из Имолы, где проходил Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport. ФИА пока не подтвердила эти данные. В Международной автомобильной федерации сообщили Sky Sports, что предоставят медицинскую информацию о персонале только в том случае, если она имеет отношение к проведению мероприятий.

Но если у Виттиха действительно ковид, и он не сдаст отрицательный тест на следующей неделе, то не сможет руководить заездами во время Гран-при Майами 6-8 мая. А Фрейташ изначально не должен был ехать во Флориду, так как назначен на этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который пройдет в Спа в те же выходные. Сейчас для попадания в США требуется сдать отрицательный тест на ковид не более чем за 24 часа до въезда.

По данным Motorsport, наиболее вероятным кандидатом на замену является Херби Блаш, который до 2014 года был заместителем Чарли Уайтинга, тогда бывшего гоночным директором «Ф1». В этом сезоне Блаш вернулся в серию в роли старшего советника гоночного контроля. От имени президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема он помогает Виттиху и Фрейташу, а также следит за прогрессом в их работе. Блаш присутствовал на первых трех этапах сезона-2022, но его не было в Имоле из-за обязательств перед «Ямахой» в чемпионате мира по супербайку. Помощником Блаша в Майами должен стать Колин Хейвуд, который изначально планировался на эту роль на тех этапах, где из-за обязательств в WEC не будет Фрейташа.

Также рассматриваются кандидатуры гоночного директора «Формулы E» и DTM Скотта Элкинса и даже бывшего гоночного директора «Ф1» Майкла Маси, который был уволен после скандальных решений на Гран-при Абу-Даби-2021. Впрочем, австралиец сейчас находится в своей стране, так что его приглашение маловероятно.

Маси в этом сезоне заменили Виттих и Фрейташ, при этом португалец до сих пор выполнял роль помощника на всех этапах, на которых присутствовал. Предполагается, что Фрейташ станет главным гоночным директором на Гран-при Испании 20-22 мая.