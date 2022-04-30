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«Мерседес» пообещал обновить машину к Гран-при Майами

Немецкая команда рассчитывает постепенно справиться с проблемами и раскрыть потенциал болида W13.
«Мерседес» пообещал обновить машину к Гран-при Майами
30 апреля 2022 10:41
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: «Мерседес»

Эффект «дельфинирования» у новых болидов «Формулы 1» оказал серьезное негативное влияние на команду «Мерседес». Из-за него она вынуждена настраивать болид W13 с гораздо более высоким дорожным просветом, чем изначально рассчитывала. А вследствие этого происходит большая потеря прижимной силы, что сказывается на результатах.

Тем не менее, в «Мерседесе» уверены, что смогут справиться с влиянием «дельфинирования». В этом случае команда начнет использовать болид так, как планировала, и добьется более высокого темпа. Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин надеется, что обновления на Гран-при Майами дадут представление о том, движется ли коллектив в правильном направлении.

«Мы знаем, где находимся в данный момент, знаем тот разрыв, который нужно отыграть, чтобы попасть туда, куда мы хотим, – сказал Шовлин в видеоролике «Мерседеса» с разбором итогов выступлений на Гран-при Эмилии-Романьи. – Команда сосредоточена на решении интересной инженерной задачи, которая перед нами стоит. Для нас это новая проблема, ее нужно понять и взять под контроль. На это уходит огромное количество энергии, но день за днем ​​мы движемся вперед, больше узнаем. Скоро, может быть уже в Майами, мы сможем привезти некоторые детали для машин, которые, надеемся, дадут нам представление о том, движемся ли мы в правильном направлении.

Мы не рассчитываем решить эту проблему за одну ночь. Но если мы сможем понять, что движемся в правильном направлении и действительно докопались до сути происходящего, то уже будем довольны».

По словам Шовлина, команда провела большую работу на базе в Брэкли и постарается найти аэродинамическое решение, чтобы избавиться от «дельфинирования».

«Мы остаемся реалистами, и думаем, что нам понадобиться несколько шагов, – добавил главный гоночный инженер «Мерседеса». – В один момент избавиться от проблемы не получится, ​​но мы видим обнадеживающие признаки. Как я уже сказал, мы надеемся вскоре привезти новые детали, может быть даже в Майами, где рассчитываем увидеть прогресс в этом вопросе».

В данный момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. Гран-при Майами пройдет 6-8 мая.

источник: «Советский спорт»
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