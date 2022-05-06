Новинки «Мерседеса» и необычный асфальт

СМОЖЕТ ЛИ «РЕД БУЛЛ» ПЕРЕХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ В ЧЕМПИОНАТЕ?

Чемпион мира-2021 Макс Ферстаппен доминировал на прошлом этапе сезона в Имоле, где не дал соперникам шансов побороться за первое место. В этом году он выиграл все гонки, в которых финишировал. Нидерландец много потерял из-за сходов, но сейчас его отставание от лидера сезона Шарля Леклера сократилось до 27 очков, а «Ред Булла» от «Феррари» в Кубке конструкторов до 11. Так что в Майами у австрийской команды есть шанс выйти вперед.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ «МЕРСЕДЕСА»

Команда «Мерседес» привезла в Майами серьезные обновления. На трассе во Флориде она проведет ряд экспериментов с настройками, которые должны помочь обладателям восьми последних Кубков конструкторов определиться с дальнейшим направлением развития машины. Гран-при Майами может стать определяющим с точки зрения перспектив «Мерседеса» в 2022 году.

ПРОЯВИТ ЛИ СЕБЯ ШУМАХЕР НА ДОМАШНЕЙ ДЛЯ «ХААСА» ТРАССЕ?

Мик Шумахер в начале сезона заметно проигрывает своему напарнику по «Хаасу». Кевин Магнуссен набрал уже 15 очков в чемпионате, в то время как у немца нет ни одного. Мик несколько раз подбирался к топ-10, но пока так и не смог туда попасть. В домашней для «Хааса» гонке от Шумахера ждут хорошего выступления, а в случае еще одного провала критика в его адрес многократно усилится.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ УДАЧА К АЛОНСО?

Фернандо Алонсо единственный раз в сезоне-2022 финишировал в топ-10 в первой гонке в Бахрейне. Затем на трех этапах подряд двукратный чемпион мира претендовал на неплохие места, но ему мешали технические проблемы или обстоятельства. Возможно, на новой трассе опытный испанец, наконец, сможет прервать свою серию неудач.

ФАКТОР НЕОБЫЧНОГО АСФАЛЬТА

Международный автодром Майами станет 11-й трассой в США, которая примет этап чемпионата мира «Формулы 1». Трек построен в Майами-Гарденс рядом со стадионом «Хард Рок» — домашним для команды НФЛ «Майами Долфинс». Асфальт сделан из смеси жесткого известняка и гранита, которая ранее не использовалась на других автодромах. Позже его обработали водой под высоким давлением, поэтому с самого начала трасса должна обеспечивать хорошее сцепление. «Пирелли» привезла на этап средний набор составов шин: С2 («хард»), С3 («медиум») и С4 («софт»). В прошлом в «Формуле 1» уже бывало, что команды ошибались в настройках из-за нового асфальта. Не исключено такое и в Майами. Во время уикенда ожидается жаркая погода, вероятность дождя в пятницу и субботу невелика, но в воскресенье она выше.

РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ МАЙАМИ (время московское)

6 мая. 21:30. Первая практика

7 мая. 00:30. Вторая практика

7 мая. 20:00. Третья практика

7 мая. 23:00. Квалификация

8 мая. 22:30. Гонка