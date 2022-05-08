Леклер выиграл квалификацию в Майами после ошибки Ферстаппена

На новой трассе в Майами расклад сил в борьбе за первые места не изменился в сравнении с прошлыми этапами сезона «Ф1». На поул претендовали только представители «Феррари» и «Ред Булл».

В решающем третьем сегменте по итогам первой попытки лидерство захватил Макс Ферстаппен. Но его преимущество над Шарлем Леклером составило только 0,064 секунды и 0,080 над Карлосом Сайнсом. Во второй попытке пилоты «Феррари» прибавили. Леклер улучшил первоначальное время Ферстаппена на 0,195 секунды и занял первое место. Сайнс вышел на второе, опередив нидерландца всего на 0,005. Макс ехал второй быстрый круг позже основных соперников и допустил на нем ошибку. После этого чемпион мира сбросил скорость и прекратил борьбу за поул. Его напарник Серхио Перес был медленнее и остался четвертым.

Лучшим из остальных стал Валттери Боттас. Финн стартует с третьего ряда вместе со своим бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном. Британский пилот «Мерседеса» вновь мог вылететь после ошибок в первом сегменте, но прошел дальше и в дальнейшем показывал более уверенные результаты.

В третий сегмент попали оба пилота «Альфа Таури». Пьер Гасли стал седьмым, а Юки Цунода девятым. Между ними расположился Ландо Норрис на «Макларене», в десятку также прошел Лэнс Стролл из «Астон Мартин».

Джордж Расселл из «Мерседеса» не сумел пройти в третий сегмент. Британец допустил ошибку во время второй попытки, ему пришлось сбрасывать скорость и ехать второй быстрый круг подряд. Итоговый результат позволил ему стать только 12-м. Он расположился между двумя чемпионами мира Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем. Вновь плохо выступил на фоне напарника Даниэль Риккардо. Австралиец стал только 14-м, хотя «Макларен» явно позволял больше.

Пилоты «Хааса» в квалификации на домашней трассе показали посредственные результаты. Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» очень сильно проиграл напарнику по команде, но китайцу помешал траффик в конце первого сегмента. Он опередил только пилотов «Уильямса».

Эстебан Окон не принимал участия в квалификации. Француз попал в аварию в третьей тренировке и сломал шасси «Альпин», которое было невозможно восстановить вовремя.