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Ферстаппен обыграл «Феррари» в Майами

Прошлогодний чемпион мира выиграл третью гонку в сезоне-2022.
Ферстаппен обыграл «Феррари» в Майами
09 мая 2022 09:05
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: F1news.ru

На решетке первого в истории Гран-при Майами пилоты «Феррари» стояли на первом ряду, и Шарль Леклер сохранил лидерство на старте. Его напарник Карлос Сайнс не смог сдержать Макса Ферстаппена, начинавшего заезд третьим, и пилот «Ред Булл» вышел на второе место.

Нидерландский гонщик через несколько кругов приблизился к лидеру и на 9-м круге обогнал Леклера. Монегаск какое-то время пытался удержаться за Ферстаппеном, но темп «Ред Булл» оказался выше. Шарль начал отставать, и попытка переиграть соперника за счет андерката на пит-стопах не удалась.

Ферстаппен уверенно ехал впереди, но положение ему подпортила машина безопасности. На 41-м круге Пьера Гасли, который уже терял позиции из-за поврежденного в предыдущей аварии с Фернандо Алонсо автомобиля, пытался обогнать Ландо Норрис. Между болидами француза и британца произошел контакт, пилот «Макларена» потерял управление, и машина врезалась в стену. Сейфти-кар ездил по треку шесть кругов. После возобновления гонки Леклер некоторое время вплотную преследовал Ферстаппена в борьбе за победу, но до атаки дело так и не дошло, а в конце монегаск отстал.

Нидерландец выиграл второй Гран-при подряд и поставил в Майами лучший круг. Отставание Ферстаппена от Леклера в чемпионате сократилось до 19 очков.

Третье место разыгрывали Карлос Сайнс и Серхио Перес. По ходу гонки у пилотов возникли небольшие проблемы. У испанца был довольно медленный пит-стоп, а болид мексиканца и вовсе в какой-то момент начал терять мощность, правда в «Ред Булл» решили проблему удаленно. Перес успел провести «бесплатный» пит-стоп под сейфти-каром и имел в концовке гораздо более свежие шины. Незадолго до финиша мексиканец атаковал «Феррари» и даже оказался впереди, но перетормозил перед входом в поворот, и Сайнс вернул себе третье место. Испанец сохранил его до финиша. «Феррари» опережает «Ред Булл» на 6 очков в Кубке конструкторов, а если бы Сайнс пропустил Переса, то вперед вышла бы австрийская команда по дополнительным показателям при равенстве баллов.

Джордж Расселл продолжил серию финишей в топ-5. Пилот «Мерседеса» извлек преимущество из тактики. Британец стартовал на «харде», а большинство пилотов на «медиуме». Расселл из-за пит-стопов других поднялся на пятую позицию, а затем призывал команду затянуть с единственным посещением боксов, рассчитывая дождаться виртуального или полноценного сейфти-кара. Когда машина безопасности появилась на трассе, Джордж воспользовался этим и после заезда на пит-лейн для смены шин потерял только два места.

Расселл оказался седьмым позади напарника по «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который в свою очередь преследовал Валттери Боттаса. При этом у пилота «Альфа Ромео» и семикратного чемпиона мира шины были уже изношены, так как на пит-лейн за машиной безопасности они не заезжали. Вскоре после рестарта Боттас ошибся и пропустил разом оба «Мерседес». Незадолго до финиша Расселл прошел и Хэмилтона, который остался шестым.

Боттас финишировал седьмым, а следом пересекли черту две «Альпин». Фернандо Алонсо удачно стартовал и большую часть гонки провел позади Гасли. Испанец был близок к пилоту «Альфа Таури» перед пит-стопом, но во время остановки механики замешкались со сменой одного из колес «Альпин». Двукратный чемпион мира потерял время, но через некоторое время вновь приблизился к Гасли. Испанец смело атаковал, но перестарался и врезался в машину соперника, повредив болид француза. Пьер стал быстро терять темп и позиции, столкнулся с Норрисом и сошел незадолго до финиша.

Алонсо за свой маневр получил пять секунд штрафа. Он мог выпасть из очковой зоны после их начисления по завершении заезда. Но в плотной группе позади испанца в конце гонки столкнулись Мик Шумахер и Себастьян Феттель. Пилот «Хааса» не смог набрать первые в карьере зачетные баллы. В итоге Алонсо несмотря на штраф пропустил после финиша только напарника по «Альпин» Эстебана Окона, который, как и Расселл, воспользовался тактикой старта на «харде» и затянутого единственного пит-стопа. Десятку же замкнул Александр Албон. Таиландец провел гонку без происшествий и принес «Уильямсу» еще одно очко в чемпионате.

источник: «Советский спорт»
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