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Австрийский спринт как второй шанс

Квалификация 11-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Австрии для пилотов команды «Мерседес» превратилась в краш-тест. В третьем сегменте свою машину разбил сначала Льюис Хэмилтон, а затем его более молодой напарник – Джордж Расселл.
Австрийский спринт как второй шанс
09 июля 2022 15:39
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

Правда, к моменту своих аварий оба уже успели показать время. Льюис остался на 10-й позиции, а Расселл был на 5-й строчке. Безусловно, не те места, какие хотелось увидеть в «Мерседесе», тем более, что скорость у серебряных стрел есть. Поэтому и спринт на Гран-при Австрии в команде Тото Вольфа расценивают как второй шанс улучшить свои позиции.

В «Феррари» тоже есть повод огорчиться результатами квалификации. Несмотря на то, что первая тройка пилотов в квалификации уместилась в 0,08 секунды, на поуле оказался вовсе не гонщик Скудерии, а прямой соперник – лидер первенства, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. И конечно, в «Феррари» очень хотят увидеть иной расклад на стартовой решетке в воскресенье.

В самом «Ред Булл», несмотря на поул тоже не особо довольны результатами квалификации. Ведь в дело вмешались судьи, которые аннулировали лучший круг Серхио Переса. Но они это сделали уже после окончания квалификации, и время было снято за круг, который вывел мексиканца в финальный сегмент. Тут же последовал и штраф. Было аннулировано время всех кругов в третьем сегменте, что отбросило Переса на 13-е стартовое место. Так что и для него спринт – это второй шанс улучшить позиции для воскресной гонки.

Больше всего ждут второго шанса в «Макларен». Оранжевые машины в Австрии потеряли скорость. Даниэль Риккардо не смог выйти из первого сегмента и стартует 16-м, Норрис во второй сегмент вышел, но у него 15-е время.

Не лучше дела у пилотов «Астон Мартин». Стролл стартует 17-м, а Феттель и вовсе замкнул стартовую решетку спринтерской гонки.

А вот для гонщиков «Хаас» Кевина Магнуссена и Мика Шумахера, которые стартуют в спринте шестым и седьмым, спринтерская гонка – это шанс набрать столь нужные команде очки.

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Австрийский спринт как второй шанс
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