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Командная тактика принесла Леклеру поул во Франции

Командная тактика в организации слип-стрима помогла гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру завоевать поул на Гран-при Франции.
Командная тактика принесла Леклеру поул во Франции
23 июля 2022 18:56
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA

Перед началом третьей сессии свободных заездов в «Феррари» сделали ожидаемое объявление. Карлос Сайнс получил четвертый двигатель и компоненты силовой установки. Это обеспечивало пилота необходимыми ресурсами на следующие гонки, но в данной автоматически отправило его на последний ряд стартового поля. Компанию ему в хвосте пелотона составит пилот «Хаас» Кевин Магнуссен, оказавшийся там по той же причине.

В «Ред Булл» уверенно провели свободные заезды, опробовав различные настройки. И ответ не заставил себя ждать. Круг Макса Ферстаппена оказался на 0,354 секунды быстрее, чем у Карлоса Сайнса и на 0,637, чем у Шарля Леклера. Да, это была всего лишь свободная практика, но настроение в стане австрийской команды явно улучшилось.

Кроме того, заявили о себе проблемы жары и повышенного износа шин. По ходу заезда пилот «Феррари» Шарль Леклер пожаловался по радио: «Я не знаю почему, но через два круга мои шины уже изношены». В «Ред Булл» на работу шин не жаловались, по крайней мере, вслух.

Лучшим из пилотов «Мерседес» стал Льюис Хэмилтон, показав четвертое время и проехав круг на трассе Поль Рикар медленнее на 0,983 секунды – все та же пресловутая секунда, которую не удалось отыграть у лидеров гонщикам «Мерседес» ни в пятницу, ни в субботу.

СУДЬИ ОТПРАВИЛИ ШУМАХЕРА К МАГНУССЕНУ

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель по ходу французского этапа рассказал о своей мечте – наконец-то выйти во второй сегмент квалификации. И это ему удалось. А вот другому немцу есть за что злиться на судей. Мику Шумахеру аннулировали результат его лучшего круга за превышение границ трассы. Он позволял Шумахеру пройти дальше в квалификации, но судьи были непреклонны. В итоге оба пилота «Хаас», два этапа подряд проходившие в финал квалификаций, в этот раз стартуют в конце пелотона.

С ПРИЦЕЛОМ НА ПОУЛ

После клетчатого флага второго квалификационного сегмента стало ясно, что в финале за позиции будут бороться только восемь машин. Дело в том, что в финал прошли и Сайнс, и Магнуссен. Все, что они могли решать, кто будет стартовать с 19-го, а кто с 20-го места. Но выйдя в финал, не претендуя на высокие стартовые места, они оставили за его пределами, например, Даниэля Риккардо. Выход Сайнса в финал преследовал определенную цель – дать слип-стрим Леклеру и помочь тому завоевать поул.

ТАКТИКА «ФЕРРАРИ» УДАЛАСЬ

В финале квалификации Сайнс дважды обеспечил Леклеру слип-стрим, и тот выиграл свой седьмой поул в сезоне и 16-й в карьере. Почему в «Ред Булл» не воспользовались такой же тактикой во время второй попытки – загадка. Возможно, помня о проблемах с шинами, решили подождать гонку, ведь поул – еще не гарантия победы, а очки присуждаются по результатам воскресенья.

На первой линии стартового поля Леклер и Ферстаппен, следом Перес и Хэмилтон, третий ряд составили Ландо Норрис и Джордж Рассел.

источник: «Советский спорт»
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