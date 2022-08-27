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«Формула-1» добавила колец

Возвращение «Формулы-1» из летнего отпуска оказалось богатым на события: приход немецких мотористов, увольнение Риккардо из «Макларен» и штрафы за замену силовых установок сразу у шести пилотов.
«Формула-1» добавила колец
27 августа 2022 13:51
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

«Ауди» уже в «Формуле-1», «Порше» приготовиться

В пятницу утром в твиттере «Ауди» появилось сообщение «Скоро колец станет больше» и фотография задней части машины «Формулы-1». Позже, на пресс-конференции в Спа представители «Ауди» подтвердили – ингольштадтский производитель приходит в «Формулу-1» в 2026 года в качестве поставщика силовых установок. По данным источников, команда-клиент – «Заубер», но об этом пока не объявляется в связи с действующим контрактом с титульным спонсором – «Альфа Ромео». Хотя это дело времени – «Альфа Ромео» уже объявило о прекращении сотрудничества с «Заубер» после 2023 года.

Желание привлечь «Ауди» в Формулу-1 было давно. Об этом говорили еще в начале 2000-х, затем в 2009 и 2010 годах, но постоянно что-то срывалось. В группе «Фольксваген» настойчиво опровергали интерес к «Формуле-1», мотивируя то неудобном регламентом, то разногласиями с руководством, то финансовыми проблемами. Прошло время, сменилось руководство «Формулы-1», отошел от дел Берни Экклстоун, с которым у боссов «Фольксваген» были разногласия, решились и финансовые проблемы. Для этого «Ауди» пожертвовала программами в других гоночных сериях. А после принятия нового моторного регламента исчезло и последнее препятствие.

«Ауди» объявило о своем приходе в «Формулу-1», в ближайшие дни ожидается, что с таким же заявлением выступит и «Порше». Предполагается, что мотористы «Порше» будут сотрудничать с «Ред Булл».

Риккардо ищет работу

«Все это, конечно, не хорошо, и мне горько, но несмотря на то, что мы с обоих сторон прилагали много усилий, но добиться того, что мы хотели, не получилось», - этими словами Даниэль Риккардо подвел итоги работы в «Макларен». История с отставкой австралийца в очередной раз напомнила правило, что чем громче в «Формуле-1» опровергают что-либо, тем больше вероятности, что именно это и произойдет. Все лето, как только появились первые слухи, что Риккардо может покинуть «Макларен», эта информация опровергалась. Руководством команды хоть и критиковались результаты австралийца, но также демонстрировалась поддержка и хорошие отношения. Но реальность оказалась жесткой для Риккардо – контракт досрочно расторгнут, а новое рабочее место только предстоит найти. Вроде и вакансии на рынке есть: тот же «Хаас» или «Альпин». При возвращении в французскую команду Риккардо вспомнятся слова бывшего руководителя «Рено» Сириля Абитбуля, который сказал, что австралиец еще пожалеет о своем уходе.

Отвечая на вопрос о своем будущем австралиец краток: «Я не знаю». Те, кто неожиданно получал извещение о своем увольнении, более чем понимают состояние Риккардо.

Чехарда на стартовой решетке

Еще до начала этапа ходили слухи о том, что в «Ред Булл» могут дважды поменять мотор на машине Макса Ферстаппена, чтобы обеспечить лидера чемпионата необходимым до конца сезона запасом в силовых установках. Обгонять в Бельгии легче, поэтому последствия штрафа можно минимизировать.

В «Феррари» решили не отставать и отправить Леклера в конец стартовой решетки. Не на Монцу же откладывать все, тем более, что выиграть домашнюю гонку для Скудерии – дело принципа, учитывая провал в чемпионате. Правда, ожидается, что «Феррари» должна поставить Леклеру обновленный мотор. Насколько это поможет ему, покажет время.

Позиции на стартовой решетке также потеряют Ландо Норрис (»Макларен»), Эстебан Окон (»Альпин), Валттери Боттас (»Альфа Ромео») и Мик Шумахер (»Хаас»). И это еще не конец. В субботу количество перестановок может увеличиться, и результаты квалификации у многих не будут соответствовать их стартовой позиции.

Лучшее время в первой сессии свободных заездов показали пилоты «Феррари» - Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Третье время у Макса Ферстаппена. Сессия прерывалась красными флагами – из-за технических проблем на трассе остановился Кевин Магнуссен («Хаас»).

Во второй сессии лучшее время показал Ферстаппен, опередив Леклера и Норриса.

источник: «Советский спорт»
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