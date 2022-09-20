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От Бахрейна до Абу-Даби: рекордный чемпионат в 24 этапа

Всемирный Совет FIA по автоспорту утвердил календарь на сезон 2023 года, который станет самым длинным по продолжительности.
От Бахрейна до Абу-Даби: рекордный чемпионат в 24 этапа
20 сентября 2022 23:18
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

КАТАР ПЕРЕНОСИТ СВОЙ ЭТАП, КИТАЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Всемирный совет Международной федерации автоспорта (FIA) опубликовал календарь следующего сезона, который возьмет свой старт 5 марта гонкой в Бахрейне. Затем через две недели нас будет ждать гонка в Саудовской Аравии, в Джидде. И далее «Формула-1» покинет Ближний Восток, вернувшись туда лишь осенью. Организаторы Гран-при Катара, проведя в гонку в 2021 году, признали опыт успешным. В этом году Катару не до гонок, вся страна ждет чемпионата мира по футболу, а вот в 2023 – трасса «Лосаил» вновь готова принять «Формулу-1». Но поскольку там запланированы работы по реконструкции, гонка пройдет осенью (8 октября).

Зато после визита в Австралию (гонка в Мельбурне состоится 2 апреля), «Формула-1» вернется в Шанхай. Гран-при Китая, который трижды отменялся в связи с пандемией, возвращается в календарь чемпионата 16 апреля.

В 2023 году состоится достаточно ранний Гран-при Азербайджана. Гонка в Баку пройдет 30 апреля. И практически сразу за ней – 7 мая – Гран-при Майами. Логистам не позавидуешь, потому что работать придется сразу на двух континентах в очень короткие сроки.

В ЕВРОПЕ ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В этом сезоне болельщиков ждет два строенных сегмента чемпионата – когда за три недели подряд проводятся три гонки. Первый «тройник» откроет европейскую часть сезона – Имола (21 мая), Монако (28 мая), Барселона (4 июня). В Монако могут вздохнуть с облегчением, контракт на проведение гонок в княжестве подписан до 2025 года. Так что как минимум еще три гонки на улицах Монте-Карло мы увидим.

Потом перерыв на выезд в Канаду (18 июня) и назад в Европу.

После того, как Гран-при Франции покинул календарь, европейская часть сезона сократилась. После канадской гонки последует традиционный в последние годы набор: Австрия (2 июля), Великобритания (9 июля), Венгрия (23 июля) и Бельгия (30 июля). Гонка в Спа пройдет до летнего перерыва. У поклонников бельгийской трассы есть повод беспокоиться. Лишь провал переговоров по организации гонки в ЮАР помог Спа остаться в календаре. Но то, что случилось однажды, не факт, что повторится вновь. И вполне может так стать, что в 2024 году «Формула-1» в Бельгию не приедет.

Вторая половина чемпионата начнется 27 августа в нидерландском Зандфорте, а гонка в Италии, как и в этом году, завершит европейскую часть сезона.

ТРИ ГОНКИ В США И ФИНАЛ В АБУ-ДАБИ

«Добавление новых трасс и сохранение традиционных автодромов подчёркивает здравое руководство FIA этим видом спорта. Я рад, что в 2023 году мы сможем представить новую эру захватывающих гонок Формулы 1 более широкому кругу болельщиков», - прокомментировал календарь сезона президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Как и в этом году заключительную часть сезона откроют гонки гонка в Сингапуре (17 сентября) и Японии (24 сентября).

После визита в Катар «Формула-1» вернется на американский континент, где пройдет второй строенный сегмент: Остин (22 октября), Мексика (29 октября), Бразилия (5 ноября). В следующем году «Формула-1» трижды приедет в США. И третий этап станет дебютом – Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября. Как и планировалось ранее, гонка пройдет в субботу вечером.

Финал рекордного по продолжительности чемпионата традиционно примет трасса Яс-Марина в Абу-Даби. В 2023 году заключительная гонка сезона состоится 26 ноября.

источник: «Советский спорт»
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