Леклер принес «Феррари» первый поул этого сезона

Новый формат спринта и всего уик-энда в целом

Руководство «Формулы-1» постоянно в поиске ответа на вопрос как увеличить количество зрителей для своего чемпионата. Борьба за рейтинг и трафик идет постоянно, но в стремлении сделать как лучше, руководство наступает на одни и те же грабли, делая как всегда. Реформаторский зуд Доменикали, который хочет постоянно что-то менять, уже не раз становился поводом для шуток.

Спринтерских гонок в этом году стало вдвое больше – шесть. В Баку должен был состояться первый спринт сезона. Казалось, что весенний перерыв в четыре недели более чем достаточен, чтобы обговорить все вопросы. Но… это было бы слишком просто. Началось обсуждение – а не изменить ли нам формат спринта? В «Пирелли» от идеи пришли в ужас, потому что в связи с изменениями требовалось менять и логистику, а отправлять дополнительные комплекты шин на новую квалификацию – дело не быстрое. Ситуацию усугубляло то, что обсуждение затянулось и в «Пирелли» просто не понимали, а что именно надо отправлять.

Решение о новом формате приняли только во вторник на гоночной неделе. Все шесть этапов со спринтами пройдут по такому сценарию. В пятницу пилоты проводят одну сессию свободных заездов, а затем квалификацию к воскресной, основной гонке этапа. Штрафы в пятницу и в спринте будут перенесены на решетку гонки. Суббота выделена в отдельное производство – утром пилоты проводят квалификацию к спринтерской гонке. Гонщиков ждет три сегмента, но короче: 12, 10 и 8 минут. В первом и во втором они могут использовать только по одному комплекту шин – состав Medium. В третьем только один комплект Soft. Лимит на моторы, турбо детали, генераторы увеличен с трех до четырех. Правда, Леклеру штраф за замену компонента оставили (не возвращать же отбытое). Воскресенье проходит в обычном формате – гонка.

«Краснознаменные» сессии в Баку

Городские трассы имеют свои особенности. Например, почти каждая авария может стать причиной появления красных флагов. И Баку в этом плане не исключение. Красные флаги стали появляться уже в первой сессии. На 15-й минуте единственной сессии свободных заездов на машине «Альпин» Пьера Гасли отказала гидравлика, а вскоре она и вовсе полыхнула огнем. Пожарным не сразу удалось справиться с возгоранием и Пьер, покинувший машину, грустно наблюдал как из нее валит дым. Позже механикам пришлось менять мотор, коробку передач. Правда, к началу квалификации они все же успели. А пока все были заняты машиной Гасли, позади остановился «Хаас» Магнуссена. У датчанина отказала топливная система, и ему пришлось пешком идти в боксы.

Лучшее время в свободных заездах осталась за Ферстаппеном, но Леклер был всего в 0,037 секундах. «Феррари» всерьез намерено дать бой «Ред Буллу». На фоне этого противостояния как-то потерялись «Астон Мартин» и «Мерседес». Гонщики серебряных стрел вообще оказались за пределами десятки лучших.

Квалификация тоже не обошлась без красных флагов. В первом сегменте их получилось сразу два. Сначала в третьем повороте потерял управление и разбил машину дебютант «Формулы-1» нидерландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Вриз. При аварии машина получила серьезные повреждения, и участие де Вриза в субботнем спринте под вопросом. А спустя три минуты после возобновления квалификации там же повредил машину Пьер Гасли. Чуть позже о технических проблемах сообщил гонщик «Хаас» Кевин Магнуссен и команда зазвала его в боксы.

Первый поул «Феррари», третий шанс Леклера, конфуз «Мерседеса»

Второй сегмент удивил тем, что «Мерседес» и так остававшийся в тени всю сессию свободных заездов, остался без одного из пилотов. Для прохождения в финал квалификации Джорджу Расселлу не хватило 0,004 секунды, и британец впервые в сезоне проиграл квалификацию своему именитому напарнику – Льюису Хэмилтону. А выбили британца из борьбы гонщики команды, которую на первых трех этапах записали в аутсайдеры. Тем не менее, в Баку в финал квалификации прошли оба пилота «Макларен». Для Пиастри это первое попадание в топ-10 в карьере.

Но основная борьба по-прежнему развивалась между «Феррари» и «Ред Буллом». Второй сегмент остался за Ферстаппеном.

В первой попытке третьего сегмента Ферстаппен и Леклер показали одинаковое время. по регламенту в таких случаях впереди оказывается тот, кто показал время раньше, а это был Ферстаппен.

В финальной попытке Леклер улучшил свой результат, а действующему чемпиону мира это сделать не удалось. В итоге монегаск третий год подряд будет стартовать с поула. Следом стартуют Ферстаппен, Перес, Сайнс, Хэмилтон, Алонсо, Норрис, Цунода, Стролл и Пиастри.

За пять лет проведения гонки в Баку здесь было пять разных победителей. Но здесь ни разу не побеждал Леклер, несмотря на три поула. Сумеет ли монегаск снять заклятие Баку мы узнаем в воскресенье. А пока – субботний спринт.

Счет в квалификации

«Ред Булл»: Ферстаппен – Перес – 3-1

«Феррари»: Леклер – Сайнс – 3-1

«Мерседес»: Расселл – Хэмилтон - 3-1

«Альпин»: Окон – Гасли - 3-1

«Макларен»: Норрис – Пиастри – 3-1

«Альфа Ромео»: Боттас – Чжоу – 2-2

«Астон Мартин»: Алонсо – Стролл – 4-0

«Хаас»: Магнуссен – Хюлькенберг – 0-4

«Альфа Таури»: Цунода – де Вриз – 4-0

«Уильямс»: Албон – Сарджент – 4-0