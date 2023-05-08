Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, у «Ред Булл» - четвертый дубль в пяти гонках

Обещанный синоптиками на Гран-при Майами дождь все же прошел. Только ночью с субботы на воскресенье, смыв с асфальта весь слой накатанной за два дня резины. Поэтому первое, с чем столкнулись пилоты перед стартом гонки – это скользкая трасса, конфигурацию которой считают далеко не обгонной. Но то, чего ждали от гонки в Азербайджане, случилось в Майами: борьба, обгоны, накал страстей. А вот дождя не дождались. Хотя зрелищности гонки это никак не повредило.

Привычный сценарий последних гонок

Интрига борьбы за чемпионский титул, которая на первый взгляд существует в сезоне, больше иллюзорна, чем реальна. Поскольку складывается четкое ощущение, что Максу Ферстаппену абсолютно все равно с какого места стартовать – при его технике пилотирования и возможностях «Ред Булл», он все равно победит. Уместно вспомнить Гран-при Бельгии прошлого года: старт с 14-го места и победа. В Майами, которое не стало исключением, Максу было проще – он стартовал с девятого места. Пересу же требовалось удержаться в лидерах и конвертировать поул в победу. Мексиканец стартовал на более мягких шинах, Ферстаппен выбрал Hard и максимально длинный первый отрезок.

Казалось, что Перес как раз может оторваться, а там как пойдет в гонке. Серхио выиграл старт. В первой десятке почти все осталось как есть, лишь Магнуссен потерял три места. В хвосте пелотона де Вриз не поделил дорогу с Норрисом, но в целом все обошлось без аварий.

А с третьего круга включился привычный сценарий последних гонок – Ферстаппен начал проходить одного соперника за другим. Причем на Hard, который по идее медленнее. Только не на «Ред Булл». Наиболее красивый обгон был как раз на третьем круге, когда Ферстаппен, воспользовавшись борьбой Магнуссена и Леклера, обогнал обоих разом.

Затем еще одного соперника и еще одного, и еще…

Сомнений в скорости «Ред Булл» нет ни у кого. Не случайно, в австрийской команде очень дорожат и продлили главного технического гения коллектива – Эдриана Ньюи.

В какой-то момент Ферстаппен оказался позади Расселла. Зрители напряглись в ожидании исполнения угрозы Ферстаппена в адрес Расселла в Баку: «Придурок, в следующий раз жди такого же». Но все обошлось мирно. Расселл понимал, что борьба бесполезна, а потому легко уступил место.

Алонсо и «Астон Мартин» против «Мерседес»

Двукратный чемпион мира, без сомнения, проводит свой лучший сезон за последние годы. Огромный опыт, быстрая машина и неимоверное желание показать, что порох в пороховницах еще есть. Стролл, выступающий на той же машине, выглядит на фоне Алонсо достаточно бледно. И если бы он не был сыном владельца команды, то многие наверняка бы подумали, что пора искать замену, чтобы у коллектива были два быстрых пилота на двух быстрых машинах, а не один. В Майами Алонсо также показал свою скорость. Обгоны, борьба на трассе, прорыв после пит-стопа. Строллу это сделать не удалось, он остался за пределами очковой зоны.

Соперничество за звание лучшего среди прочих становится все сильнее, и это дарит свою интригу (пусть и относительную). И основным соперником «Астон Мартина» выглядит скорее «Мерседес». Уже во время этапа руководитель серебряных стрел назвал W14 капризной, плохой машиной (на месте машины впору обидеться). Но при этом, «капризная и плохая машина» позволяет навязать борьбу соперникам, в отличие от «Феррари». Можно многое списать на особенности трассы, но Расселл и Хэмилтон обогнали своих визави из Маранелло. И даже не пришлось рассчитывать на пятисекундный штраф, полученный Сайнсом за превышение скорости на пит-лейне. Так или иначе, и в «Мерседес», и в «Феррари» ждут обновлений, чтобы как-то обострить борьбу. Новое днище в «Феррари» в борьбе с соперниками не особо помогло.

Без желтых флагов, машин безопасности, аварий и сходов

На 21-м круге в лидеры вышел Ферстаппен, когда Перес отправился в боксы. Следующие 25 кругов оба пилота ехали на Hard, только чемпион мира еще не был на пит-стопе. При этом дистанция между ними сохранялась, а когда Максу разрешили атаковать, то он моментально за пару кругов выиграл три секунды на шинах, которые были на 21 круг «старше». Поэтому и на пит-стоп он отправился с комфортным преимуществом. Даже выехав позади своего напарника, Макс за пару кругов расправился с ним и устремился к своей 38-й победе. Стоит признать, что Перес пока не может навязать борьбу своему коллеге.

У «Ред Булл» четвертый дубль в пяти гонках, третьим финишировал Фернандо Алонсо, четвертый раз в пяти гонках. Привычный сценарий для этого чемпионата.

А очковую десятку дополнили Расселл («Мерседес»), Сайнс («Феррари»), Хэмилтон («Мерседес»), Леклер («Феррари»), Гасли и Окон (оба «Альпин») и Магнуссен («Хаас»), порадовавший болельщиков своей команды баллом на домашней трассы.

Трасса в Майами по характеристикам может быть отнесена к городским. Близость барьеров, скольжение, а значит и вероятность появления машины безопасности куда выше. Но! Пятый этап чемпионата прошел без сходов, аварий, желтых флагов и машин безопасности.

«Формула-1» возвращается в Европу. 21 мая состоится гонка в Имоле. Организаторы заверили, что инфраструктура автодрома не пострадала от разрушительного наводнения в Италии.

Положение в чемпионате (десятка лучших).

Личный зачет: Ферстаппен – 119 очков, Перес – 105, Алонсо – 75, Хэмилтон – 56, Сайнс – 44, Расселл – 40, Леклер – 34, Стролл – 27, Норрис – 10, Гасли – 8.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 224, «Астон Мартин» - 102, «Мерседес» - 96, «Феррари» - 78, «Макларен» - 14, «Альпин» - 14, «Хаас» - 8, «Альфа Ромео» - 6, «АльфаТаури» - 2, «Уильямс» - 1.