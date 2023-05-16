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Европа встречает «Формулу-1» новым форматом квалификации

Начало европейской части чемпионата «Формулы-1» совпало с очередными изменениями в регламенте. Теперь дело коснулось квалификации основной гонки.
Европа встречает «Формулу-1» новым форматом квалификации
16 мая 2023 11:29
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty

Несмотря на все опасения из-за разрушительного наводнения, обрушившегося на Италию, Гран-при Эмилии-Романьи состоится точно в срок, открывая европейскую часть сезона чемпионата «Формулы-1». И «Формула-1» не была бы ею, если бы организаторы вновь чего-то не придумали. На этот раз вновь досталось квалификации.

Новый формат квалификации основной гонки

На Гран-при Азербайджана зрители увидели новый формат квалификации для спринтерской гонки. Теперь изменения ждут и основную гонку. Пока в виде эксперимента, но учитывая, что он продиктован стремлением к достижению «углеродной нейтральности» (идее фикс «Формулы-1» последних несколько лет), то можно быть уверенным – эксперимент признают удачным и введут его на всех этапах.

Суть изменений проста – гонщикам сократят количество комплектов резины с 13 до 11. Теперь в распоряжении каждого будет три комплекта Hard, четыре - Medium и четыре – Soft. В «Пирелли» посчитали, что для каждого пилота это позволит сэкономить по 46 комплектов за сезон, а 20 пилотов сэкономят 920 комплектов. Выгода экологии да. Правда, если увеличить число этапов, как к тому стремятся организаторы (а звучат цифры и 25, и 30 за сезон), добавить число спринтов (до 12 за сезон), не забыть про перелеты и перевозку всей кочующей инфраструктуры, то экономия, конечно, получается так себе.

Квалификация в Имоле пройдет по следующим правилам. В первом сегменте все пилоты выедут только на Hard, во второй – только на Medium, и в финале только на Soft.

Команды ждут обновлений

Если на предыдущий этап в Майами только пять команд привезли некоторые обновления, то в Имолу обновления (кто больше, кто меньше) везут практически все. Особенно их ждут в «Мерседесе». Об востребованности обновлений, причем срочной, уже не раз говорили и Льюис Хэмилтон, и Джордж Расселл. И если о борьбе с «Ред Буллом» пока приходиться только мечтать, то вот конкуренция с «Астон Мартин» и «Феррари» только усиливается. В «Мерседес» по слухам готовы опробовать машину нового концепта, вернув к привычным размерам, боковые понтоны. Также в серебряных стрелах намерены испытать новое днище машины. Также в команде обещали уделить внимание и заднему крылу, поскольку преимущество «Ред Булл» многие связывают с новым решением в этой части машины, сконструированной Эдрианом Ньюи.

Новое днище обещали привезти и в «АльфаТаури». После пяти этапов у команды всего два очка – далеко не тот результат, на который рассчитывали в Фаэнце. Более того, нарекания вызывают и выступления пилотов. И если Цуноде многое простится (учитывая пока контракт с «Хондой»), то вот де Вризу впору задуматься. Доктор Марко как быстро пригласил в команду, также быстро может из нее и уволить. В паддоке отмечают, что чемпион «Формулы Е» уже получил своеобразную желтую карточку от руководства. И если до Гран-при Испании результаты не улучшатся, то в «АльфаТаури» в канадской гонке может быть другой пилот.

В «Альпин» после резкой критики со стороны владельца команды Лорана Росси срочно задумались над кадровыми решениями. В коллективе начали укреплять отдел аэродинамики. Насколько это решение поможет Отмару Сафнауэру удержаться в должности главы команды – вопрос открытый. В «Формуле-1» изменения не приходят в одночасье, на них требуется время, а времени у руководителя «Альпин» как раз и нет. Борьба с «Макларен» обостряется. У обеих команд по 14 очков.

Побьет ли «Ред Булл» рекорд «Мерседеса»?

Интрига в чемпионате довольно призрачна. Лидерство «Ред Булл» никто не оспаривает, а в возможность Переса навязать борьбу Ферстаппену за чемпионство мало кто верит. Хотели бы, но объективно двукратный чемпион мира быстрее мексиканца. Да и аппарат «Ред Булл», чего уж тут отрицать, больше работает на Ферстаппена. В отсутствии интриги болельщики обращаются к иным вопросам – кто станет лучшим среди прочих команд, сможет ли Алонсо победить спустя десятилетие после своего триумфа в Испании, сможет ли «Ред Булл» побить рекорд «Мерседес» и так далее.

Льюис Хэмилтон в одном из интервью пожаловался, что «Формула-1» из-за доминирования «Ред Булл» станет скучной на долгие годы. Стоит отметить, что в 2016 году именно «Мерседес» завоевал рекордные 765 очков в Кубке конструкторов, сделав четыре дубля подряд на финише сезона, который состоял из 21 гонки. «Ред Булл» в прошлом году в 22 гонках завоевал 759 очков.

В этом году гонок в календаре 23. Так что у команды из Милтон-Кинса есть стимул к чему стремиться. А избирательности памяти Хэмилтона можно позавидовать. Но ведь и эти жалобы – элемент шоу, которое в общем и называется «Формула-1».

Что и когда смотреть

19 мая, пятница

14:30 – 15:30 – первая сессия свободных заездов

18:00 – 19:00 – вторая сессия свободных заездов

20 мая, суббота

13:30 – 14:30 – третья сессия свободных заездов

17:00 – квалификация

21 мая, воскресенье

16:00 – гонка

источник: «Советский спорт»
Европа встречает «Формулу-1» новым форматом квалификации
Европа встречает «Формулу-1» новым форматом квалификации
Начало европейской части чемпионата «Формулы-1» совпало с очередными изменениями в регламенте. Теперь дело коснулось квалификации основной гонки.
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