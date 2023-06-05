Да как ты смел?! Легенду польского футбола затравили за фото с Даней Медведевым

Ещё совсем недавно звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски казался одним из главных русофобов в европейском футболе. После того, как сине-гранатовые выиграли свой очередной чемпионский титул, игроки команды поблагодарили своих фанатов в разных странах. Алекс Бальде и Серхи Роберто обратились с благодарностью к российским поклонникам клуба.
После этого отвечать на неудобные вопросы пришлось не им, а Роберту. Поляка напрямую спросили, как он относится к такому жесту партнёров по команде в текущей политической ситуации. И тот разразился пламенным спичем, в рамках которого заявил, что не ожидал такого поступка и надеется на то, что руководство клуба предпримет некие шаги в отношении Бальде и Роберто. Казалось бы, с позицией польского форварда всё ясно? Не тут-то было. В минувшие выходные ситуация ушла на новый виток, причём совершенно неожиданный.
НЕ СЛЕДИЛ ЗА ТЕННИСОМ?
По ходу последнего гоночного уик-энда «Формулы-1» мировые СМИ облетела фотография — две суперзвезды спорта планетарного масштаба с улыбками стоят у болида «Феррари». Один из них — российский теннисист Даниил Медведев, а второй — Роберт Левандовски. После этого ранее сказанные поляком слова уже не стоили в глазах западной общественности ломаного гроша (символично, что именно так называется польский аналог копейки). И теперь Роберту явно не удастся уйти от новых расспросов.
Интересно, что во многом эту ситуацию спровоцировало положение дел на главном грунтовом теннисном турнире года. Даниила Медведева вообще не должно было быть в Барселоне в первые выходные июня. «Ролан Гаррос» в самом разгаре, но Медведев, неожиданно проиграв уже в первом круге, отправился по своим делам. И там встретился с польским форвардом, на которого сразу же набросились в соцсетях.
УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Теперь будет очень интересно наблюдать, как Левандовски будет выкручиваться из сложившейся ситуации, особенно после того, что он говорил несколько недель назад. Не знать о том, какую страну представляет Медведев, он не мог. Ссылки на возможное давнее знакомство с Даниилом тоже не помогут — слишком силён бунт против всего российского в мировом спорте и за его пределами. Правда, пока Роберта попрекают в основном некими контрактными обязательствами и попыткой заработать побольше денег. Теперь ему поневоле придётся как-то объяснить, как соотносятся его слова с тёплым общением с Медведевым. И можно смело предполагать, что ни один ответ наиболее рьяных критиков не устроит.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Интересно, что фотография с поляком — не единственная с «испанских каникул» Медведева. Также он успел сделать совместный снимок с экс-чемпионом «Формулы-1» немцем Нико Росбергом. А теперь масла в огонь подлил и Андрей Рублёв — в его соцсетях появилось фото, на котором компанию ему и Даниилу составляет футболист сборной Португалии Жоау Феликс.
Правда, португальские СМИ и блогеры гораздо менее активны в вопросах политической повестки, но это лишь частично оберегает Феликса от возможных нападок. Осталось дождаться дальнейшего развития событий и посмотреть, какой путь в итоге выберет Левандовски, и начнётся ли травля Феликса. А заодно можно порадоваться за Нико Росберга — главные победы в его жизни уже позади и ему достаточно просто не читать, что пишут про него в интернете.