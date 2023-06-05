Да как ты смел?! Легенду польского футбола затравили за фото с Даней Медведевым

Ещё совсем недавно звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски казался одним из главных русофобов в европейском футболе. После того, как сине-гранатовые выиграли свой очередной чемпионский титул, игроки команды поблагодарили своих фанатов в разных странах. Алекс Бальде и Серхи Роберто обратились с благодарностью к российским поклонникам клуба.

После этого отвечать на неудобные вопросы пришлось не им, а Роберту. Поляка напрямую спросили, как он относится к такому жесту партнёров по команде в текущей политической ситуации. И тот разразился пламенным спичем, в рамках которого заявил, что не ожидал такого поступка и надеется на то, что руководство клуба предпримет некие шаги в отношении Бальде и Роберто. Казалось бы, с позицией польского форварда всё ясно? Не тут-то было. В минувшие выходные ситуация ушла на новый виток, причём совершенно неожиданный.

НЕ СЛЕДИЛ ЗА ТЕННИСОМ?

По ходу последнего гоночного уик-энда «Формулы-1» мировые СМИ облетела фотография — две суперзвезды спорта планетарного масштаба с улыбками стоят у болида «Феррари». Один из них — российский теннисист Даниил Медведев, а второй — Роберт Левандовски. После этого ранее сказанные поляком слова уже не стоили в глазах западной общественности ломаного гроша (символично, что именно так называется польский аналог копейки). И теперь Роберту явно не удастся уйти от новых расспросов.

Источник фото: "Феррари"

Интересно, что во многом эту ситуацию спровоцировало положение дел на главном грунтовом теннисном турнире года. Даниила Медведева вообще не должно было быть в Барселоне в первые выходные июня. «Ролан Гаррос» в самом разгаре, но Медведев, неожиданно проиграв уже в первом круге, отправился по своим делам. И там встретился с польским форвардом, на которого сразу же набросились в соцсетях.

УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Теперь будет очень интересно наблюдать, как Левандовски будет выкручиваться из сложившейся ситуации, особенно после того, что он говорил несколько недель назад. Не знать о том, какую страну представляет Медведев, он не мог. Ссылки на возможное давнее знакомство с Даниилом тоже не помогут — слишком силён бунт против всего российского в мировом спорте и за его пределами. Правда, пока Роберта попрекают в основном некими контрактными обязательствами и попыткой заработать побольше денег. Теперь ему поневоле придётся как-то объяснить, как соотносятся его слова с тёплым общением с Медведевым. И можно смело предполагать, что ни один ответ наиболее рьяных критиков не устроит.

Источник фото: Getty Images

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Интересно, что фотография с поляком — не единственная с «испанских каникул» Медведева. Также он успел сделать совместный снимок с экс-чемпионом «Формулы-1» немцем Нико Росбергом. А теперь масла в огонь подлил и Андрей Рублёв — в его соцсетях появилось фото, на котором компанию ему и Даниилу составляет футболист сборной Португалии Жоау Феликс.

Источник фото: соцсети Андрея Рублева

Правда, португальские СМИ и блогеры гораздо менее активны в вопросах политической повестки, но это лишь частично оберегает Феликса от возможных нападок. Осталось дождаться дальнейшего развития событий и посмотреть, какой путь в итоге выберет Левандовски, и начнётся ли травля Феликса. А заодно можно порадоваться за Нико Росберга — главные победы в его жизни уже позади и ему достаточно просто не читать, что пишут про него в интернете.