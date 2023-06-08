Самая дорогая победа в истории Формулы-1! Первое место Алонсо обошлось команде в миллионы долларов

Сингапур, 2008 год – один из самых захватывающих этапов Формулы-1 тогдашнего года, если не за все существование королевского автоспорта. Ожесточенное противостояние Фелиппе Массы и еще «необкатанного» Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул лишь подогревало интерес к просмотру. Казалось бы – первая ночная гонка в истории данного вида спорта… Но кто бы мог предположить, что один из самых эпохальных автодромов современной Формулы станет плацдармом для одного из самых скандальных этапов Формулы-1, по которому до сих пор идут разбирательства.

Небольшая предыстория

Если вы думаете, что противостояние Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона – вершина конкуренции в современной истории автоспорта, то вы ошибаетесь. В 2008 году тогда еще юный британец столкнулся с первым «экзаменом» в своей карьере. Несмотря на все чудеса, которые вытворял пилот за рулем «Макларена», на пути к первому чемпионству встал уже проверенный временем бразилец Фелипе Масса, представлявший «Феррари». Весь сезон оба пилота шли вровень в таблице зачета, каждый раз смещая друг друга с первого места.

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Этап в Сингапуре в год своего возвращения на карту Формулы уже получил статус одного из самых интригующих заездов года. Перед самой гонкой британец подходил с большим количеством очков, чем у Массы (78 и 77 соответственно), но бразилец намеревался поставить на место юнца прямо здесь и сейчас. до конца сезона в календаре оставалось четыре этапа (включая Сингапур), так еще и финальный заезд должен был состояться в Бразилии. Казалось бы, стоит лишь выиграть здесь и долгожданный титул в кармане.

Квалификация сложилась удачно для Массы – ему удалось занять поул и отбросить Льюиса на вторую строчку. Фаворитом считался бразилец, что и подтвердилось в начале заезда. Все складывалось удачно вплоть до 14 круга, но…

Беда пришла оттуда, откуда не ждали

Краткий экскурс. На тот момент «Рено» обладал статусом команды среднего эшелона, время от времени показывающей результат. Тогда за рулем их болидов гонялись Фернандо Алонсо и Нельсон, то есть Нельсиньо, Пике – сын легендарного пилота. Команда ни на что серьезное не претендовала и пыталась закрепиться на четвертом месте, а для осуществления подобного результата необходимо лишь стабильно проезжать на каждом этапе и выиграть одну-две гонки. Кое-какая стабильность была, а вот побед нет, в связи с чем Флавио Бриаторе (руководитель команды) и Пэт Симонс (технический директор) не придумали ничего умнее, чем бросить в самое пекло Нельсиньо, жаждущего закрепиться в истории автоспорта также прочно, как и его отец. Спойлер – ему это удалось, но не путем феноменального выступления.

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Квалификация прошла не самым удачным образом – оба пилота заняли 15-е и 16-е места и все болельщики понимали, что в гонке ловить то особо и нечего, но у команды был план… не самый честный, однако поистине гениальный.

Вернемся к 14-му кругу. Масса лидирует, вся Бразилия ликует, но тут случается авария у «Рено». Пике в красивом заносе влетает в стену и повреждает болид, а на трассе засияли желтые флаги и объявление о выезде машины безопасности. Проехав пару кругов все пилоты стали заезжать на пит-стоп и Фелипе не стал исключением. Но то, как он сложился для пилота навсегда войдет в историю как один из самых абсурдных. Во время дозаправки механик слишком рано разрешил выезд и гонщик выехал из боксом вместе с топливным шлангом. Затея безумная, но правило подобные акции запрещают. Так развивалась хронология событий: Масса проезжает до конца пит-лейна, останавливается, ждет, пока обслужат Кими Райкконена, после чего механики добираются до него и с трудом вытаскивают шланг. В таком комичном стиле бразилец лишался шансов на чемпионство, а штраф за проезд по пит-лейну дал окончательного понять – заезд для Массы окончен, несмотря на то, что он решил бороться до последнего. Но борьба оказалась бессмысленной. В очковую зону заехать не удалось, Хэмилтон финишировал вторым, а Алонсо удалось вырваться вперед и сотворить сенсацию.

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После Сингапура Алонсо выиграл следующий этап, который проходил в Японии. Хэмилтон обеспечил себе чемпионство, а победа Массы на родном «Интерлагосе» немного скрасила горечь от досадного поражения.

В чем подвох этого инцидента?

Сама авария не вызвала какого-либо резонанса. Сценарий был разыгран идеально. Рассудите сами – авария при неизведанной, да еще и ночной трассе. Звучит очень правдоподобно. Во всяком случае до 2009 года.

По ходу следующего сезона руководство принимает решение отстранить Нельсиньо. Пилот обиделся и воспринял увольнение как предательство. Желая отомстить, бразилец направляет письмо в FIA, в котором были изложены детали подставной аварии.

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Завязался скандал, который вылился в судебные разбирательства. Если не углубляться в детали процесса, то пара «Бриаторе-Симонс» была отстранена от Формулы-1. Флавио навсегда, а Пэт на пять лет. Сами пилоты не понесли никакого наказания. Ситуация была обставлена так, что Нельсиньо – жертва действий руководства, а что до Алонсо, то суд не нашел доказательств того, что Фернандо знал об этом плане. Да и сам пилот вскоре «под шумок» отправился в «Феррари» на место Кими Райкконена.

«Это делается не ради денег»

В 2023 году инцидент принял новые обороты. Масса вдруг решил, что за справедливость нужно бороться до последнего и начал предпринимать попытки отменить результаты Сингапурского Гран-при.

«В «Феррари» тогда мне действительно сказали о существовании правила, но теперь промоутер говорят о том, что им все было известно и ничего не было предпринято. Мне очень грустно осознавать, что результаты должны быть отменены, а титул должен быть моим. В конце концов, именно я потерял больше всех из-за этого. Законодательство повсюду разное, где-то нельзя вернуться на 15 лет назад и решить ситуацию, но мы обязательно изучим законы, и у нас даже есть идея, как действовать дальше. Это делается не ради денег», – отмечал Фелипе в апреле.

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К слову, бразилец занимает должность президента Комиссии гонщиков, но поможет ли ему это? Вряд ли. Никто не хочет выставлять организацию в плохом свете и устраивать абсурдные разбирательства 15-летней давности. Прецеденты пересмотра результатов, конечно случались в истории автоспорта, но последний раз это было в далеком 1958 году.

А самым забавной в этой истории является тот факт, что в 2019 году во время этапа Формулы-Е (гонки на электрокарах) Нельсиньо обозвал Массу «нелепым любителем», что в контексте истории звучит очень даже забавно. И если углубиться в это все, то можно предположить, что Фелипе очень сильно обиделся и решил припомнить всем их старые грехи. Только вот нужна кому-то кроме бразильца эта ретроспектива – очень хороший вопрос.