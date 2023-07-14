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Повстанцы похитили чемпиона мира. Гонщик Формулы-1 поучаствовал в Кубинской революции

Хуан Мануэль Фанхио подружился с соратниками Фиделя Кастро и дал толчок смене власти.
Повстанцы похитили чемпиона мира. Гонщик Формулы-1 поучаствовал в Кубинской революции
14 июля 2023 12:14
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Еще в 50-е годы ХХ века гонки «Гран-при» были символом процветания и благополучия страны. Не стал исключением и Гран-при Кубы, который должен был состояться в 1957 году. Власти острова делали все, чтобы превратить Гавану в большой туристический центр, что позволило бы вывести экономику страны на новый уровень. И первый этап «Формулы-1» на Кубе прошел с грандиозным успехом. Гонку посетили 150 тысяч человек, а победу в ней одержала главная звезда того времени - чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио.

Getty Images

Однако, политическая обстановка на Кубе изначально намекала, что любое подобное крупное событие не может пройти без каких-либо акций протеста. Революционное «Движение 26 июля», возглавляемое Фиделем Кастро, готовило первую акцию уже в 1957 году, однако революционеры не успели должным образом подготовится. В итоге было принято решение отложить затею до следующего года.

План был простой и надежный, как швейцарские часы - привлечь внимание общественности к проблемам диктатуры на Кубе посредством... похищения пятикратного чемпиона мира и действующего победителя гонки здесь!

Фанхио приехал на Кубу в 1958 году в роли настоящей звезды, и из-за этого план привести в исполнение сразу не получилось - в аэропорту рядом с легендарным аргентинцем находилось слишком много полицейских, а на прогулке Фанхио приходилось буквально отбиваться от восторженных фанатов.

Getty Images

В итоге было принято решение провернуть дело в гостинице. Один из журналистов подсказал повстанцам, где остановился аргентинский гонщик, так что все остальное было делом техники. Хуан Мануэль спускался на обед и в этот момент его путь перегородил крупный мужчина с пистолетом. «Фанхио, вы должны пойти со мной. Я — член революционного движения 26 июля», — сказал он. Легендарный пилот не собирался слушаться незнакомца, однако, увидев оружие, был вынужден подчиниться.

Похитили чемпиона и главную звезду? Не беда! Именно так решил президент страны и приказал продолжать подготовку к гонке, приставив к пилотам дополнительную охрану. Что до Фанхио, то его похитители привезли на небольшую виллу и кормили стейком. С пилотом обходились очень вежливо, так что вскоре Хуан Мануэль смог найти общий язык с похитителями. Ему даже предложили принести радио, чтобы он мог следить за ходом гонки, в которой так и не принял участие, однако аргентинец отказался.

Что до самой гонки, то она прошла гораздо менее радужно, чем годом ранее. На пятом круге заезда произошла жуткая авария - Армандо Гарсия Сифуэнтес на «Феррари» поскользнулся на луже масла. Автомобиль выбросило в толпу зрителей, в результате инцидента семь человек погибло, еще 30 оказались ранены. Однако гонка не была остановлена. Победу в итоге одержал Стирлинг Мосс.

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Фанхио же вернули в ночь с воскресенья на понедельник. Повстанцы связались с послом Аргентины и передали пилота на квартире военного атташе. Гонщик даже передал послу письмо от Фаустино Переса, лидера группы похитителей и представителя Фиделя Кастро в Гаване. В своём письме Фаустино просил у Аргентины прощения за доставленные неудобства и даже объявил Фанхио почетным членом революционного движения Кубы. Сам же Фанхио представил своих похитителей послу, как новых кубинских друзей.

Гонщик не был обижен на похитителей. Он не стал их ни в чем обвинять, и эту историю моментально подхватили мировые СМИ. Это стало важным толчком к тому, чтобы революция прошла успешно.

Фанхио после этого провел буквально пару гонок и завершил карьеру. А кубинская власть через девять месяцев сменилась - президент бежал из страны 1 января 1959 года, а к руководству пришел Фидель Кастро. И, отчасти, к этому приложил руку и Фанхио, ведь его отношение к революционерам сильно повысило кредит доверия к повстанцам со стороны обычных людей.

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Мировые гонки же на Кубе прошли еще раз - в 1960 году, уже после революции. Однако в итоге это было признано чуждым простому народу видом развлечений и «Формула-1» больше никогда так и не приезжала на Кубу. Как и Фанхио, хотя он получал официальное приглашение от Фиделя, однако посетить Кубу еще раз так и не смог.

источник: «Советский спорт»
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