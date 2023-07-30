Полное доминирование Ферстаппена. Макс превзошёл рекорды Аскари и Шумахера

ДОЖДЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ АРДЕНСКИХ ГОР

На протяжении многих лет бельгийский этап открывал вторую часть чемпионата, но в этом году он завершает первую часть и проходит на месяц раньше. Отчасти решение о переносе гонки было связано с дождливой погодой в бельгийском Спа, городке, где минеральными водами лечился еще Петр I, который и прославил его, о чем свидетельствует памятник русскому императору.

Редкий бельгийский этап обходился без дождя за последние годы, а фарс, в который ливень превратил гонку 2021 года, которая продлилась ровно один круг, болельщики никогда не забудут.

С другой стороны можно понять и пилотов, и организаторов. Автоспорт сопряжен со смертельным риском, несмотря на все меры безопасности. В дождевых условиях он возрастает в разы. За последние пять лет в Спа погибли двое молодых пилотов: в 2019 году - пилот «Формулы-2» 23-летний Антуан Юбер, а четыре недели назад при похожих обстоятельствах - 18-летний гонщик региональный серии Дилано ван'т Хофф. Понятно, что продолжать этот список никто не хочет.

Уже в пятницу стало понятно, что у Арденских гор свое понимание, и без осадков «Формулу-1» они не отпустят. К началу первой сессии свободных заездов дождь лил стеной. И по ходу этапа сессии переносились из-за дождя, например, квалификация к спринту и сам спринт.

Источник фото: Getty Images

В ШАГЕ ОТ РЕКОРДА ФЕТТЕЛЯ

Штраф за замену коробки передач не помешал Ферстаппену выиграть поул в пятницу. А шестое стартовое место (потеря пять позиций на стартовой решетке) не смущало чемпиона, ведь в прошлом году он выиграл гонку, начав ее с 14-го места.

Старт основной гонки выиграл Шарль Леклер, показавший в пятницу второе время. Но его лидерство продлилось пять поворотов.

Монегаск ничего не смог сделать против атаки Переса. Машина «Ред Булл» на голову быстрее конкурентов. А вторая «Феррари» теряла позиции после инцидента в первом повороте. Сайнс практически не оставил места Пиастри, завезя того в стену. «Макларен» проехал еще полтора круга и остановился, а испанец, промучившись до 23-го круга, тоже выбыл из гонки.

А позади Ферстаппен продолжал обгонять. Решив, что Хэмилтон слишком долго готовится атаковать Леклера, лидер чемпионата сначала прошел «Мерседес», а к 9-му кругу обогнал как стоячего и «Феррари», выйдя на второе место. «Ред Булл» поехал к очередному дублю.

Источник фото: Getty Images

Казалось, что теперь борьба будет куда плотнее, ведь между собой соперничали одинаковые машины. Но не тут-то было. За круг после пит-стопов Ферстаппен выиграл у Переса две секунды. А вскоре и вышел в лидеры, продолжая путь к рекорду.

Для сравнения уровня пилотов, поскольку и стратегии, и машины примерно равны. Ферстаппен к финишу выиграл у Переса 22,305 секунд. Третьим финишировал Леклер, отставший на 32,259 секунды. Десятку лучших дополнили Льюис Хэмилтон («Мерседес»), отобравший очко за лучший круг в гонке у Ферстаппена, Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Джордж Расселл («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

Ферстаппен выиграл восьмую гонку подряд и превзошел достижения Альберто Аскари и Михаэля Шумахера, у которых по семь подряд побед. Впереди – только Себастьян Феттель, побеждавший 9 раз подряд. Ферстаппен может сравняться с рекордсменом уже у себя дома, на Гран-при Нидерландов, который состоится 27 августа.

А пока «Формула-1» уходит на летние каникулы. Все команды обязаны предоставить сотрудникам двухнедельный отпуск.

Источник фото: Getty Images

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ (ТОП-10)

Личный зачет: Ферстаппен – 314 очков, Перес – 189, Алонсо – 149, Хэмилтон – 148, Леклер – 99, Расселл – 99, Сайнс – 92, Норрис – 69, Стролл – 47, Окон – 35.

Кубок конструкторов: «Ред Булл» - 503, «Мерседес» - 247, «Астон Мартин» - 196, «Феррари» - 191, «Макларен» - 103, «Альпин» - 57, «Уильямс» - 11, «Хаас» - 11, «Альфа Ромео» - 9, «АльфаТаури» - 3.