Почему гонка в Баку – одна из самых необычных в календаре «Формулы-1» - Советский спорт
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25 апреля 2019 20:30Формула-1Яременко Николай

Почему гонка в Баку – одна из самых необычных в календаре «Формулы-1»

Николай Яременко объясняет, почему именно за Гран-При Азербайджан стоит следить в эти выходные

СКОРОСТИ В СТАРЫХ УЛОЧКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Здесь одни из самых длинных прямых. Поэтому здесь развиваются одни из самых высоких скоростей в течение всего гоночного года. При этом маршрут проходит в том числе через улочки средневекового города, что придает гонке особый колорит. При этом свежего ветерка хватит – трасса организована в районе приморского бульвара (см схему)

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Что происходит с сознанием гонщиков, когда трасса одновременно и узкая, и быстрая? Правильно, она провоцирует гонщиков на риск и порой на безрассудство. Значит, произойти может что угодно!

ВЫЗОВ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

- Резкие повороты посреди ландшафта Старого города. Каково здесь приходится гонщику? – интересуемся у технического консультанта F1 Роба Смедли.

- Да, Баку – одна из самых экстремальных трасс. При этом здесь есть самая длинная прямая в гонках. Больше нигде нет2,1 км. Поэтому главная интрига – в том, как будет искаться баланс каждым из гонщиков и каждой командой. Баку – это вызов для инженера.

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Роб Смедли

- А для гонщика?

- Да, здесь надо много «играть». Надо постоянно регулировать высоту езды, играть» с любыми механизмами, которые естьв машине. Тут важно все: регулировка механических и гидравлически пружин, высота заднего клиренса на этой длинной прямой, балансировка между крыльями и многое другое.

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Трасса со стартовой позиции

РИКАРДО: БУДЕТ ЛИ ТЫСЯЧА ОЧКОВ?

У предстоящей гонки сразу несколько интриг. Одна из них – доберется ли Даниэль Риккардо до заветной тысячи очков, набранных за карьеру? Сейчас ему не хватает всего восьми баллов. В переводе на места это означает: надо занять место не ниже шестого.

Два года назад, когда гонка впервые проводилась не как Гран-При Европы, а именно как Гран-При Азербайджана, он занял первое место.

ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ ГОНКУ?

Лучше всего смотреть в прямой трансляции по ТВ:

Пятница, 26 апреля

12:00 Первая тренировка — прямая трансляция на телеканале «Матч! Арена»

16:00 Вторая тренировка — прямая трансляция телеканале «Матч ТВ»

Суббота, 27 апреля

13:00 Третья тренировка — прямая трансляция на телеканале «Матч! Арена»

16:00 Квалификация — прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ»

Воскресенье, 28 апреля

15:10 Гонка — прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ»

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Баку – город ветров

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… и средневекового колорита

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