В Квята въехали задом! Такого в «Формуле-1» еще не видели…

Самым нелепым из возможных способов – в машину россиянина задом въехал его бывший напарник по команде «Ред Булл».

Это настолько обидно, что даже немного смешно! Нет, правда, мы видели всякое. Но не такое! Чтобы в гонке «Формулы-1» в стоящую машину другой болид «впилился» задним ходом! Нет, на парковке у торгового центра подобное, конечно, случается. Всякое можно ожидать от неопытного либо просто плохого водителя. Но не от одного из лучших пилотов планеты!

Сложно представить, что чувствовал Даниил Квят. Очередной этап, который мог принести россиянину немало очков, закончился для него подобным вот образом.

СВИДАНИЯ СО СТЕНОЙ

Первая в истории гонка в Баку – в 2016 году – вышла на редкость скучной. Зрителей радовала яркая телекартинка с видами азербайджанской столицы, но разочаровывало почти полное отсутствие событий на трассе. Пилоты ехали «гуськом», друг за другом – ни обгонов, ни столкновений… Пошли разговоры – зачем вообще нужен подобный «Гран-при»? Но дальше все изменилось! В 2017 и 2018 годах этап в Азербайджане вышел самым ярким в календаре чемпионата!

Чего тут только не было…

И две «Форс Индии» «бодались» друг с другом. И Феттель в бешенстве бил колесом в колесо болид Хэмилтона за то, что Льюис, по мнению Себа, специально резко затормозил под сейфти-каром. И Даниэль Риккардо устраивал прорыв с 10-го места на 1-е. А новичок Лэнс Стролл в свои 18 лет приехал на подиум! И мог быть вторым, если бы за 5 метров до финиша не пропустил вперед Боттаса. И это все – в 2017 году! В прошлом событий тоже хватало с лихвой. И тот же Боттас упустил победу из-за прокола колеса. И два «Ред Булла» выбили друг друга (уж больно неуступчивым оказался Ферстаппен). И Роман Грожан на прямой свернул в стену в режиме движения за машиной безопасности…

Конечно, мы ждали чего-то подобного и в этот раз. Что уик-энд будет жарким, стало понятно уже в пятницу. Когда в начале первой сессии свободных заездов Джордж Рассел «разложил» свой болид на… плохо прикрученном канализационном люке. Привет организаторам - большой и пламенный!

Практику, в итоге, прервали и затем отменили. Вторая тоже не обошлась без аварий. В одной остался без машины Роберт Кубица. В другой – Даниил Квят. Коварный трек не прощает ошибок, и любая попытка нащупать предел порой приводит к тяжелым последствиям. С другой стороны – уфимец до этого успел показать аж шестой результат. И в субботу продолжил впечатлять своей скоростью. А столкновений со стеной не избежали многие. В том числе – Шарль Леклер.

И если монегаск тем самым испортил себе квалификацию, то Квят в ней стал шестым! И этот быстрый круг опять показывал, что в гонке Даниил будет бороться за хорошие очки. А может быть (чем формульные боги не шутят – мы же помним, какие веселые бывают заезды в Баку!) – и за подиум.

ДЭН ПРОТИВ ДАНИИЛА

- На этой трассе нужны большие яйца, что показать хороший круг, - подкинул сочных заголовков прессе Квят. – И я могу быть доволен своим местом на старте. Думаю, у нас есть шанс на сильный результат.

Правда, помимо того, о чем сказал россиянин, в гонке нужно еще кое-что. В частности – чтобы нормально работала машина. И чтобы временами везло. Увы, с последними двумя пунктами у Даниила вечно возникают проблемы.

Неприятности начались сразу со старта – на болиде уфимца не «включилась» резина. Теряя темп, Квят пропустил вперед два «Макларена», затем – Леклера, Стролла… «Покрышки не работают!» - констатировал Даниил и тут же отправился в боксы. К счастью, замена резины решила проблемы – на более жестких шинах россиянин поехал быстрее. Сумел вернуться в топ-10. И мог бы удержаться в очках, если бы…

Если бы его не догнал Дэн Риккардо.

Собственно, бороться с «Рено» Квят не стал – понимал, что скорость Даниэля выше. И на прямой подвинулся вправо, чтобы не спровоцировать аварию в узком и крутом повороте. Кто ж думал, что австралиец – при всех своих победах за плечами! – допустит сразу две нелепые ошибки? Сначала, как пилот-юниор в младшей серии, не рассчитает маневр и не сможет вписаться в вираж, проехав по прямой и перекрыв дорогу Даниилу. В итоге две машины замерли на месте – чтобы продолжить гонку, обоим гонщикам пришлось сдавать назад. И тут была ошибка «номер два» - Риккардо раньше начал свой маневр и просто врезался в болид Квята. О чем он думал? И что мешало посмотреть в зеркала? Пилотов «Формулы-1» не учат ездить задом?

Обе машины продолжили заезд. Но ненадолго. Времени было потеряно много, без последствий для техники тоже, похоже, не обошлось. В итоге сначала сошел Даниэль. А затем – Даниил.

РЕКОРД «МЕРСЕДЕСА»

Увы, но этот эпизод в итоге стал не просто самым ярким. А, пожалуй, единственным интересным событием гонки. В отличие от предыдущих двух лет, на этот раз «Гран-при Азербайджана» вновь получился скучным. Потуги «Феррари» исправить ситуацию в чемпионате рассыпались в пух и прах еще в квалификации – «Мерседесы», уступив во всех трех практиках, резко прибавили в решающий момент, поехали на секунду быстрее (!), уверенно заняли первый ряд старта (Боттас сумел забрать поул) и также уверенно провели гонку. Хэмилтон пытался пройти Валттери, но помощи не дождался – ни от команды, ни от партнера. Феттель ожидаемо стал третьим. Леклер немного исправился после аварии в субботу, поднялся на пятое место, но обойти даже Ферстаппена не смог (зато заработал бонусный балл, показав лучший круг).

Вот, собственно, и все.

Ах да – случился рекорд. Впервые в истории «Формулы-1» одна команда оформила четвертый дубль подряд с начала сезона! Но… Если честно, это кого-нибудь серьезно удивило?