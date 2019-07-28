От «Выборгской ракеты» до «Русской торпеды». Все подиумы россиян в «Формуле-1» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 23:30Формула-1Мысин Николай

От «Выборгской ракеты» до «Русской торпеды». Все подиумы россиян в «Формуле-1»

Финишировав третьим на Гран-при Германии, Даниил Квят принес России четвертый подиум в истории «Формулы-1». «Советский спорт» вспомнил все гонки чемпионата мира, в которых наши пилоты оказывались в тройке призеров.

ВЗЛЕТ «ВЫБОРГСКОЙ РАКЕТЫ»

GettyImages-110929307

Гонка: Гран-при Австралии, 2011 год
Пилот: Виталий Петров
Команда: «Лотус»
Позиция на финише: 3

Как это было: После не слишком яркого дебютного сезона Виталий все-таки продлил контракт с командой «Рено», которая зимой стала «Лотусом». А на Гран-при Австралии – первый этап 2011 года – приехал номинальным лидером «конюшни». Парой месяцев ранее на ралли в Италии в жестокой аварии разбился Роберт Кубица, получивший тяжелейшие травмы, так что на замену поляку в Энстоуне пришлось подписывать Нико Хайдфельда. Но опытный немец стал заметно проигрывать россиянину. Что подтвердила уже гонка в Мельбурне.

В квалификации Петров стал 6-м, а сразу после старта пробился на четвертую позицию. Умение грамотно беречь шины и общая высокая скорость болида позволила ему обойтись всего двумя пит-стопами. А за счет этого – подняться на третье место, сразу вслед за Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном (ехавшие в какой-то момент впереди Петрова Фернандо Алонсо и Марк Уэббер были вынуждены лишний раз сменить покрышки). На ней Виталий и финишировал, став первым российским пилотом не только в истории «Формулы-1», но на подиуме.

Факт: Увы, этот успех так и остался для него единственным. В сезоне-2011 Петров еще провел одну яркую гонку, финишировав пятым на дождевом Гран-при Канады. Но частые ошибки команды и проблемы с техникой регулярно приводили к сходам или к непопаданию в очковую зону, а импульсивный характер Виталия обернулся жесткой критикой в адрес «Лотуса». В итоге разгорелся конфликт, и двухлетний контракт россиянина был прекращен досрочно. В 2012 году он выступал в составе «Катерхэма», очков не набрал и впоследствии вовсе покинул «Королевские гонки».

РЕКОРД КВЯТА

GettyImages-482026254

Гонка: Гран-при Венгрии, 2015 год
Пилот: Даниил Квят
Команда: «Ред Булл»
Позиция на финише: 2

Как это было: Квят заменил в «Ред Булле» Феттеля, который осенью 2014 года решил уйти в «Феррари». И стал напарником Даниэля Риккардо. При этом «Быки» заметно сдали по сравнению с основными соперниками, так что до лета 2015-го ни разу не попали на подиум. Все изменилось именно на «Хунгароринге». И первый приз команде принес как раз уфимец.

За неделю до старта Гран-при Венгрии скончался Жюль Бьянки – он так и не пришел в себя после тяжелой аварии в Японии в октябре 2014-го. Пилоты прилетели в Будапешт из Ниццы, где прошли похороны талантливого гонщика. Перед стартом основного заезда память Жюля почтили минутой молчания и трогательной церемонией.

Сама гонка выдалась богатой на события. Судьба тройки призеров решалась на последних кругах. Из-за проблем соперников пилоты «Ред Булла» в какой-то момент вдвоем боролись за подиум. Но Риккардо допустил столкновение с Нико Росбергом, из-за чего обоим гонщикам пришлось заехать на пит-лейн. Даниил Квят перед этим успел пройти Хэмилтона, но – с нарушением правил (выехал за пределы трассы), за что россиянина наказали штрафом в 10 секунд. Однако эта «надбавка» не повлияла на его позицию. Пробившись на второе место, уфимец удержал необходимый отрыв от преследователей, ближайшим из которых стал его напарник. И дебютировал на подиуме. Как и Феттель, и Дэн – его соседи по пьедесталу – Квят посвятил успех Бьянки.

Факт: Вторая позиция Квята в Венгрии помогла ему опередить партнера в общем зачете того чемпионата. Кроме того, она же – лучшая для всех российских гонщиков в истории первой «Формулы».

ЗАПУСК «РУССКОЙ ТОРПЕДЫ»

GettyImages-521775514

Гонка: Гран-при Китая, 2016 год
Пилот: Даниил Квят
Команда: «Ред Булл»
Позиция на финише: 3

Как это было: В квалификации в Шанхае Квят остался шестым, тогда как Риккардо начал гонку со второй позиции. Но сразу после старта Даниил так уверенно рванулся вперед, что опередил двух пилотов «Феррари». При этом Феттель, испугавшись маневра уфимца, дернул руль влево – и едва не вынес своего партнера, Кими Райкконена. «Пролетел, как торпеда!» – ругался немец в радиоэфире, чем предопределил прозвище Квята в «Формуле-1».

Впоследствии Даниил сумел сохранить место в тройке, хотя и пропустил Себастьяна вперед (выиграл Росберг). Феттель после финиша потребовал у россиянина объяснений за его лихой старт, но услышал спокойное: «Это гонки! Расслабься! Я – на подиуме, ты – на подиуме. Что еще обсуждать?». На том пилоты, в общем-то, и разошлись.

Факт: Увы, успех Квята в Китае никак ему не помог, когда спустя две недели на Гран-при России сам Даниил дважды ударил болид Феттеля, испортив гонку и немцу, и себе. После чего был переведен в «Торо Россо» (обратным курсом в главную команду «Ред Булла» отправился Макс Ферстаппен).

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДОЧЕРИ

GettyImages-1164733448

Гонка: Гран-при Германии, 2019 год
Пилот: Даниил Квят
Команда: «Торо Россо»
Позиция на финише: 3

Как это было: Дождевая гонка на «Хоккенхаймринге» запомнится чехардой на пит-стопах, обилием вылетов гонщиков (включая лидеров чемпионата) и необычным итоговым протоколом. Собственно, именно за это мы так и любим «Формулу-1»! Квят стартовал 14-м, долгое время был в тени, но в нужный момент – ближе к финишу – сам принял решение, что стоит перейти на слики, поскольку трасса подсохла. И сделал это ранее всех остальных соперников, за исключением Лэнса Стролла. Что дало Даниилу преимущество – он сразу выбился на 3-е место, а после прошел и канадца в борьбе за вторую позицию. Правда, незадолго до финиша обоих все-таки прошел Феттель на более быстрой «Феррари», но Квят в любом случае сумел попасть на подиум в составе скромной «Торо Россо». И все это – в день рождения своей дочери, которая появилась на свет в ночь перед гонкой в Германии!

Факт: Для «Торо Россо» этот подиум стал только вторым. За всю историю команды. Первый ей принес как раз Феттель – выиграв Гран-при Италии в 2008 году. И тоже в дождевых условиях!

23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
27/07 21:30Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
28/07 22:15Футбол
Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футболаГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал минимальное поражение своей команды в столичном дерби с ЦСКА.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
27/07 08:00Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
28/07 20:00Футбол
Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
27/07 18:45Футбол
Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
Новости
23:51 Футбол СМИ: Московское «Динамо» договорилось о переходе форварда дортмундской «Боруссии»
23:27 Футбол Источник: «Спартак» договорился с «Боруссией» об аренде Шюррле
22:59 Футбол Никола Влашич: Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в пользу ЦСКА
22:47 Футбол Виктор Гончаренко: Единственное, что не нравится в VAR, – теряется игровой ритм
22:44 Футбол Аршавин отреагировал на заявление Дзюбы
22:27 Футбол Алдонин: Могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали
22:01 Футбол Артем Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается
21:45 Футбол Юрий Семин: В матче с ЦСКА «Локомотиву» не хватало Антона Миранчука
21:45 Футбол Васин избежал серьезной травмы
21:35 Формула-1 Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» выгнал Квята. Другим они давали больше воздуха
21:25 Футбол Стал известен лучший игрок матча ЦСКА – «Локомотив»
21:19 Футбол Определились все участники 1/64 финала Кубка России
21:12 Теннис Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне
21:02 Футбол ЦСКА победил «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти
20:56 Футбол «Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю»
20:51 Футбол Тил просит у руководства «АЗ» продать его в «Спартак»
20:50 Футбол Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти
20:30 Футбол Медведев: Хочу обратить внимание критиков на спасения Лунева в матче с «Оренбургом»
20:16 Хоккей «Магнитка» победила «Витязь» в контрольном матче
20:07 Футбол Молодежка «Рубина» в меньшинстве сыграла вничью с «Ахматом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика