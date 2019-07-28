От «Выборгской ракеты» до «Русской торпеды». Все подиумы россиян в «Формуле-1» Финишировав третьим на Гран-при Германии, Даниил Квят принес России четвертый подиум в истории «Формулы-1». «Советский спорт» вспомнил все гонки чемпионата мира, в которых наши пилоты оказывались в тройке призеров.

ВЗЛЕТ «ВЫБОРГСКОЙ РАКЕТЫ»

Гонка: Гран-при Австралии, 2011 год

Пилот: Виталий Петров

Команда: «Лотус»

Позиция на финише: 3

Как это было: После не слишком яркого дебютного сезона Виталий все-таки продлил контракт с командой «Рено», которая зимой стала «Лотусом». А на Гран-при Австралии – первый этап 2011 года – приехал номинальным лидером «конюшни». Парой месяцев ранее на ралли в Италии в жестокой аварии разбился Роберт Кубица, получивший тяжелейшие травмы, так что на замену поляку в Энстоуне пришлось подписывать Нико Хайдфельда. Но опытный немец стал заметно проигрывать россиянину. Что подтвердила уже гонка в Мельбурне.

В квалификации Петров стал 6-м, а сразу после старта пробился на четвертую позицию. Умение грамотно беречь шины и общая высокая скорость болида позволила ему обойтись всего двумя пит-стопами. А за счет этого – подняться на третье место, сразу вслед за Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном (ехавшие в какой-то момент впереди Петрова Фернандо Алонсо и Марк Уэббер были вынуждены лишний раз сменить покрышки). На ней Виталий и финишировал, став первым российским пилотом не только в истории «Формулы-1», но на подиуме.

Факт: Увы, этот успех так и остался для него единственным. В сезоне-2011 Петров еще провел одну яркую гонку, финишировав пятым на дождевом Гран-при Канады. Но частые ошибки команды и проблемы с техникой регулярно приводили к сходам или к непопаданию в очковую зону, а импульсивный характер Виталия обернулся жесткой критикой в адрес «Лотуса». В итоге разгорелся конфликт, и двухлетний контракт россиянина был прекращен досрочно. В 2012 году он выступал в составе «Катерхэма», очков не набрал и впоследствии вовсе покинул «Королевские гонки».

РЕКОРД КВЯТА

Гонка: Гран-при Венгрии, 2015 год

Пилот: Даниил Квят

Команда: «Ред Булл»

Позиция на финише: 2

Как это было: Квят заменил в «Ред Булле» Феттеля, который осенью 2014 года решил уйти в «Феррари». И стал напарником Даниэля Риккардо. При этом «Быки» заметно сдали по сравнению с основными соперниками, так что до лета 2015-го ни разу не попали на подиум. Все изменилось именно на «Хунгароринге». И первый приз команде принес как раз уфимец.

За неделю до старта Гран-при Венгрии скончался Жюль Бьянки – он так и не пришел в себя после тяжелой аварии в Японии в октябре 2014-го. Пилоты прилетели в Будапешт из Ниццы, где прошли похороны талантливого гонщика. Перед стартом основного заезда память Жюля почтили минутой молчания и трогательной церемонией.

Сама гонка выдалась богатой на события. Судьба тройки призеров решалась на последних кругах. Из-за проблем соперников пилоты «Ред Булла» в какой-то момент вдвоем боролись за подиум. Но Риккардо допустил столкновение с Нико Росбергом, из-за чего обоим гонщикам пришлось заехать на пит-лейн. Даниил Квят перед этим успел пройти Хэмилтона, но – с нарушением правил (выехал за пределы трассы), за что россиянина наказали штрафом в 10 секунд. Однако эта «надбавка» не повлияла на его позицию. Пробившись на второе место, уфимец удержал необходимый отрыв от преследователей, ближайшим из которых стал его напарник. И дебютировал на подиуме. Как и Феттель, и Дэн – его соседи по пьедесталу – Квят посвятил успех Бьянки.

Факт: Вторая позиция Квята в Венгрии помогла ему опередить партнера в общем зачете того чемпионата. Кроме того, она же – лучшая для всех российских гонщиков в истории первой «Формулы».

ЗАПУСК «РУССКОЙ ТОРПЕДЫ»

Гонка: Гран-при Китая, 2016 год

Пилот: Даниил Квят

Команда: «Ред Булл»

Позиция на финише: 3

Как это было: В квалификации в Шанхае Квят остался шестым, тогда как Риккардо начал гонку со второй позиции. Но сразу после старта Даниил так уверенно рванулся вперед, что опередил двух пилотов «Феррари». При этом Феттель, испугавшись маневра уфимца, дернул руль влево – и едва не вынес своего партнера, Кими Райкконена. «Пролетел, как торпеда!» – ругался немец в радиоэфире, чем предопределил прозвище Квята в «Формуле-1».

Впоследствии Даниил сумел сохранить место в тройке, хотя и пропустил Себастьяна вперед (выиграл Росберг). Феттель после финиша потребовал у россиянина объяснений за его лихой старт, но услышал спокойное: «Это гонки! Расслабься! Я – на подиуме, ты – на подиуме. Что еще обсуждать?». На том пилоты, в общем-то, и разошлись.

Факт: Увы, успех Квята в Китае никак ему не помог, когда спустя две недели на Гран-при России сам Даниил дважды ударил болид Феттеля, испортив гонку и немцу, и себе. После чего был переведен в «Торо Россо» (обратным курсом в главную команду «Ред Булла» отправился Макс Ферстаппен).

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДОЧЕРИ

Гонка: Гран-при Германии, 2019 год

Пилот: Даниил Квят

Команда: «Торо Россо»

Позиция на финише: 3

Как это было: Дождевая гонка на «Хоккенхаймринге» запомнится чехардой на пит-стопах, обилием вылетов гонщиков (включая лидеров чемпионата) и необычным итоговым протоколом. Собственно, именно за это мы так и любим «Формулу-1»! Квят стартовал 14-м, долгое время был в тени, но в нужный момент – ближе к финишу – сам принял решение, что стоит перейти на слики, поскольку трасса подсохла. И сделал это ранее всех остальных соперников, за исключением Лэнса Стролла. Что дало Даниилу преимущество – он сразу выбился на 3-е место, а после прошел и канадца в борьбе за вторую позицию. Правда, незадолго до финиша обоих все-таки прошел Феттель на более быстрой «Феррари», но Квят в любом случае сумел попасть на подиум в составе скромной «Торо Россо». И все это – в день рождения своей дочери, которая появилась на свет в ночь перед гонкой в Германии!

Факт: Для «Торо Россо» этот подиум стал только вторым. За всю историю команды. Первый ей принес как раз Феттель – выиграв Гран-при Италии в 2008 году. И тоже в дождевых условиях!