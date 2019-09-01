«Это – для Тони». Шарль Леклер посвятил первую победу в карьере погибшему другу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 18:45Формула-1Мысин Николай

«Это – для Тони». Шарль Леклер посвятил первую победу в карьере погибшему другу

Гонка «Гран-при Бельгии» началась с минуты молчания в память о погибшем накануне молодом французе Антуане Юбере. А завершилась первой в карьере (и для «Феррари» в текущем сезоне) победой монегаска Шарля Леклера.

ПОБЕДА ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Они были почти ровесниками – Шарль родился в 1997-м, Антуан – годом ранее. Были знакомы с детства. Говорили на одном языке, хотя и выступали под разными флагами (Леклер – монегаск, Юбер – француз). Гонялись вместе в картинге и в младших формульных сериях. Дружили. Всегда старались поддержать друг друга. Карьера Шарля развивалась стремительнее – в 2018-м он дебютировал в «Формуле-1», а в нынешнем сезоне выступает уже за «Феррари». Но и Юбер был близок к миру «Гран-при» - в прошлом году он выиграл титул в чемпионате GP3, в этом – стал одним из лучших новичков «Формулы-2», одержав две победы (в Монако и Франции) и претендуя на место в топ-3 в общем зачете.

В воскресенье Шарль выиграл свою главную гонку - «Гран-при Бельгии». Но Юбер этого уже не увидел. Он погиб накануне, в чудовищной аварии на легендарной трассе «Спа»…

Машина Антуана в повороте «О Руж» (или, по-русски, «Красная вода») вылетела с трассы, ударилась об отбойник и отскочила обратно на трек. После чего в него на полной скорости (более 300 км/ч) врезался болид Хуан-Мануэля Корреа. Обоих пилотов срочно отправили в госпиталь. Американец сломал обе ноги, получил травму позвоночника, был прооперирован и сейчас находится в реанимации. Спасти Юбера врачи не смогли…

В воскресенье утром Шарль выложил в Инстаграме свое детское фото, где они стоят рядом – совсем еще мальчишки, не знающие, что их ждет впереди… Как же по-разному сложилась их судьбы! Леклер все же выиграл гонку, став третьим самым юным гонщиком в истории, который добился такого успеха (после Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля). И, разумеется, посвятил свой успех погибшему французскому пилоту.

- Мы вместе росли. В своей первой гонке, когда мне было 7 лет, я уже выступал вместе с Тони. То, что случилось – это трудно принять. Я потерял хорошего друга. И пусть, с одной стороны, я осуществил мечту детства, выиграв гонку «Формулу-1». С другой – я не могу в полной мере насладиться этим успехом. Хотя он, конечно, останется в моей памяти навсегда. Как в ней останется и Юбер, - саказал Шарль.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОЧКИ КВЯТА

Сама же гонка выдалась богатой на события. Которых хватало и на первом круге, когда Кими Райкконен едва не выбил в стену Ферстаппена – болиды столкнулись, «Альфа Ромео» финна подбросило, а на «Ред Булле» голландца отвалилось антикрыло. В итоге на длинной прямой он потерял контроль над машиной и вылетел в стену. Хватало и в середине, когда Феттеля за счет командной тактики сначала вывели вперед Леклера (отложив до последнего пит-стоп Шарля), а после попросили вернуть партнеру позицию… В итоге на машине немца быстро «умерли» шины, и он лишился и второго места – остался четвертым.

Хватало и в конце, когда на финишном круге прорвавшийся в очковую зону Антонио Джовинацци вылетел с трассы и разбил болид, а Ландо Норрис сошел из-за поломки мотора, хотя мог занять аж пятое место!

Нас же больше заботило, как выступит Квят. Которого оставили в «Торо Россо», взяв вместо него в «Ред Булл» Алекса Албона. И как проявит себя таец, конечно, заботило тоже – от этого напрямую зависит состав главной команды «Быков» на будущий год (где мы хотим видеть уфимца). В итоге оба выступили здорово. Несмотря на старт из конца – на болидах Алекса и Даниила поставили новую спецификацию моторов «Хонда», что привело к штрафам по 25 позиций для каждого. Так что в квалификации парни не упирались. Зато выбрали отличную от остальных тактику, начав гонку на более жестких покрышках, а после перейдя на «софт». И это дало им солидное преимущество ближе к финишу, когда и Албон, и Квят на каждом круге опережали по сопернику, а то и по два. В итоге Алекс финишировал пятым. А Даниил – на седьмом месте. Гасли? Ну, Гасли показал, что из «Ред Булла» его понизили не зря. Если бы не сход Норриса и Джовинацци, остался бы совсем без очков…

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Еще по теме:
Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон
Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Локомотив» потерял три очка и Алексея Миранчука. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Ростову» и потеряла из-за травмы одного из своих лидеров. 31.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Новости
18:58 Футбол Олег Романцев - о матче «Спартака» с «Зенитом»: Порвем козлов
18:45 Волейбол Волейболистки сборной России обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
18:39 Формула-1 Шарль Леклер: Хотел бы посвятить первую победу Юберу
18:26 Футбол Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над «Арсеналом»
18:14 Футбол «Спартак» - «Зенит». Составы команд
18:11 Формула-1 Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят - седьмой
17:49 Хоккей «Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ
17:29 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром»
17:08 Хоккей Дмитрий Чернышенко: В этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах
16:53 Хоккей Чудинов забил гол броском из своей зоны и вывел «Авангард» вперед (видео)
16:47 Футбол Николай Валуев: Желаю победы чемпиону России в матче со «Спартаком
16:15 Хоккей Шалунов стал автором первой шайбы 12-го сезона КХЛ (видео)
16:03 Футбол «Селтик» обыграл «Рейнджерс»
16:01 Футбол Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:56 Футбол «Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу
15:45 Футбол «Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео)
15:43 Футбол «Марибор» сделал предложение Шишкину, но получил отказ
15:38 Футбол Защитник «Бенфики» проходит медосмотр в «Крыльях»
15:32 Футбол «Урал» – «Краснодар». Хозяева сравняли счет (видео)
15:25 Футбол «Арсенал» – ЦСКА. Гогуа попал в стартовый состав армейцев
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика