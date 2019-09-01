«Это – для Тони». Шарль Леклер посвятил первую победу в карьере погибшему другу

ПОБЕДА ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Они были почти ровесниками – Шарль родился в 1997-м, Антуан – годом ранее. Были знакомы с детства. Говорили на одном языке, хотя и выступали под разными флагами (Леклер – монегаск, Юбер – француз). Гонялись вместе в картинге и в младших формульных сериях. Дружили. Всегда старались поддержать друг друга. Карьера Шарля развивалась стремительнее – в 2018-м он дебютировал в «Формуле-1», а в нынешнем сезоне выступает уже за «Феррари». Но и Юбер был близок к миру «Гран-при» - в прошлом году он выиграл титул в чемпионате GP3, в этом – стал одним из лучших новичков «Формулы-2», одержав две победы (в Монако и Франции) и претендуя на место в топ-3 в общем зачете.

В воскресенье Шарль выиграл свою главную гонку - «Гран-при Бельгии». Но Юбер этого уже не увидел. Он погиб накануне, в чудовищной аварии на легендарной трассе «Спа»…

Машина Антуана в повороте «О Руж» (или, по-русски, «Красная вода») вылетела с трассы, ударилась об отбойник и отскочила обратно на трек. После чего в него на полной скорости (более 300 км/ч) врезался болид Хуан-Мануэля Корреа. Обоих пилотов срочно отправили в госпиталь. Американец сломал обе ноги, получил травму позвоночника, был прооперирован и сейчас находится в реанимации. Спасти Юбера врачи не смогли…

В воскресенье утром Шарль выложил в Инстаграме свое детское фото, где они стоят рядом – совсем еще мальчишки, не знающие, что их ждет впереди… Как же по-разному сложилась их судьбы! Леклер все же выиграл гонку, став третьим самым юным гонщиком в истории, который добился такого успеха (после Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля). И, разумеется, посвятил свой успех погибшему французскому пилоту.

- Мы вместе росли. В своей первой гонке, когда мне было 7 лет, я уже выступал вместе с Тони. То, что случилось – это трудно принять. Я потерял хорошего друга. И пусть, с одной стороны, я осуществил мечту детства, выиграв гонку «Формулу-1». С другой – я не могу в полной мере насладиться этим успехом. Хотя он, конечно, останется в моей памяти навсегда. Как в ней останется и Юбер, - саказал Шарль.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОЧКИ КВЯТА

Сама же гонка выдалась богатой на события. Которых хватало и на первом круге, когда Кими Райкконен едва не выбил в стену Ферстаппена – болиды столкнулись, «Альфа Ромео» финна подбросило, а на «Ред Булле» голландца отвалилось антикрыло. В итоге на длинной прямой он потерял контроль над машиной и вылетел в стену. Хватало и в середине, когда Феттеля за счет командной тактики сначала вывели вперед Леклера (отложив до последнего пит-стоп Шарля), а после попросили вернуть партнеру позицию… В итоге на машине немца быстро «умерли» шины, и он лишился и второго места – остался четвертым.

Хватало и в конце, когда на финишном круге прорвавшийся в очковую зону Антонио Джовинацци вылетел с трассы и разбил болид, а Ландо Норрис сошел из-за поломки мотора, хотя мог занять аж пятое место!

Нас же больше заботило, как выступит Квят. Которого оставили в «Торо Россо», взяв вместо него в «Ред Булл» Алекса Албона. И как проявит себя таец, конечно, заботило тоже – от этого напрямую зависит состав главной команды «Быков» на будущий год (где мы хотим видеть уфимца). В итоге оба выступили здорово. Несмотря на старт из конца – на болидах Алекса и Даниила поставили новую спецификацию моторов «Хонда», что привело к штрафам по 25 позиций для каждого. Так что в квалификации парни не упирались. Зато выбрали отличную от остальных тактику, начав гонку на более жестких покрышках, а после перейдя на «софт». И это дало им солидное преимущество ближе к финишу, когда и Албон, и Квят на каждом круге опережали по сопернику, а то и по два. В итоге Алекс финишировал пятым. А Даниил – на седьмом месте. Гасли? Ну, Гасли показал, что из «Ред Булла» его понизили не зря. Если бы не сход Норриса и Джовинацци, остался бы совсем без очков…