«Серебристым» - золото. «Мерседес» оформил победу в чемпионате и в Кубке конструкторов - Советский спорт
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13 октября 2019 16:01Формула-1Мысин Николай

«Серебристым» - золото. «Мерседес» оформил победу в чемпионате и в Кубке конструкторов

«Гран-при Японии» принес успех Валттери Боттасу, который выиграл третью гонку в сезоне. Но главное – его команда гарантировала себе первое место и в зачете пилотов, и в Кубке конструкторов. Шестой год подряд!

НОВЫЙ ПОУЛ «ФЕРРАРИ»

Супертайфун «Хагибис» - самый мощный за последние 60 лет! – принес немало разрушений на японские острова, но был не способен смыть подавляющее превосходство «Мерседеса». В Японии часто определялся обладатель титула – как среди пилотов, так и среди команд. Нет ничего удивительно, что это случилось и в текущем сезоне – пусть до конца чемпионата еще четыре гонки (США, Мексика, Бразилия, Абу-Даби). Когда одна «конюшня» выигрывает первые восемь «Гран-при», сложно рассчитывать, что вернется интрига. Пусть перед летним перерывом заметно прибавил «Ред Булл», а после – «Феррари». Нет, всем было понятно, кому достанется Кубок конструкторов. И личный титул.

При этом «Хагибис» все же внес долю смуты – в само расписание уик-энда. В Японии отменили заезды нескольких младших «Формул» и отказались от всех субботних стартов. В итоге гонщики остались без третьей практики, а квалификацию перенесли на воскресенье. И если бы она не состоялась, то порядок на старте был бы составлен согласно результатам второй пятничной тренировки (то есть, первый ряд достался бы «Мерседесам»). Впрочем, все обошлось. Тайфун побушевал, да отправился дальше, над «Сузукой» поднялось солнце, небо рассеялось, дождь закончился, пилоты смогли сесть за руль.

И поул-позицию – шестой раз подряд! – завоевал гонщик «Феррари». Если конкретно – Себастьян Феттель.

Но, к сожалению поклонников «Скудерии», ни победа немца в квалификации, ни второе место Шарля Леклера шансов на победу им не добавили. Первым на финише оказался все равно «Мерседес».

ПОДАРОК ДЛЯ ВАЛТТЕРИ

Правда, не Льюиса. А Валттери Боттаса.

Помните, как финна поприветствовал главный стратег команды Джеймс Воулз на прошлогоднем «Гран-при России», когда, по сути, отдал приказ пропустить вперед Льюиса? Знаменитое «Валттери, это Джеймс» стало своеобразным мемом среди болельщиков «Формулы-1». Конкретно эту фразу мы больше не слышали, но ситуации, подобные тому, что была тогда в Сочи, случались не раз. Боттаса часто задвигали в угоду Хэмилтону – то зазывая на лишний пит-стоп, то подолгу оставляя на трассе на «убитых» покрышках, то просто говоря, чтобы отдал позицию напарнику… Всем давно ясно, кто в команде Прима, а кто – Санчо Пансо. Но именно сейчас, в Японии, никакого «Валттери, это Джеймс» мы не видели. И финну дали одержать победу. Тем более, он – заслужил.

На старте Феттель допустил ошибку – начал движение за мгновение до того, как погасли огни светофора. Себ тут же дал по тормозам, что помогло избежать наказания за фальстарт, но упустил драгоценное время. И пропустил вперед Валттери, который среагировал мгновенно, обойдя две «Феррари» по внешнему радиусу. В попытке изменить ситуацию, «Скудерия» пойдет ва-банк – изменит тактику для немца, зазвав его на пит-стоп дважды. «Мерседес» в случае с Боттасом решил сделать так же. При этом Льюис оставался на трассе, не торопясь опять менять резину. И, разумеется, вышел в лидеры. Заставив Валттери слегка понервничать, спросив у своего инженера: «А Льюис-то в боксы поедет?».

Если бы «Мерседес» захотел вновь «включить Джеймса», то это был бы идеальный момент. Поскольку даже на более старой резине темп Хэмилтона был не ниже, чем темп Боттаса. И он вполне мог финишировать без лишнего пит-стопа на той же позиции лидера. Но вновь обижать финна не стали. Так что пит-стоп британец все-таки провел. После чего откатился на третью позицию, пропустив вперед Феттеля. А Валттери – победил. Третий раз в сезоне. Шестой раз в карьере.

Все это, на самом деле, частности. Главное – «Мерседес» обеспечил себе Кубок конструкторов. И победу в чемпионате. Поскольку шанс обойти Льюиса теперь имеет только Боттас. Феттель, Леклер и Ферстаппен их уже потеряли. Хотя и с Валттери, конечно, все ясно…

ОШИБКА КВЯТА

В остальном гонка запомнилась разве что аварией Леклера и Ферстаппена на старте, когда монегаск выбил Макса во втором повороте, а после два круга ехал со сломанным крылом, несмотря на призыв двигать в боксы. Чем думал Шарль, сказать сложно, ведь риск был большой – часть конструкции могла отлететь в шлем другого пилота, создав крайне опасную ситуацию! К счастью, в итоге, обошлось. Для всех, кроме Ферстаппена (он в итоге сошел). И Леклера – его оштрафовали на 15 секунд, что стоило парню одной позиции.

А Даниил Квят… Увы, остался без очков. Поскольку провалил квалификацию (остался 14-м, тогда как Пьер Гасли вышел в третий сегмент и стартовал 9-м). И столкнулся с проблемами в гонке. В том числе – с крайне странной тактикой команды, которая передержала его на «убитом» комплекте резины, что помешало Даниилу пробиться в топ-10 (шанс был!).

- Не знаю, что там со стратегией, я не успел еще все изучить. Но то, что случилась проблема на старте, могу сказать очень уверенно. У нас произошел какой-то сбой, передачи переключались неправильно, из-за этого я медленно тронулся с места, - признался Квят. – Зато потом мы смогли отыграться, и гонку провели уверенно – хоть и не набрали очки. Думаю, темп был неплохой. И в целом я могу быть доволен.

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