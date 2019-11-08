А чемпион-то – дутый. Что не так с титулами Хэмилтона

ЛИЦЕМЕРИЕ

Знаете, что многих раздражает в Льюисе? Его интервью. Точнее, те моменты, когда британец говорит о том, как тяжело ему даются победы…

Вот, например, «признание» после Гран-при США. Того самого, принесшего Хэмилтону его шестой титул.

– Это ни в коем случае не легкая победа! Наш новый болид получился совсем непростым. В начале, в Мельбурне, мы думали, что сильно уступаем. И каждый Гран-при становился для нас испытанием. Вторая часть сезона стала самой тяжелой из всех, что были за семь лет в «Мерседесе». Нам всем пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы ответить на вызов, брошенный «Ред Буллом» и «Феррари». Но мы сумели это сделать и добились тяжелой победы!

Нет, серьезно – к чему такое лицемерие? Никто не говорит, что выигрывать гонки просто. Работа гонщика – это тяжелый физический и умственный труд, сопряженный с риском для жизни. Да, не таким высоким, как 30-40 лет назад, но тем не менее… В любом спорте победы даются ценой огромных усилий. Тут к Льюису претензий нет. Но вот зачем делать акцент на «непростой машине», «отставании от соперников», «напряженной битве с «Феррари» и «Ред Буллом»? Чтобы искусственно повысить значимость своих побед? Создать иллюзию, будто была интрига? Пустить болельщикам пыль в глаза? Этим, кстати, грешат все в «Мерседесе», включая и босса команды. Но Льюис делает это чаще других.

И это временами просто бесит!

Поскольку «непростая машина» привезла Хэмилтону с Валттери Боттасом 10 дублей в 19 гонках сезона! Поскольку отставание в квалификациях (здесь «Феррари» действительно в целом смотрелась быстрее) с лихвой перекрывалось преимуществом «Мерседесов» в гонках. Поскольку резина «Пирелли» – случайно или нет – который год лучше всего работает именно на серебристых болидах. И в отличие от «Быков» и «Скудерии», у «Мерседеса» – с его-то «непростой машиной»! – не было ни единого схода из-за поломки техники! Боттас лишь раз не добрался до финиша, разбив болид на мокрой трассе в Германии. А Льюис добирался всегда, и всякий раз – в топ-10!

Ох, какой сложной получилась машина… Как тяжело было на ней бороться за победы…

И конкуренция со стороны «Феррари» и «Быков» – тоже миф. Тут нет вопросов к самому «Мерседесу» – и гонщики команды, и механики, инженеры, и руководство: весь персонал просто блестяще выполнил работу. Соперники так не смогли. У них было много ошибок – как по тактике, так и по пилотажу. У них горели моторы, ломались коробки, не прикреплялись на пит-стопах колеса… Если и были шансы – у того же Себастьяна Феттеля – навязать Льюису реальную борьбу за титул, они все кончились еще до лета. И громкие слова о том, как англичанину «пришлось непросто», в реальности отдают лицемерием. А на попытку «подсластить пилюлю» оппонентам («Вы тоже молодцы, задали нам жару!») это совсем не похоже.

Настоящие чемпионы так себя не ведут. Им прибедняться незачем.

КОМАНДА

Сам факт, что Льюис выиграл пять титулов за шесть последних лет, впечатляет. В истории не так много подобных примеров! Точнее, всего два – победы Шумахера-старшего (2000-2004) и Феттеля (2010-2013). В общем, все. Успехи Фанхио в 50-х оставим за скобками – «Формула-1» тогда была совсем другой.

Но значит ли это, что Хэмилтон – такой великий гонщик, как можно сказать по его результатам?

В «Формуле-1» почти все зависит от техники. Примерно 70 процентов успеха – залог надежности и скорости машины. Да, остальное в руках гонщика, но согласитесь – даже великий пилот не сможет выиграть титул за рулем плохого болида! Примеров достаточно. Из последних – мучения Фернандо Алонсо в «Макларене». У Хэмилтона, как и у Шумахера, и у Феттеля в период их доминирования, с машиной был полный порядок. И все же, ни «Феррари» в начале нулевых, ни «Ред Булл» в начале десятых не доминировали так, как «Мерседес» – последние шесть лет!

Вот вам конкретные цифры.

В 2000 году Шумахер выиграл трофей досрочно, но вот его напарник – Рубенс Барикелло – в чемпионате остался четвертым. Что говорит об одном – «Макларен» ехал не медленнее, чем «Феррари»! Это именно Михаэль за счет таланта и природной скорости сумел разгромить и Мику Хаккинена, и Дэвида Култхарда. В 2003-м судьба чемпионского титула решилась лишь в последней гонке, когда немец вырвал победу у Кими Райкконена из того же «Макларена» (опередив его всего на 2 очка!) и Хуана-Пабло Монтойи из «Уильямса».

Феттель в 2010 и 2012 годах брал титулы опять же в решающих гонках. С большим трудом (не без везения, а один раз – и не без помощи Виталия Петрова) опередив Алонсо. В итоге и Себ, и Михаэль как минимум по два раза побеждали «на тоненького». Что было у Льюиса? Да ровным счетом ничего!

Его единственным реальным соперником все эти годы оставался один человек – напарник по команде. Причем лишь раз – в 2016-м – борьба вышла реальной и упорной. И, кстати, Хэмилтон ее проиграл (Нико Росберг тогда стал чемпионом). В остальные разы что тот же Росберг (2014-2015), что Боттас (с 2017 года) теряли шансы на титул задолго до последних Гран-при. Причем, не без помощи команды, которая часто делала ставку на Льюиса, придерживая прыть его партнеров (особенно это касается финна). Сбой в системе случился лишь раз, когда в «Мерседесе» решили, что было бы здорово, если бы чемпионат в составе немецкой «конюшни» взял именно немецкий гонщик. Иначе Хэмилтон был бы уже семикратным.

Да, это не отменяет заслуг самого Льюиса. Но будем честными – когда одна команда доминирует с таким превосходством, на протяжении столь долгого времени, это автоматически снижает значимость усилий пилота. Будь вместо Хэмилтона кто-нибудь еще, кого бы «Мерседес» тянул всеми силами (а не лишал побед приказами из боксов, как не раз было с Боттасом), он тоже бы стал шестикратным. Хоть тот же Валттери. Хоть Эстебан Окон или Паскаль Верляйн. И как при подобном раскладе говорить о величии Льюиса?

ПРОСТОЕ ВЕЗЕНИЕ

Если Шумахер сам подготовил «Феррари» к победам, вытащив команду из двух десятилетий неудач, то Хэмилтон пришел на все готовое. База для успехов «Мерседеса» была заложена раньше – еще Россом Брауном, за несколько лет до него (и, кстати, снова не без помощи Шумахера, которого Льюис в итоге сменил). Британец не участвовал в долгом процессе становления «конюшни». Не приглашал с собой топовых специалистов, способных заложить фундамент будущих побед. Он просто принял предложение, отъездил переходный сезон-2013 и дальше пожинал плоды работы других людей – как только началась «гибридная эра», к которой «Мерседес» подготовился лучше других. Молодец? Безусловно. И в спорте без везения тоже никуда. Но в «Формуле-1», возможно, никому в истории не везло так, как Льюису. А это волей-неволей обесценивает его трофеи.

Ведь одна победа Райкконена в составе «Феррари», добытая в ярчайшей борьбе с тем же Хэмилтоном и Алонсо в сезоне-2007, когда за два этапа Гран-при до финиша чемпионата финн уступал им почти 20 очков (а за победу начисляли 10!), выглядит куда более яркой и впечатляющей, чем пять титулов Льюиса на «Мерседесе».