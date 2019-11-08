А чемпион-то – дутый. Что не так с титулами Хэмилтона - Советский спорт
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08 ноября 2019 12:00Формула-1Мысин Николай

А чемпион-то – дутый. Что не так с титулами Хэмилтона

Льюис Хэмилтон ожидаемо выиграл чемпионат мира и завоевал шестой титул. Но значит ли это, что британец – великий? И что мешает назвать Льюиса одним из лучших гонщиков в истории?

ЛИЦЕМЕРИЕ

Знаете, что многих раздражает в Льюисе? Его интервью. Точнее, те моменты, когда британец говорит о том, как тяжело ему даются победы…

Вот, например, «признание» после Гран-при США. Того самого, принесшего Хэмилтону его шестой титул.

– Это ни в коем случае не легкая победа! Наш новый болид получился совсем непростым. В начале, в Мельбурне, мы думали, что сильно уступаем. И каждый Гран-при становился для нас испытанием. Вторая часть сезона стала самой тяжелой из всех, что были за семь лет в «Мерседесе». Нам всем пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы ответить на вызов, брошенный «Ред Буллом» и «Феррари». Но мы сумели это сделать и добились тяжелой победы!

Нет, серьезно – к чему такое лицемерие? Никто не говорит, что выигрывать гонки просто. Работа гонщика – это тяжелый физический и умственный труд, сопряженный с риском для жизни. Да, не таким высоким, как 30-40 лет назад, но тем не менее… В любом спорте победы даются ценой огромных усилий. Тут к Льюису претензий нет. Но вот зачем делать акцент на «непростой машине», «отставании от соперников», «напряженной битве с «Феррари» и «Ред Буллом»? Чтобы искусственно повысить значимость своих побед? Создать иллюзию, будто была интрига? Пустить болельщикам пыль в глаза? Этим, кстати, грешат все в «Мерседесе», включая и босса команды. Но Льюис делает это чаще других.

И это временами просто бесит!

Поскольку «непростая машина» привезла Хэмилтону с Валттери Боттасом 10 дублей в 19 гонках сезона! Поскольку отставание в квалификациях (здесь «Феррари» действительно в целом смотрелась быстрее) с лихвой перекрывалось преимуществом «Мерседесов» в гонках. Поскольку резина «Пирелли» случайно или нет – который год лучше всего работает именно на серебристых болидах. И в отличие от «Быков» и «Скудерии», у «Мерседеса» с его-то «непростой машиной»! – не было ни единого схода из-за поломки техники! Боттас лишь раз не добрался до финиша, разбив болид на мокрой трассе в Германии. А Льюис добирался всегда, и всякий раз – в топ-10!

Ох, какой сложной получилась машина… Как тяжело было на ней бороться за победы…

И конкуренция со стороны «Феррари» и «Быков» тоже миф. Тут нет вопросов к самому «Мерседесу» и гонщики команды, и механики, инженеры, и руководство: весь персонал просто блестяще выполнил работу. Соперники так не смогли. У них было много ошибок – как по тактике, так и по пилотажу. У них горели моторы, ломались коробки, не прикреплялись на пит-стопах колеса… Если и были шансы – у того же Себастьяна Феттеля – навязать Льюису реальную борьбу за титул, они все кончились еще до лета. И громкие слова о том, как англичанину «пришлось непросто», в реальности отдают лицемерием. А на попытку «подсластить пилюлю» оппонентам («Вы тоже молодцы, задали нам жару!») это совсем не похоже.

Настоящие чемпионы так себя не ведут. Им прибедняться незачем.

КОМАНДА

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Сам факт, что Льюис выиграл пять титулов за шесть последних лет, впечатляет. В истории не так много подобных примеров! Точнее, всего два – победы Шумахера-старшего (2000-2004) и Феттеля (2010-2013). В общем, все. Успехи Фанхио в 50-х оставим за скобками – «Формула-1» тогда была совсем другой.

Но значит ли это, что Хэмилтон – такой великий гонщик, как можно сказать по его результатам?

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В «Формуле-1» почти все зависит от техники. Примерно 70 процентов успеха – залог надежности и скорости машины. Да, остальное в руках гонщика, но согласитесь – даже великий пилот не сможет выиграть титул за рулем плохого болида! Примеров достаточно. Из последних – мучения Фернандо Алонсо в «Макларене». У Хэмилтона, как и у Шумахера, и у Феттеля в период их доминирования, с машиной был полный порядок. И все же, ни «Феррари» в начале нулевых, ни «Ред Булл» в начале десятых не доминировали так, как «Мерседес» последние шесть лет!

Вот вам конкретные цифры.

В 2000 году Шумахер выиграл трофей досрочно, но вот его напарник – Рубенс Барикелло – в чемпионате остался четвертым. Что говорит об одном – «Макларен» ехал не медленнее, чем «Феррари»! Это именно Михаэль за счет таланта и природной скорости сумел разгромить и Мику Хаккинена, и Дэвида Култхарда. В 2003-м судьба чемпионского титула решилась лишь в последней гонке, когда немец вырвал победу у Кими Райкконена из того же «Макларена» (опередив его всего на 2 очка!) и Хуана-Пабло Монтойи из «Уильямса».

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Феттель в 2010 и 2012 годах брал титулы опять же в решающих гонках. С большим трудом (не без везения, а один раз – и не без помощи Виталия Петрова) опередив Алонсо. В итоге и Себ, и Михаэль как минимум по два раза побеждали «на тоненького». Что было у Льюиса? Да ровным счетом ничего!

Его единственным реальным соперником все эти годы оставался один человек – напарник по команде. Причем лишь раз – в 2016-м – борьба вышла реальной и упорной. И, кстати, Хэмилтон ее проиграл (Нико Росберг тогда стал чемпионом). В остальные разы что тот же Росберг (2014-2015), что Боттас (с 2017 года) теряли шансы на титул задолго до последних Гран-при. Причем, не без помощи команды, которая часто делала ставку на Льюиса, придерживая прыть его партнеров (особенно это касается финна). Сбой в системе случился лишь раз, когда в «Мерседесе» решили, что было бы здорово, если бы чемпионат в составе немецкой «конюшни» взял именно немецкий гонщик. Иначе Хэмилтон был бы уже семикратным.

Да, это не отменяет заслуг самого Льюиса. Но будем честными – когда одна команда доминирует с таким превосходством, на протяжении столь долгого времени, это автоматически снижает значимость усилий пилота. Будь вместо Хэмилтона кто-нибудь еще, кого бы «Мерседес» тянул всеми силами (а не лишал побед приказами из боксов, как не раз было с Боттасом), он тоже бы стал шестикратным. Хоть тот же Валттери. Хоть Эстебан Окон или Паскаль Верляйн. И как при подобном раскладе говорить о величии Льюиса?

ПРОСТОЕ ВЕЗЕНИЕ

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Если Шумахер сам подготовил «Феррари» к победам, вытащив команду из двух десятилетий неудач, то Хэмилтон пришел на все готовое. База для успехов «Мерседеса» была заложена раньше – еще Россом Брауном, за несколько лет до него (и, кстати, снова не без помощи Шумахера, которого Льюис в итоге сменил). Британец не участвовал в долгом процессе становления «конюшни». Не приглашал с собой топовых специалистов, способных заложить фундамент будущих побед. Он просто принял предложение, отъездил переходный сезон-2013 и дальше пожинал плоды работы других людей как только началась «гибридная эра», к которой «Мерседес» подготовился лучше других. Молодец? Безусловно. И в спорте без везения тоже никуда. Но в «Формуле-1», возможно, никому в истории не везло так, как Льюису. А это волей-неволей обесценивает его трофеи.

Ведь одна победа Райкконена в составе «Феррари», добытая в ярчайшей борьбе с тем же Хэмилтоном и Алонсо в сезоне-2007, когда за два этапа Гран-при до финиша чемпионата финн уступал им почти 20 очков (а за победу начисляли 10!), выглядит куда более яркой и впечатляющей, чем пять титулов Льюиса на «Мерседесе».

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Льюис – настоящий чемпион. Почему Хэмилтон – действительно великий гонщик

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