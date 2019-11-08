Льюис – настоящий чемпион. Почему Хэмилтон – действительно великий гонщик - Советский спорт
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08 ноября 2019 11:50Формула-1Мысин Николай

Льюис – настоящий чемпион. Почему Хэмилтон – действительно великий гонщик

В шестой раз став чемпионом мира, Льюис Хэмилтон обошел по количеству титулов Хуана-Мануэля Фанхио и теперь уступает лишь Михаэлю Шумахеру.

Вы сомневаетесь, что он заслуженно вошел в историю? Не сомневайтесь. Вот три причины считать, что он великий по праву.

ТАЛАНТ И МАСТЕРСТВО

Можно говорить что угодно – про скорость машины, доминирование «Мерседеса» и слабого партнера по команде. Но нельзя отрицать один факт: Льюис – действительно классный гонщик! Он был таким, когда только пришел – в свой первый же сезон в «Макларене» дал бой Фернандо Алонсо и едва не взял титул. Убедил нас в 2008-м – своим первым чемпионским трофеем, буквально вырванным из рук Фелипе Массы на последнем круге последней гонки в Бразилии.

И с каждым разом Хэмилтон продолжал становиться сильнее.

Не его вина в том, что соперники ошибаются чаще, а другие команды неспособны построить машину, которая превосходила бы его болид по скорости. К тому же, потенциал техники надо реализовывать! Если вы думаете, что за рулем «Мерседеса» условный Пастор Мальдонадо или Шинджи Накано тоже стали бы чемпионами, вы наивны. Залог успехов Льюиса – не только в уровне его машины (которую болельщики так любят называть «самовозкой»). Но в его технике пилотажа. В его стабильности. В его умении атаковать на пределе, при этом – не переходя грань разумного риска. Что, кстати, свойственно не всем пилотам. Даже с приставкой «топ». Вспомните «глупые» аварии Себастьяна Феттеля – их было немало даже в этом сезоне.

Когда-то Льюиса отличала горячность, присущая юными гонщикам. Но с опытом он стал взрослее и мудрее. Хэмилтон больше не лезет на рожон. Всегда трезво мыслит. Он готов уступить, если видит, что последствия рисковой атаки (или излишне жесткой обороны) могут закончиться сходом. Иногда лучше уступить 7 очков (разница между 1-м и 2-м местом в гонке), чем потерять 18 (положенных за вторую позицию). Но и излишне осторожным его не назовешь. Хэмилтон умеет обгонять. Умеет выжимать из техники максимум. Даже на трассах, на которых «Мерседес» в силу специфики своих болидов заведомо уступал конкурентам (как правило, на городских треках в Баку, Монте-Карло, Сингапуре), он регулярно умудрялся давать бой соперникам, финишировать впереди них… Если есть шанс – Льюис его использует. Дождь? Старт с последнего ряда? Не вовремя выехавший сейфти-кар, который спутал всю стратегию по пит-стопам? Хэмилтона ничего не пугает. Он одинаково быстр как на сухой, так и на мокрой трассе. Он быстро принимает решения, как перестроить тактику, используя заминки соперников. Он может выдать прорыв с 20-го места на подиум, что мы видели в двух прошлых сезонах. Это ли – не признак действительно великого гонщика? Что удивительного в том, что на лучшей машине он выиграть пять своих титулов?

В конце концов, пусть у тебя всего один соперник напарник, его ведь тоже надо победить? А Льюис уверенно опережал Нико Росберга (за исключением 2016 года, но там немцу подыграли в команде). И точно смотрится сильнее Валттери Боттаса. Как бы финн ни старался показывать, что тоже претендует на титул…

РАБОТА С КОМАНДОЙ

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Переход Льюиса из «Макларена» стал когда-то сенсацией. Родную команду, которая вела его с картинга, он поменял на «Мерседес». При том, что в сезоне-2012 (когда Хэмилтон принял решение) «Макларен» был на голову сильнее «серебристых»! Это ли – не признак характера?

Может, Хэмилтону и повезло, что он попал в «конюшню», которая спустя всего один сезон стала безоговорочно лучшей. Но он рискнул сделать такую ставку. А жизнь, как и удача, любит смелых.

При этом нельзя говорить, что в скорости машин «Мерседеса» нет заслуги британца. Конечно, чертежами занимался не он. И не он разрабатывал двигатель. Но обратная связь от гонщика крайне важна для инженеров. Если пилот не может объяснить, что ему нужно, что мешает, что стоит исправить (и как это сделать), с ним сложно работать. Поэтому так ценятся пилоты, которые не просто крутят руль (и жмут на педали), но и неплохо разбираются в технике. Вот Льюис – из числа последних. И его помощь в работе над машиной нельзя недооценивать. Причем, эта работа ведется постоянно. Никто так эффективно не обновляет болиды по ходу сезона, как «Мерседес». Без участия гонщиков это попросту невозможно!

Да, не Льюис построил, но он сплотил эту команду вокруг себя. Заручился поддержкой всего коллектива – от главных боссов в лице Тото Вольфа и покойного уже Ники Лауды, до рядовых механиков, меняющих колеса на пит-лейне. Да, он сам выбрал напарника после ухода Нико. И кто-то говорит, что специально требует оставлять Боттаса, поскольку Валттери значительно слабее а значит, не угрожает позициям Хэмилтона. Пусть так. Но разве простому пилоту позволили бы подобные «бонусы»? На этом уровне такое доверяют только лидеру. А Хэмилтон – действительно лидер. Не только на трассе. Но и за пределами трека.

МОТИВАЦИЯ

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В спорте никуда без амбиций. Но как их сохранить, если пришел успех? Когда есть и победы, и титулы, а банковский счет каждый год пополняется на 40-50 миллионов? Как заставлять себя работать на износ, даже – еще эффективней, чем раньше?

Нет, это удается не всем.

В истории много примеров, когда отличные пилоты резко «сдувались», став чемпионами. Вспомним Жака Вильнева. Или, например, Кими Райкконена. Вспомним пример Росберга, который завершил карьеру в 2016 году, когда взял титул в борьбе с Льюисом. Это стало шоком для всех! В том числе – для «Мерседеса». Сам Нико объяснил это тем, что хочет посвятить время семье. Что добился поставленной цели и не видит особого смысла гоняться дальше в «Формуле-1». С одной стороны, смотрелось и эффектно, и красиво – немец ушел непобежденным, с высоко поднятой головой. С другой – многим не без причин показалось, что Росберг просто испугался дальнейшей конкуренции с Льюисом. Мол, повезло разок выиграть, зачем дразнить удачу дальше? Вдруг Хэмилтон его «уничтожит»? Он ведь мог! Но даже если Нико не струсил, и так понятно – ни мотивации, ни амбиций у него не осталось.

Великими так не становятся.

Великими становятся тогда, когда каждый успех не делает тебя сытым. Наоборот – лишь обостряет голод и жажду до новых побед! Это как раз про Хэмилтона.

Меня пугает мысль, что наступит день, когда придется закончить карьеру. Не знаю, достиг ли я своего пика, но мы видим, что он где-то рядом. Тем не менее, внутри меня полно энергии. И я могу продолжать бежать свой марафон. Мне нравится думать, что то, что я делаю – это искусство. Что своими победами я создаю шедевр. И точно знаю – он еще на закончен, рассказал как-то Льюис.

Не удивляйтесь, если в будущем году он возьмет седьмой титул и догонит Михаэля Шумахера. И точно не сомневайтесь, что Хэмилтон по праву заслужил каждый свой трофей.

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А чемпион-то – дутый. Что не так с титулами Хэмилтона

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