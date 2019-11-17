Квят не попал на праздник «Ред Булла». Партнер россиянина – второй в Сан-Пауло, Даниил – лишь 10-й - Советский спорт
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17 ноября 2019 22:42Формула-1Мысин Николай

Квят не попал на праздник «Ред Булла». Партнер россиянина – второй в Сан-Пауло, Даниил – лишь 10-й

«Гран-при Бразилии» принес победу Максу Ферстаппену, Пьер Гасли на «Торо Россо» сенсационно финишировал вторым.

Алекса Албона ценой аварии на подиум не пустил Льюис Хэмилтон. И только Даниил Квят из всех пилотов «Ред Булла» не поучаствовал в борьбе за место в тройке лучших.

И как обидно, что такая гонка не решала почти ничего! По крайней мере – в плане битвы за титул или за Кубок конструкторов. Но мы-то знаем, что уик-энды в Бразилии принципиально не бывают скучными. Не стал исключением и этот «Гран-при».

- Это тебе за прошлый год! – послышалось в наушниках Ферстаппена после финиша. Пожалуй, лучшее определение того, что случилось. Год назад Макс тоже должен был выиграть на «Интерлагосе». Но при обгоне кругового не поделил трассу с Эстебаном Оконом и стал жертвой маневра француза.

- Наверное, это карма моего папы, - шутил на днях Макс. Вспомнив такой же эпизод 2001 года. Тогда – что интересно, тоже в Бразилии! – отец голландца Йос Ферстаппен сам будучи круговым выбил Хуана-Пабло Монтойю, боровшегося за победу. Но если «формульные» боги воздали Максу за грехи его предка, то ныне все сполна компенсировали. Голландец выиграл в Сан-Пауло квалификацию, уверенно провел гонку и заслуженно добился успеха.

При этом по ходу заезда хватало ярчайших событий!

Так, Валттери Боттас в попытке достать Шарля Леклера, который ехал на более жестких покрышках, вскипел в прямом смысле – спалил двигатель своего «Мерседеса». Сошел. Второй сюрприз преподнесли «Феррари». Пилоты «Скудерии» подготовили «шикарный» подарок для босса – шеф «конюшни» Маттиа Бинотто как раз отпраздновал 60-й день рождения. Вместо победы в гонке Себастьян Феттель и тот же Леклер сошлись в борьбе за подиум за 5 кругов до финиша и… допустили столкновение колесами. У обоих – прокол, оба – в итоге сошли. Виновен однозначно Себастьян, сместившийся на прямой в сторону монегаска. Он долго после этого стоял у замершей машины, чесал затылок, думал о случившемся... Но что-то исправить уже точно не мог.

И тут случилось странное – после вылета двух «Феррари» на трассу выехал сейфти-кар, а Льюис Хэмилтон зачем-то отправился в боксы. В итоге тройку лучших составили два пилота «Ред Булла» (Ферстаппен и Алекс Албон), а также – внимание! – Пьер Гасли. Британец вернулся как раз вслед за последним. И, разумеется, мгновенно обогнал его на рестарте. До финиша оставалось два круга, и Льюис продолжал атаковать… Но не рассчитал свои силы, и в попытке пройти еще Албона воткнулся носом в болид тайца, развернув Александра. И сам опять пустил вперед Пьера. В итоге Хэмилтона финишировал третьим, но может потерять это место, если судьи его оштрафуют. Тем более, британец свою вину признал.

Ох, надо было слышать крики радости Гасли после финиша на втором месте. Именно так звучит счастье! Он больше половины сезона проехал в «Ред Булле», но на подиум так и не поднялся. Зато каким-то чудом сделал это в составе дочерней команды… Конечно же, заслужил.

И только Квят, увы, никак не участвовал в этом празднике. Даниил был быстр на практиках, регулярно заезжая в топ-10. Но провалил квалификацию, оставшись 16-м. По ходу всей гонки он вел борьбу вдалеке от топ-10. Потом, на фоне всех описанных событий, сумел подняться на 10-ю позицию. И все-таки заработал очко. Но, признаем, на фоне успеха Гасли это совсем никак не котируется… А виноватых, в общем, нет. Кроме самого Даниила.

СТАТИСТИКА

Гран-при Бразилии. Сан-Пауло

Гонка. 1. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»). 2. Гасли (Франция, «Торо Россо») – отставание 6,077. 3. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 6,139. 4. Сайнс (Испания, «Макларен») – 8,896. 5. Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») – 9,452. 6. Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – 10,201. 7. Риккардо (Австралия, «Рено») – 10,541. 8. Норрис (Великобритания, «Макларен») – 11,204. 9. Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – 11,529. 10. Квят (Россия, «Торо Россо») - 11,931.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 396 очков. 2. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 314. 3. Ферстаппен – 260. 4. Леклер (Монако, «Феррари») – 249. 5. Феттель (Германия, «Феррари») – 230. 6. Гасли – 95. 7. Сайнс – 92. 8. Албон (Таиланд, «Ред Булл») – 84. 9. Риккардо – 52. 10. Перес – 45. 11. Норрис – 45. 12. Райкконен – 41. 13. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 37. 14. Квят – 36. 15. Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – 21. 16. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 20. 17. Джовинацци – 12. 18. Грожан (Франция, «Хаас») – 8. 19. Кубица (Польша, «Уильямс») – 1.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 710. 2. «Феррари» - 479. 3. «Ред Булл» - 391. 4. «Макларен» - 137. 5. «Рено» - 89. 6. «Торо Россо» - 84. 7. «Рейсинг Пойнт» - 66. 8. «Альфа Ромео» - 53. 9. «Хаас» - 28. 10. «Уильямс» - 1.

Примечание. При равенстве очков учитываются лучшие места пилотов в гонках.

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