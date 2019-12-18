Квят поедет в «Альфе». Правда, это та же «Торо Россо» - Советский спорт
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18 декабря 2019 13:00Формула-1Мысин Николай

Квят поедет в «Альфе». Правда, это та же «Торо Россо»

До нового чемпионата мира осталось три месяца. Что изменилось в «Формуле-1»? На самом деле – очень немногое. «Советский спорт» подготовил отчет.

СОСТАВЫ

В «Формуле-1» не так часто случаются кардинальные обновления. Но нынешнее межсезонье получилось особенно скучным. Фактически, всего две «конюшни» решились на изменения в списке пилотов. Можно, конечно, вспомнить про перемены в системе «Ред Булла». Но рокировка между Алексом Албоном, который стал напарником Макса Ферстаппена в главной команде, и Пьером Гасли, отправленным на понижение в «Торо Россо», произошла еще летом. Боссы «Быков» держали интригу, кто будет выступать в их коллективах в 2020-м, но в итоге всех оставили по местам. Правда, одно важное изменение здесь все же случилось – сама «Торо Россо» отныне меняет название. И с будущего года Даниил Квят и Гасли начнут представлять… «Альфа Таури». Это решение концерна «Ред Булл», который таким образом планирует продвинуть свой бренд одежды.

А вот изменения в составах коснутся лишь «Рено» и «Уильямса».

В Энстоуне решили, что за французскую команду все-таки должен выступать французский гонщик. И с Нико Хюлькенбергом не стали продлевать контракт. Немец провел в чемпионате мира целых 8 сезонов, выступил в 159 Гран-при, при этом ни разу не добрался до подиума. В истории он – абсолютный лидер по количеству гонок без попаданий в топ-3! Похоже, надолго таковым и останется. И уж совсем наверняка его карьера в «Формуле-1» окончена. Новых предложений Нико не дождался. Вряд ли дождется и в будущем. Напарником Даниэля Риккардо отныне будет Эстебан Окон. Талантливый пилот, уже выступавший в «Форс Индии», так и не получил приглашения в «Мерседес» – там еще на сезон оставили Валттери Боттаса. В итоге, выбил себе «вольную» от немецкой команды, контракт с которой подписал еще в младших сериях. И перешл в «Рено». В перспективах и таланте Окона сомнений нет никаких – в «Формуле-3» он на равных боролся с Ферстаппеном! Посмотрим, что у парня получится в новой команде.

«Уильямс» же расстался с Робертом Кубицей – фактически, на взаимных претензиях. Поляк был недоволен уровнем команды и отношением к себе (считая, что основное внимание уделяется Джорджу Расселлу). В Гроуве же резонно отметили, что скорость Роберта значительно ниже, чем у молодого британца. И смысла оставлять его в кокпите нет. Новым партнером Расселла станет Николас Латифи – сын канадского миллиардера, с соответствующей финансовой поддержкой и относительно достойными результатами в младших сериях. В частности, в «Формуле-2» в сезоне-2019 он стал вторым в общем зачете. Фактически, Латифи – единственный реальный дебютант чемпионата в будущем году.

Безымянный

КАЛЕНДАРЬ

Впервые в истории чемпионат мира включит в себя сразу 22 гонки! Это – рекорд для «Формулы-1». Но увеличение количества Гран-при одобрили и команды, и пилоты, и организаторы. Сезон стартует 15 марта в Австралии. Закончится 29 ноября в ОАЭ. Этап в Сочи, как и в этом году, пройдет осенью – 27 сентября.

По сравнению с прошлым сезоном, значительных изменений тут два. Так, календарь покинул Гран-при Германии. Это удивительно, но факт – наличие сильнейшей команды («Мерседес») и суперзвезды среди гонщиков (Себастьян Феттель), не гарантирует стране свой этап. Даже такой стране, как Германия – с ее-то уровнем экономики, автомобилестроения и великой историей автоспорта! Контракт с «Хоккенхаймрингом» не сумели продлить из-за… денег. Владельцы трассы не нашли достаточной финансовой поддержки со стороны властей и спонсоров. Отсюда – столь печальный итог…

Зато добавится два новых этапа. Во-первых, в календарь вернется гонка в Голландии. Последний Гран-при здесь прошел аж в 1985 году! С тех пор кольцо в Зандвоорте не принимало «Формулу-1». Но сейчас, на фоне результатов Ферстаппена – и его безумной популярности в стране! – возобновление Гран-при Голландии стало разумным и логичным шагом. Тем более, сам автодром серьезно обновили и реконструировали.

А во-вторых, появится Гран-при Вьетнама. Власти этой страны вложили серьезные средства в реализацию проекта. Как результат – 5 апреля болиды «Формулы-1» впервые выйдут на старт на городской трассе в Ханое.

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РЕГЛАМЕНТ

Радикальные изменения в техническом регламенте ждут нас в 2021 году. Там будет все – и новая концепция аэродинамики (направленная на увеличение прижимной силы), и диски большего радиуса, и низкопрофильная резина, и принципиально новый внешний вид машин (они должны стать более красивыми).

В 2020-м изменений, считайте, что нет. Они – лишь точечные и малозаметные для неспециалистов без инженерного образования. Даже покрышки останутся прежними – новые шины от «Пирелли» забраковали все команды по ходу тестов в Абу-Даби, так что от них решено отказаться. Из более-менее существенных моментов можно выделить следующее:

– увеличение минимальной массы болида (с 740 кг до 745 кг);

– запрет на покупку у сторонних команд воздуховодов тормозной системы – их теперь придется разрабатывать самостоятельно;

– резкое снижение объема дополнительных баков для топлива (с 2 литров до 0,25 литра);

– управление сцеплением теперь разрешено исключительно с подрулевых лепестков. Причем, их должно быть минимум два (слева и справа). И они должно быть полностью идентичными.

Насколько все это повлияет на характеристики болидов? На самом деле, не повлияет никак. Конечно, есть свои нюансы, но они понятны лишь экспертам и гонщикам. Если в 2021 году нас ждет революция, то в 2020-м – лишь эволюция последних машин. Так что, с высокой долей вероятности, расклад сил останется прежним. Так ли это – узнаем уже очень скоро.

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