Наперегонки с коронавирусом. Стартует ли сезон «Формулы-1»?

КАК СПРАВЯТСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ?

Пока власти штата Виктория собирали экстренное заседание насчет того, давать ли старт гонке, все гадали по двум вопросам:

а) стартует ли чемпионат мира в Австралии?

б) сколько вообще гонок состоится в этом сезоне?

Изначально чемпионат-2020 должен был стать самым насыщенным в истории – календарь включал в себе 22 этапа! Это с учетом дебютирующего «Гран-при Вьетнама» и возобновленного «Гран-при Голландии». Еще месяц назад стало ясно – рекорда не будет. Эпидемия коронавируса вынудила власти Китая отменить все крупные спортивные мероприятия в стране, в том числе – гонку в Шанхае. Речь о переносе китайского «Гран-при» на осень велась какое-то время, но быстро затухла – стало понятно, что это невозможно. Так что количество этапов сократилось как минимум на один.

А потом понеслось!

Еще неделю назад стало известно, что второй «Гран-при» сезона – в Бахрейне – пройдет без зрителей. «Не беда – там никогда не собирались полные трибуны», - пожал плечами консультант «Ред Булла» Хельмут Марко, и все с ним согласились. Главное – заездам быть. Но дальше – полный туман. Вьетнам в преддверии этапа в Ханое (намечен на 3-5 апреля) закрыл все границы. Формального решения об отмене гонки нет, но де-факто въезд в страну запрещен, и непонятно, как туда доберутся хотя бы команды с пилотами (не говоря о болельщиках). Весенний европейский сезон под таким же вопросом – учитывая, что творится в Старом свете, где останавливают даже футбольные лиги. Технически не исключен вариант, что весь чемпионат-2020 уложится всего в два «Гран-при» - в Австралии и Бахрейне. Хотя не факт, что состоится даже первый.

Поскольку накануне первых практик стало известно следующее:

1) именно в Австралии коронавирус заразил известного актера Тома Хэнкса с его супругой. Что поставило на уши всю страну. Да что там – весь мир! Ведь звезды подобного уровня от эпидемии пока не страдали.

2) там же, в Мельбурне, под подозрение о наличии болезни попали несколько сотрудников команд. И если у механиков «Хааса» диагноз не подтвердился, то одному из представителей «Макларена» не повезло. Он действительно заражен. А значит, под карантин попала и вся «конюшня». Которая, на всякий случай, решила отказаться от выступлений в этот уик-энд.

3) паника в столице штата Виктория разрослась и вылилась, помимо прочего, в петицию об отмене «Гран-при». Которую подписали 15 000 человек. Сами пилоты и представители других команд отметили, что тоже не против подобной меры. Да даже Льюис Хэмилтон не стал кривить душой!

- Я очень удивлен, что мы здесь. Конечно, круто, когда есть гонки, но меня все же шокирует, что мы сидим в этой комнате, - отметил действующий шестикратный чемпион в четверг на пресс-конференции. – Президент США закрывает авиасообщение между Штатами и Европой, НБА остановлена, а «Формула-1» продолжается. Это странно.

- Думаю, все гонщики со мной согласятся – если ситуация станет критической, мы дернем «ручник», - вторил ему Себастьян Феттель.

В конечном счете, профсоюз пилотов и представители команд заявили – они полностью доверяют австралийским властям. И примут любое решение по проведению «Гран-при» в Мельбурне. Но между строк читалось – лучше бы его отменили.

О том, что гонка не состоится, в четверг вечером сообщил BBC. Хотя это – неофициально.

КТО БРОСИТ ВЫЗОВ ЛЬЮИСУ?

Но что нас ждет, если сезон стартует? Пусть не сейчас, не в Мельбурне. А хотя бы и через два месяца. Останется ли «Мерседес» гегемоном и Льюис выиграет свой седьмой титул, или болельщики увидят серьезную борьбу за кубок и массу интересных «Гран-при»?

Итоги тестов не дали ответа. Да, «Мерседес» по-прежнему в форме, но их скорость подводит надежность силовых установок – моторы «серебристых» ломались слишком часто (как и у клиентов немецкой компании). «Феррари» в принципе играют «в темную» - не демонстрировали своей истинной скорости и заявляли (устами своего руководства) что слишком сильно уступают конкурентам. Тем не менее, компьютерные модуляции и анализ экспертов позволили сделать вывод: да, «Мерседес» останется фаворитом, но ему все-таки навяжут борьбу.

И, видимо, действительно не «Феррари». А «Ред Булл».

«Быки» под руководством технического гения Эйдриана Ньюи сумели построить шасси, которое максимально подходит их лидеру – Максу Ферстаппену. А мотористы «Хонды» внезапно создали двигатель, за счет новаторских решений дающий преимущество над конкурентами. Речь о настройках рекуператора MGU-H – одной из основ современных гибридных силовых установок. Благодаря разным техническим хитростям «хондовских» инженеров, она способна генерировать энергию даже при отпущенной педали газа – например, в поворотах. Что позволяет раньше начать ускорение и дает колоссальное преимущество в скорости на выходе из виражей. А это, в свою очередь, облегчает обгоны, на которые юный голландец мастер и так. Добавим сюда инновационную подвеску (позволяющую без серьезных негативных последствий штурмовать «поребрики» и прочие неровности на трассе) – и получаем уникальный болид, способный сделать Ферстаппена самым юным чемпионом в истории. Собственно, тут ва-банк – если Макс не возьмет титул в текущем сезоне (на финише чемпионата ему будет 23 года с «копейками»), то рекорд Феттеля (23 года, 134 дня) устоит. Деваться некуда. Пан или пропал!

Судя по заявлению экспертов, шанс все-таки есть – доминирование «Мерседеса» не должно быть значительным.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ КВЯТА?

Единственный россиянин в первой «Формуле» получил лишь несколько секунд в новом сезоне сериала Netflix о «Королеве автоспорта», не фигурирует в списках фаворитов и вообще находится в тени других пилотов. Но все-таки от него многого ждут! И не только болельщики.

- Кто из пилотов заслуживает больше внимания? Конечно, Даниил! После сезона-2019 фанаты снова оценили его. Да, Квят затерялся на фоне споров Гасли и Албона за место в «Ред Булле», но я все же настаиваю – он показывает свой высочайший и наиболее стабильный уровень. И этот уровень выше, чем в тот сезон, когда он победил Риккардо, - писал в своей колонке журналист сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон.

Уфимец действительно мощно выступил в 2019-м – принес «Торо Россо» первый подиум за 11 лет (в гонке в Германии), отметился рядом ярких обгонов. Потом немного сбавил обороты – возможно, сказался тот факт, что на замену Гасли в «Ред Булл» взяли все-таки Албона, а не Квята. Но с учетом ребрендинга младшей «Скудерии», ее нового статуса (как полноценной команды, а не фарм-клуба «Ред Булла»), а также запредельной мотивации Даниила и его возросшего опыта, ждать от нашего парня можно многого! Скорость «Альфа Таури» пока загадка – на тестах она не блистала, «болтаясь» в районе седьмой позиции среди всех команд. Но повторимся – это тесты, и ни одна «конюшня» там не стремилась раскрывать потенциал. Согласно аналитике экспертов, у бывшей «Торо Россо» есть реальные шансы бороться за 5-е место в Кубке конструкторов – она котируется слегка ниже, чем «Макларен», «Рено» и «Рейсинг Пойнт», но куда выше «Хааса» и «Альфа Ромео» (не говоря о «Уильямсе»). А если интеграция с «Ред Буллом» даст плоды, то Квят будет способен в отдельные уик-энды даже биться за подиумы!

Вопрос лишь в том, сколько их будет – эти уик-эндов…